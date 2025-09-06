घर के बाहर खेल रहे बच्चे को पड़ोसी ने कुत्ते से कटवाया, पिता से धक्का-मुक्की कर दी धमकी
यूपी में मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में शर्मनाक घटना सामने आई है। पड़ोसी ने बच्चे के ऊपर कुत्ता छोड़कर उसे कटवाया। बच्चे के पिता ने विरोध किया तो उसके साथ भी पड़ोसी ने धक्का-मुक्की कर कुत्ते से कटवाने की धमकी दी। साथ ही जान से मारने की धमकी देकर शिकायत न करने की बात कही। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है।
जानकारी के अनुसार थाना मझोला के नया मुरादाबाद स्थित समाजवादी आवास में रहने वाले नकुल यादव ने पुलिस को तहरीर देकर बताया 28 अगस्त को सुबह सात बजे उनका बेटा प्रतीक घर के बाहर खेल रहा था। वह खुद वहीं पर अपनी कार साफ कर रहे थे। उसी समय पड़ोसी राकेश शर्मा अपने कुत्ते को घुमा रहे थे। आरोप है कि राकेश ने कुत्ते को नकुल यादव के बेटे प्रतीक पर छोड़ दिया। कुत्ते ने प्रतीक के पैर में काट लिया।
घटना के दौरान जब नकुल यादव ने बेटे को बचाने की कोशिश की तो राकेश शर्मा ने उन्हें धक्का दिया और धमकी दी कि तुझे भी कुत्ते से कटवा दूंगा। इसके बाद पीड़ित पिता घायल बेटे को लेकर उपचार कराने अस्पताल पहुंचा। नकुल यादव ने बताया कि आरोपी पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका है और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।
एसएचओ मझोला रविंद्र कुमार ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर उनके पड़ोसी आरोपी राकेश शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।