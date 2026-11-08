यूपी में फिर नशीला कफ सिरप सप्लाई करने की तैयारी, दो हजार शीशियों संग एक गिरफ्तार
यूपी में फिर नशीला कफ सिरप सप्लाई करने की तैयारी हो रही थी। पुलिस ने गैंग का भंडाफोड़ करते हुए दो हजार शीशियों संग एक गिरफ्तार किया है। गैंग मेडिकल स्टोर की आड़ में नशे के लिए प्रतिबंधित कफ सिरप बेचते थे।
मुरादाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के मुरादाबाद में कटघर थाना पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए करूला निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से कोडीन सिरप की दो हजार शीशियां बरामद हुई हैं। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी गैंग में केवल सिरप लाने और पहुंचाने का काम करता था। गैंग के मुख्य आरोपी आसिफ और उसका पार्टनर नवाज मेडिकल स्टोर की आड़ में नशे के लिए प्रतिबंधित कफ सिरप बेचते थे।
दोनों हरिद्वार के रुड़की स्थित फर्म से मेडिकल स्टोर के नाम पर बिल के साथ सिरप मंगाते थे और उसे मुरादाबाद समेत आसपास के जिलों में नशे के लिए बेचते थे। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने शनिवार को अपने कार्यालय में सीओ कटघर गौरव त्रिपाठी के साथ प्रेसवार्ता कर इस गैंग का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एसएचओ कटघर संजय सिंह की टीम ने शनिवार तड़के गश्त के दौरान कल्याणपुर अंडरपास के पास एक कार लेकर जा रहे करूला निवासी फईम को गिरफ्तार किया।
कार की तलाशी लेने पर उसमें कोडीन सिरप की दो हजार शीशियां मिलीं। पुलिस आरोपी को थाने ले आई और पूछताछ की तो उसने गैंग के काम करने के तरीके का खुलासा किया। पूछताछ में फईम ने बताया कि मूंढापांडे थाना क्षेत्र के गांव सक्टूनगला निवासी नवाज ने अप्रैल 2026 में भोजपुर में मेडिकल स्टोर संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग से लाइसेंस लिया था। इसके बाद उसने गांव के ही आसिफ को अपना पार्टनर बना लिया।
153 में खरीद 230 से 250 रुपये में बेचते थे सिरप
गैंग रुड़की से सिरप की एक शीशी 153 रुपये में मंगाता था। इसके बाद 230 से 250 रुपये प्रति शीशी के हिसाब से बेचता था। इस तरह आरोपियों को हर शीशी पर अच्छा मुनाफा होता था।
मेडिकल स्टोर के नाम पर मंगाया जाता था सिरप
आरोपियों ने भोजपुर के सिरसवां दोराहा के पास एक कमरा लेकर वहां मेडिकल स्टोर दिखा दिया। इसी मेडिकल स्टोर के नाम पर हरिद्वार के रुड़की स्थित भगवानपुर क्षेत्र की कृष्णा विहार कॉलोनी निवासी राणा नाम के व्यक्ति से कफ सिरप खरीदा जाता था। सिरप मेडिकल स्टोर के नाम पर बिल के साथ मंगाया जाता था।रुड़की से कफ सिरप हनुमानमूर्ति स्थित ट्रांसपोर्ट के जरिये मुरादाबाद पहुंचता था। फईम ट्रांसपोर्ट से सिरप अपनी कार में लादकर भोजपुर थाना क्षेत्र के सिरसवां दोराहा ले जाता और नवाज व आसिफ को सौंप देता था। इसके बदले उसे पांच हजार रुपये मिलते थे।
आरोपी ने बताया कि शनिवार रात भी रुड़की से सिरप आया था, जिसे लेकर वह दोनों आरोपियों तक पहुंचाने जा रहा था।एसपी सिटी ने बताया कि फईम गैंग का एक सदस्य मात्र है और मुख्य आरोपियों नवाज व आसिफ के इशारे पर काम करता था। दोनों आरोपी रुड़की से प्रतिबंधित कफ सिरप मंगाकर मुरादाबाद, रामपुर और संभल में अलग-अलग स्थानों पर नशे के लिए बेचते थे। गिरफ्तार फईम को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। मुकदमे में वांछित नवाज और आसिफ की तलाश की जा रही है।
गैंग की पूरी गतिविधियों का पता लगाने के लिए पुलिस गहनता से जांच कर रही है।मेडिकल स्टोर के नाम पर लिए कमरे में मिला पुआलमुरादाबाद। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में फईम ने भोजपुर के सिरसवां दोराहा स्थित उस स्थान की जानकारी दी, जहां कफ सिरप पहुंचाया जाता था। पुलिस टीम आरोपी को लेकर वहां पहुंची तो मेडिकल स्टोर के नाम पर एक कमरा मिला। कमरे के बाहर छोटा-सा मेडिकल स्टोर लिखा हुआ था, लेकिन अंदर कोई दवा नहीं मिली। इसके बजाय कमरे में पुआल भरा हुआ था।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें