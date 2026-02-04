Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Moradabad Mother and Son in search of bride with Government job Looted by Woman
विज्ञापन देकर खोज रहे थे सरकारी नौकरी वाली दुल्हन, मां-बेटे को ठगकर भागी

संक्षेप:

अखबार में विज्ञापन देखकर सरकारी नौकरी वाली दुल्हन तलाशना मुरादाबाद के दो लोगों को भारी पड़ गया। झांसा देकर महिला और उसके भांजे से दस हजार रुपये की ठगी कर ली गई। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के हिमगिरी कालोनी निवासी गीता शर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया।

Feb 04, 2026 12:12 pm ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
अखबार में विज्ञापन देखकर सरकारी नौकरी वाली दुल्हन तलाशना मुरादाबाद के दो लोगों को भारी पड़ गया। झांसा देकर महिला और उसके भांजे से दस हजार रुपये की ठगी कर ली गई। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि सिविल लाइंस थाना पुलिस ने अंजू नाम की महिला और उसके साथी आदित्य के खिलाफ केस दर्ज किया है।

सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के हिमगिरी कालोनी निवासी गीता शर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीते 21 सितंबर 2025 को उन्होंने एक अखबार में विज्ञापन देखा था। जिसमें एक सरकारी शिक्षिका के लिए वर की तलाश की बात लिखी थी। गीता शर्मा के अनुसार उन्हें अपने भतीजे रवि प्रकाश शर्मा के लिए पढ़ी लिखी लड़की की तलाश थी इसलिए उस विज्ञापन में दिए मोबाइल नंबर पर पर कॉल कर दिया। कॉल रिसीव करने वाली महिला ने खुद का नाम अंजू बताया और कहा कि 35 वर्षीय महिला टीचर का नाम आरती तिवारी है और रामपुर की रहने वाली है और प्राथमिक विद्यालय में तैनात है।

आगे की बात बढ़ाने के लिए उसने पांच हजार रुपये जमा करने को कहा और गीता शर्मा से एक अकाउंट में पांच हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए। बाद में एक महिला से बात भी कराई, जिसने खुद का नाम आरती तिवारी बताया निवासी ज्वालानगर रामपुर बताया। हालांकि कुछ दिन बाद अंजू ने बताया कि आरती तिवारी की मौत हो गई है।

महिला के अनुसार इसके बाद उसने आरती तिवारी के पते की जानकारी कराई तो वह फर्जी निकला। इसके बाद 12 अक्तूबर को ऐसा ही विज्ञापन देखा और डिडौली निवासी भांजे अभिषेक को इसके बारे में बताया क्योंकि वह भी शादी के लिए लड़की खोज रहा था। अभिषेक ने कॉल किया तो वह नंबर भी अंजू शर्मा नाम की महिला ने ही उठाया और बताया कि लड़की मुरादाबाद के भीकनपुर असरलपुर की रहने वाली साधना पांडे है। इसके बाद अंजू ने अभिषेक से भी पांच हजार रुपये यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर करा लिए। बाद में उसके पते की तस्दीक कराई गई तो वह पता भी फर्जी निकला।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
