Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Moradabad MDA Flat House Property Rates Decreased by 25 percent check detail
मुरादाबाद में घर या फ्लैट खरीदना हुआ सस्ता, एमडीए की संपत्तियों के दाम 25 प्रतिशत कम

मुरादाबाद में घर या फ्लैट खरीदना हुआ सस्ता, एमडीए की संपत्तियों के दाम 25 प्रतिशत कम

संक्षेप:

यूपी के मुरादाबाद में फ्लैट या फिर घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। विकास प्राधिकरण एक हजार करोड़ की पुरानी संपत्तियां सस्ती दर पर बेचने जा रहा है। दो माह के भीतर पूरा पेमेंट करने वालों को 25 प्रतिशत कम दामों पर प्रापर्टी सेल की जाएगी।

Dec 24, 2025 12:18 pm ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, मुरादाबाद
share Share
Follow Us on

यूपी के मुरादाबाद में फ्लैट या फिर घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। विकास प्राधिकरण एक हजार करोड़ की पुरानी संपत्तियां सस्ती दर पर बेचने जा रहा है। दो माह के भीतर पूरा पेमेंट करने वालों को 25 प्रतिशत कम दामों पर प्रापर्टी सेल की जाएगी। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर यह संपत्तियां बिक्री की जाएंगी। दाम अधिक होने के कारण एमडीए की हजार करोड़ की संपत्तियां बिक नहीं पा रही थीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यूपी कैबिनेट के फैसले के बाद मंगलवार को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने पुरानी संपत्तियों का रिकार्ड तलब किया। दिल्ली रोड से सटी व मझोला थाने से चंद कदमों की दूरी पर विकास प्राधिकरण द्वारा समृद्धि विहार नाम से फ्लैट बनाए गए। सालों बाद भी पूरे फ्लैटों की बिक्री नहीं की जा सकी। रखरखाव के अभाव में कई फ्लैट जर्जर हालत में भी पहुंच गए। कुछ के दरवाजे भी गायब हो गए। इसी प्रकार ढक्का, लाकड़ी, नया मुरादाबाद में फ्लैट व प्लॉट बिक नहीं पा रहे थे।

ये भी पढ़ें:ताजमहल पर पर्यटकों के लिए बदली व्यवस्था, नए साल पर भारी भीड़ से निपटने को प्लान

गंदगी मिलने पर एमडीए वीसी ने जताई थी नाराजगी

हाल ही में एमडीए वीसी अनुभव सिंह के द्वारा दिल्ली रोड पर बनाई गई समृद्धि विहार कालोनी का निरीक्षण किया था। गंदगी और अव्यवस्थाएं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई थी। संबंधित अधिकारियों को कड़ी शब्दों में चेतावनी भी दी थी। कालोनी में बनाए गए फ्लैट रखरखाव अभाव में जर्जर हो गए हैं।

उपाध्यक्ष एमडीए, अनुभव सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट के फैसले के बाद पुरानी संपत्तियों का रिकार्ड तलब किया गया। एक हजार करोड़ की संपत्तियां ऐसी हैं जो बिक नहीं पा रही हैं। इस प्रकार की संपत्तियों के दामों में 25 प्रतिशत की कमी की गई है। जल्द ही पब्लिक के लिए सस्ती दर पर प्रापर्टियों की बिक्री खोली जाएगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Moradabad News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |