पति ने पत्नी की ब्लेड से काटी गर्दन फिर खुद पर किया वार, साथ नहीं जा रही थी बीवी
मुरादाबाद में एक पति ने अपनी पत्नी की ब्लेड से गर्दन काटी और फिर खुद पर भी वार करके अपने आप को लहूलुहान कर लिया। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पत्नी मायके में रह रही थी और उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी।
मुरादाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। मुरादाबाद में नागफनी थाना क्षेत्र में मायके में रह रही महिला के ऊपर शनिवार दोपहर करूला क्षेत्र निवासी उसके पति ने ब्लेड से हमला कर दिया। आरोपी ने महिला की गर्दन काटने के बाद उसी ब्लेड से खुद की गर्दन पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर लिया। चीखपुकार मचने पर पहुंचे परिजन और आसपास के लोगों ने दोनों को आनन-फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है।
अस्पताल में महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति नशा करके आए दिन झगड़ा करता है, जिससे परेशान होकर वह मायके में रह रही थी। यहां भी शनिवार को आरोपी ने आकर झगड़ा किया और फिर वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागफनी थाना क्षेत्र के दसवां घाट नाला के पास रहने वाली फरहीन (26) का निकाह कटघर के करूला निवासी तौकीर से करीब आठ साल पहले हुआ था। तौकीर पीतल फर्म में पॉलिस का काम करता है। दोनों के चार बच्चे भी हैं।
फरहीन ने पुलिस को बताया कि पति तौकीर नशा करके आए दिन मारपीट करता था। 15 दिन पहले तौकीर उसे और चारों बच्चों को मायके में छोड़कर दिल्ली में काम करने की बात कहकर चला गया था। पांच दिन पहले तौकीर दिल्ली से वापस आ गया। इसके बाद से वह फरहीन पर अपने साथ करूला चलने के लिए दबाव बनाने लगा। लेकिन फरहीन ने आए दिन शराब पीकर मारपीट करने के कारण मायके में ही रहने की बात कहकर साथ जाने से मना कर दिया था।
बताया कि शनिवार दोपहर तौकीर फरहीन के मायके में पहुंच गया। उसने एक बार फिर उससे साथ चलने को कहा तो उसने मना कर दी। उस समय महिला के चारों बच्चे ओर परिवार के लोग घर से बाहर थे। महिला ने पुलिस को बताया कि पति तौकीर ने उससे फिर झगड़ा किया तो वह अनदेखी करके अपना घरेलू काम करने लगी। उसी दौरान दोपहर करीब दो बजे तौकीर ने ब्लेड से उसकी गर्दन पर हमला करके लहुलूहान कर दिया। तौकीर ने उसी ब्लेड से खुद की भी गर्दन पर कई वार करके गंभीर रूप से घायल कर लिया।दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का उपचार चल रहा है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें