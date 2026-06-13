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तीन बच्चों के पिता ने जाल में फंसाकर किया युवती का रेप, दोस्तों को बांटी वीडियो

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, मुरादाबाद
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मुरादाबाद में तीन बच्चों के पिता ने एक 20 साल की युवती से रेप किया। इसके बाद युवती की अश्लील वीडियो बना ली। इस वीडियो को दोस्तों को बांट दिया। शादीशुदा आरोपी पर साल 2020 से युवती का शोषण करने का आरोप है। दोस्तों ने भी संबंध बनाने का दबाव बनाया।

तीन बच्चों के पिता ने जाल में फंसाकर किया युवती का रेप, दोस्तों को बांटी वीडियो

यूपी के मुरादाबाद में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में शादीशुदा तीन बच्चों के बाप में बीस वर्षीय युवती को अपने जाल में फंसा लिया। आरोपी ने उसके साथ दुश्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो बना ली। बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका शोषण करता रहा। पुलिस ने 11 नामजद आरोपियों पर केस दर्ज कर मुख्य आरोपी इरफान को गिरफ्तार कर लिया है।

थाना सिविल लाइंस के अगवानपुर चौकी क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गांव भटावली निवासी इरफान का उसके घर जाना-जाना था। वह शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे भी हैं। महिला ने आरोप लगाया कि इरफान ने उनकी बेटी को जाल में फंसा लिया और साल 2020 से उसका शोषण कर रहा है। महिला ने पुलिस को बताया कि बीते दिनों उसकी फेटी फोन पर बात कर रही थी तभी उसने पकड़ लिया। इसके बाद पूछने पर बेटी ने बताया कि आरोपी इरफान ने उसकी अश्लील वीडियो बना ली है। इसके बाद साल 2020 में आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया।

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आरोपी ने पीड़िता की वीडियो भोजपुर के गांव भोपुर निवासी अपने साथी पिंटू और शमशेर को दे दिया। वह दोनों भी अब पीड़िता पर संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहे हैं। मना करने पर वीडियो वायरल करने की लगातार धमकी दे रहे हैं। पीड़िता की मां ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी इरफान उसकी बेटी को एक छोटा कीपैड वाला मोबाइल फोन दे दिया था। उसी नंबर से वह बेटी से बात करता था। उसी नंबर पर आरोपी पिंटू और शमशेर भी उसकी बेटी के मोबाइल पर कॉल करके दबाव बनाने थे।

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पीड़िता की मां के अनुसार उनके पति ने बेटी के साथ हुई घटना का पता चलने पर आरोपी इरफान के घर शिकायत करने गए तो आरोपी की मां हसीना, भाई शमशाद, इरशाद, मिसाल, इमरान, दिलशाद, सलमान और भाभी फरहा ने कुछ नहीं सुना और जान से मारने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर घर से भगा दिया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी इरफान, उसकी मां, भाईयों समेत 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

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युवती का शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार

मुरादाबाद के मझोला थाना पुलिस ने रामपुर के टांडा बादली निवासी 25 वर्षीय आकाश कुमार को शादी का झांसा देकर युवती का शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा है। एसएचओ मझोला रविंद्र कुमार ने बताया कि मझोला थाना क्षेत्र के मोहल्ला गागन अंटी के पास रहने वाली अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र निवासी 29 वर्षीय युवती ने आरोपी के खिलाफ बीते 9 जून को केस दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि साथ काम करने के दौरान आरोपी आकाश ने उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। इसके बाद एक दिन नया मुदाराबाद में अपने किराये के कमरे पर लेजाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाया। इसके बाद शादी करने से मना कर दिया।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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