यूपी में फिर नशीला कफ सिरप सप्लाई करने की तैयारी, दो हजार शीशियों संग एक गिरफ्तार

यूपी में फिर नशीला कफ सिरप सप्लाई करने की तैयारी हो रही थी। पुलिस ने गैंग का भंडाफोड़ करते हुए दो हजार शीशियों संग एक गिरफ्तार किया है। गैंग मेडिकल स्टोर की आड़ में नशे के लिए प्रतिबंधित कफ सिरप बेचते थे।

मुरादाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के मुरादाबाद में कटघर थाना पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए करूला निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से कोडीन सिरप की दो हजार शीशियां बरामद हुई हैं। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी गैंग में केवल सिरप लाने और पहुंचाने का काम करता था। गैंग के मुख्य आरोपी आसिफ और उसका पार्टनर नवाज मेडिकल स्टोर की आड़ में नशे के लिए प्रतिबंधित कफ सिरप बेचते थे।

दोनों हरिद्वार के रुड़की स्थित फर्म से मेडिकल स्टोर के नाम पर बिल के साथ सिरप मंगाते थे और उसे मुरादाबाद समेत आसपास के जिलों में नशे के लिए बेचते थे। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने शनिवार को अपने कार्यालय में सीओ कटघर गौरव त्रिपाठी के साथ प्रेसवार्ता कर इस गैंग का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एसएचओ कटघर संजय सिंह की टीम ने शनिवार तड़के गश्त के दौरान कल्याणपुर अंडरपास के पास एक कार लेकर जा रहे करूला निवासी फईम को गिरफ्तार किया।

कार की तलाशी लेने पर उसमें कोडीन सिरप की दो हजार शीशियां मिलीं। पुलिस आरोपी को थाने ले आई और पूछताछ की तो उसने गैंग के काम करने के तरीके का खुलासा किया। पूछताछ में फईम ने बताया कि मूंढापांडे थाना क्षेत्र के गांव सक्टूनगला निवासी नवाज ने अप्रैल 2026 में भोजपुर में मेडिकल स्टोर संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग से लाइसेंस लिया था। इसके बाद उसने गांव के ही आसिफ को अपना पार्टनर बना लिया।

153 में खरीद 230 से 250 रुपये में बेचते थे सिरप गैंग रुड़की से सिरप की एक शीशी 153 रुपये में मंगाता था। इसके बाद 230 से 250 रुपये प्रति शीशी के हिसाब से बेचता था। इस तरह आरोपियों को हर शीशी पर अच्छा मुनाफा होता था।

मेडिकल स्टोर के नाम पर मंगाया जाता था सिरप आरोपियों ने भोजपुर के सिरसवां दोराहा के पास एक कमरा लेकर वहां मेडिकल स्टोर दिखा दिया। इसी मेडिकल स्टोर के नाम पर हरिद्वार के रुड़की स्थित भगवानपुर क्षेत्र की कृष्णा विहार कॉलोनी निवासी राणा नाम के व्यक्ति से कफ सिरप खरीदा जाता था। सिरप मेडिकल स्टोर के नाम पर बिल के साथ मंगाया जाता था।रुड़की से कफ सिरप हनुमानमूर्ति स्थित ट्रांसपोर्ट के जरिये मुरादाबाद पहुंचता था। फईम ट्रांसपोर्ट से सिरप अपनी कार में लादकर भोजपुर थाना क्षेत्र के सिरसवां दोराहा ले जाता और नवाज व आसिफ को सौंप देता था। इसके बदले उसे पांच हजार रुपये मिलते थे।

आरोपी ने बताया कि शनिवार रात भी रुड़की से सिरप आया था, जिसे लेकर वह दोनों आरोपियों तक पहुंचाने जा रहा था।एसपी सिटी ने बताया कि फईम गैंग का एक सदस्य मात्र है और मुख्य आरोपियों नवाज व आसिफ के इशारे पर काम करता था। दोनों आरोपी रुड़की से प्रतिबंधित कफ सिरप मंगाकर मुरादाबाद, रामपुर और संभल में अलग-अलग स्थानों पर नशे के लिए बेचते थे। गिरफ्तार फईम को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। मुकदमे में वांछित नवाज और आसिफ की तलाश की जा रही है।