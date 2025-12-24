मुरादाबाद में घर या फ्लैट खरीदना हुआ सस्ता, एमडीए की संपत्तियों के दाम 25 प्रतिशत कम

संक्षेप: यूपी के मुरादाबाद में फ्लैट या फिर घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। विकास प्राधिकरण एक हजार करोड़ की पुरानी संपत्तियां सस्ती दर पर बेचने जा रहा है। दो माह के भीतर पूरा पेमेंट करने वालों को 25 प्रतिशत कम दामों पर प्रापर्टी सेल की जाएगी।

यूपी के मुरादाबाद में फ्लैट या फिर घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। विकास प्राधिकरण एक हजार करोड़ की पुरानी संपत्तियां सस्ती दर पर बेचने जा रहा है। दो माह के भीतर पूरा पेमेंट करने वालों को 25 प्रतिशत कम दामों पर प्रापर्टी सेल की जाएगी। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर यह संपत्तियां बिक्री की जाएंगी। दाम अधिक होने के कारण एमडीए की हजार करोड़ की संपत्तियां बिक नहीं पा रही थीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यूपी कैबिनेट के फैसले के बाद मंगलवार को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने पुरानी संपत्तियों का रिकार्ड तलब किया। दिल्ली रोड से सटी व मझोला थाने से चंद कदमों की दूरी पर विकास प्राधिकरण द्वारा समृद्धि विहार नाम से फ्लैट बनाए गए। सालों बाद भी पूरे फ्लैटों की बिक्री नहीं की जा सकी। रखरखाव के अभाव में कई फ्लैट जर्जर हालत में भी पहुंच गए। कुछ के दरवाजे भी गायब हो गए। इसी प्रकार ढक्का, लाकड़ी, नया मुरादाबाद में फ्लैट व प्लॉट बिक नहीं पा रहे थे।

गंदगी मिलने पर एमडीए वीसी ने जताई थी नाराजगी हाल ही में एमडीए वीसी अनुभव सिंह के द्वारा दिल्ली रोड पर बनाई गई समृद्धि विहार कालोनी का निरीक्षण किया था। गंदगी और अव्यवस्थाएं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई थी। संबंधित अधिकारियों को कड़ी शब्दों में चेतावनी भी दी थी। कालोनी में बनाए गए फ्लैट रखरखाव अभाव में जर्जर हो गए हैं।