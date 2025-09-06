पिता ने अपनी 10 साल की बेटी का किया रेप, बच्ची ने बताया कई बार हवस का शिकार बनाया

यूपी में मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां पिता ने अपनी दस साल की बेटी से दुष्कर्म किया। गुरुवार शाम हुई घटना के समय बच्ची का भाई घर से बाहर था। जब वह घर लौटा तो पिता की करतूत का पता चला, जिसके बाद उसने अपनी मां और पुलिस को सूचना दी।

यूपी में मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां पिता ने अपनी दस साल की बेटी से दुष्कर्म किया। गुरुवार शाम हुई घटना के समय बच्ची का भाई घर से बाहर था। जब वह घर लौटा तो पिता की करतूत का पता चला, जिसके बाद उसने अपनी मां और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।

थाना मूंढापांडे के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसका पति राजमिस्त्री है। वह शराब पीकर महिला के साथ अक्सर मारपीट करता था। जिससे तंग आकर एक साल से महिला पति से अलग रह रही है। महिला के अनुसार उसकी दस साल की बेटी ओर 12 साल का बेटा पिता के साथ ही रह रहे थे।

गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे बेटा गांव में बाढ़ का पानी देखने गया था। आरोप है कि उसी दौरान राजमिस्त्री ने अपनी दस वर्षीय बेटी को कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का भाई जब घर लौटा तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने आवाज लगाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जिसके बाद उसने हाथ डाल कर अंदर से कुंडी खोली और अंदर घुस गया। जब वह अंदर पहुंचा तो उसकी बहन सहमी हुई पड़ी थी।

बहन की हालत देख भाई ने शोर मचाया तो गांव के लोग एकत्रित हो गए। इस बीच आरोपी पिता वहां से भाग निकला। बाद में पीड़िता के भाई ने फोन कर अपनी मां को बुला लिया। उसने 112 पर कॉल करके पुलिस को भी सूचना दे दी। बच्ची से दरिंदगी की सूचना मिलते ही सीओ हाईवे राजेश कुमार और एसएचओ मूंढापांडे मोहित चौधरी मौके पर पहुंच गए। दोनों ने पीड़िता उसके भाई व मां घटना की जानकारी ली।

मां का दावा, पिता पहले भी दो बार कर चुका है दुष्कर्म बच्ची की मां ने दावा किया कि उसने जब बेटी बात की तो उसने बताया कि आरोपी पिता इससे पहले दो बार और उससे दुष्कर्म कर चुका है। वह धमकी दी थी कि कि यदि किसी से बताई तो तुझे और तेरे भाई को मार दूंगा। डर के कारण बच्ची किसी से कुछ बता नहीं पा रही थी। मामले में बच्ची की मां ने पुलिस को तहरीर दी।