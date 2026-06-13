तीन बच्चों के पिता ने जाल में फंसाकर किया युवती का रेप, दोस्तों को बांटी वीडियो

मुरादाबाद में तीन बच्चों के पिता ने एक 20 साल की युवती से रेप किया। इसके बाद युवती की अश्लील वीडियो बना ली। इस वीडियो को दोस्तों को बांट दिया। शादीशुदा आरोपी पर साल 2020 से युवती का शोषण करने का आरोप है। दोस्तों ने भी संबंध बनाने का दबाव बनाया।

यूपी के मुरादाबाद में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में शादीशुदा तीन बच्चों के बाप में बीस वर्षीय युवती को अपने जाल में फंसा लिया। आरोपी ने उसके साथ दुश्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो बना ली। बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका शोषण करता रहा। पुलिस ने 11 नामजद आरोपियों पर केस दर्ज कर मुख्य आरोपी इरफान को गिरफ्तार कर लिया है।

थाना सिविल लाइंस के अगवानपुर चौकी क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गांव भटावली निवासी इरफान का उसके घर जाना-जाना था। वह शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे भी हैं। महिला ने आरोप लगाया कि इरफान ने उनकी बेटी को जाल में फंसा लिया और साल 2020 से उसका शोषण कर रहा है। महिला ने पुलिस को बताया कि बीते दिनों उसकी फेटी फोन पर बात कर रही थी तभी उसने पकड़ लिया। इसके बाद पूछने पर बेटी ने बताया कि आरोपी इरफान ने उसकी अश्लील वीडियो बना ली है। इसके बाद साल 2020 में आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया।

आरोपी ने पीड़िता की वीडियो भोजपुर के गांव भोपुर निवासी अपने साथी पिंटू और शमशेर को दे दिया। वह दोनों भी अब पीड़िता पर संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहे हैं। मना करने पर वीडियो वायरल करने की लगातार धमकी दे रहे हैं। पीड़िता की मां ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी इरफान उसकी बेटी को एक छोटा कीपैड वाला मोबाइल फोन दे दिया था। उसी नंबर से वह बेटी से बात करता था। उसी नंबर पर आरोपी पिंटू और शमशेर भी उसकी बेटी के मोबाइल पर कॉल करके दबाव बनाने थे।

पीड़िता की मां के अनुसार उनके पति ने बेटी के साथ हुई घटना का पता चलने पर आरोपी इरफान के घर शिकायत करने गए तो आरोपी की मां हसीना, भाई शमशाद, इरशाद, मिसाल, इमरान, दिलशाद, सलमान और भाभी फरहा ने कुछ नहीं सुना और जान से मारने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर घर से भगा दिया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी इरफान, उसकी मां, भाईयों समेत 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।