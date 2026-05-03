Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

युवती को झांसा देकर कई बार रेप, विरोध पर लोहे की रॉड से हमला कर तोड़ा पैर

May 03, 2026 12:23 pm ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, मुरादाबाद
share

यूपी के मुरादाबाद में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र निवासी युवती के साथ मझोला क्षेत्र निवासी युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। 26 अप्रैल को आरोपी ने दोबारा रेप किया और विरोध पर लोहे की रॉड से हमला कर पैर तोड़ दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

युवती को झांसा देकर कई बार रेप, विरोध पर लोहे की रॉड से हमला कर तोड़ा पैर

यूपी के मुरादाबाद में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र निवासी युवती के साथ मझोला क्षेत्र निवासी युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। 26 अप्रैल को आरोपी ने दोबारा रेप किया और विरोध पर लोहे की रॉड से हमला कर पैर तोड़ दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना सिविल लाइंस के हरथला चौकी क्षेत्र निवासी बीस वर्षीय युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मझोला के बैंक कॉलोनी खुशहालपुर निवासी सुजल सागर उर्फ लक्ष्य करीब एक साल से उसका पीछा कर रहा है। कई बार शाादी का झांसा देकर आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।

26 अप्रैल को वह अपने घर से वी-मार्ट जा रही थी। उसी दौरान रास्ते में आरोपी मिल गया और उसे जबरन बाइक पर बैठाकर अपने घर ले गया। वहां दुष्कर्म किया। विरोध पर आरोपी ने लोहे की रॉड से हमला कर पैर तोड़ दिया और आशियाना चौकी क्षेत्र स्थित निजी अस्पताल के बाहर बेहोशी की हालत में फेंक कर भाग गया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

Voice of UP 🎤: यूपी का सबसे बड़ा Talent Contest— Register करो, talent दिखाओ ✨ Download App
ये भी पढ़ें:यूपी में इस साल 1.5 लाख से ज्यादा भर्तियां, योगी का ऐलान, किस विभाग में कितने पद

मुंहबोले भाई ने महिला से किया दुष्कर्म

मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र निवासी महिला ने अपने मुंहबोले भाई पर दुष्कर्म और शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसे डरा धमका कर पांच लाख रुपये ओर करीब 25 तोला सोना हड़प लिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र निवासी आरोपी इस्लाम के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

ये भी पढ़ें:UP Live News: कॉमर्शियल सिलेंडर के नए कनेक्शन से रोक हटी,9 साल के बच्चे की हत्या

थाना मझोला क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि कोतवाली के लाल मस्जिद रोड निवासी इस्लाम उसका मुंह बोला भाई बन गया था। जिसके चलते उसका आए दिन घर पर आना जाना होता था। 27 दिसंबर 2019 को आरोपी उसके घर आया और बोला कि मुझे रुपये की बहुत जरूरत है। पीड़िता के मना करने पर उसने सोने के जेवर देने की बात कही। कहा कि बाद में वापस कर देगा। इस पीड़िता ने अपने जेवर आरोपी को दे दिए। कुछ दिन बाद आरोपी फिर महिला के पास पहुंचा और बोला कि उसे और जेवर चाहिए अगर नहीं देगी तो वह सबसे बता देगा कि हमारे बीच नाजायज संबंध हैं।

ये भी पढ़ें:लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट, ओले गिरने की भी चेतावनी

पीड़िता ने बदनामी के डर से आरोपी को और सोने के जेवर दे दिए। आरोप है कि इसी तरह डरा धमका कर एक दिन रेप भी किया। आठ अप्रैल 2026 को आरोपी अपनी पत्नी के साथ आया और धमका कर पांच लाख रुपये लग गया। बाद में जब पति ने रुपये मांगे तो पीड़िता ने आपीबीती सुनाई। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Moradabad News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।