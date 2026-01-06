Hindustan Hindi News
छत से गिरा पति करवा रहा था इलाज, पीछे से पत्नी ने खाते से उड़ाए 14 लाख और जमीन बेची

संक्षेप:

यूपी के मुरादाबाद में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र निवासी मुख्य आरक्षी ने अपनी पत्नी, ससुर, साले और साली पर धोखाधड़ी कर रकम हड़पने का केस दर्ज कराया है। पीड़ित के अनुसार, साल 2022 में वह छत से गिरकर घायल हो गया था।

Jan 06, 2026 10:12 pm ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, मुरादाबाद
यूपी के मुरादाबाद में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र निवासी मुख्य आरक्षी ने अपनी पत्नी, ससुर, साले और साली पर धोखाधड़ी कर रकम हड़पने का केस दर्ज कराया है। पीड़ित के अनुसार, साल 2022 में वह छत से गिरकर घायल हो गया था। उपचार करा रहा था तभी उसके फोन से खाते की जानकारी रखने वाली पत्नी ने फोन पे के माध्यम से 14 लाख रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर लिए। एक प्लाट भी बेच दिया और गहने भी हड़प लिए।

पुलिसलाइन सरकारी आवास में रहने वाले मुख्य आरक्षी दीपक कुमार ने सिविल लाइंस पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी शादी साल 2014 में मुजफ्फरनगर के थाना बुढाना के गांव लुहसाना निवासी राखी से हुई थी। पत्नी उनके साथ पुलिस लाइन में ही रहती थी। दीपक कुमार के अनुसार साल 2022 में वह अपने सरकारी आवास की छत से गिर थे, जिससे शारीरिक और मानिसिक चोट आई थी। जिसके चलते काफी समय तक उनकी हालत खराब रही ओर दिल्ली के एक अस्पताल के डॉक्टर की देखरेख में उनका उपचार चल रहा था।

दीपक ने पुलिस को बताया कि उनके खाते की सारी डिटेल पत्नी राखी के पास थी। आरोप लगाया कि जब वह अस्पताल में उपचार करा रहे थे तभी पत्नी राखी ने उनके खाते से 14 लाख रुपये फोन पे के माध्यम से अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए। साल 2017 में पीड़ित दीपक ने पत्नी के नाम शामली में दस लाख रुपये का एक प्लाट खरीदा था। आरोप लगाया कि उसे भी पत्नी ने बेच दिया। इतना ही नहीं घर में रखे सारे गहने भी ले गई। पीड़ित मुख्य आरक्षी दीपक कुमार के अनुसार उसकी पत्नी के इस कृत्य में ससुर हरपाल सिंह, साले बबलू और साली ललिता ने भी साथ दिया।

इस संबंध में सीओ सिविल लाइंस कुलदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि मुख्य आरक्षी दीपक कुमार की तहरीर के आधार पर उसकी पत्नी, ससुर, साले और साली के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में अमानत में खयानत का केस दर्ज किया गया है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

