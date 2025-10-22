कहासुनी में बेटे को आया गुस्सा, हाथापाई के बाद तमंचे से पिता को मारी गोली

संक्षेप: यूपी के मुरादाबाद में छजलैट थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार को कहासुनी के दौरान बेटे ने पिता को गोली मार दी। दोनों के बीच कहासुनी हो रही थी जो हाथापाई में बदल गई और इसी बीच बेटे ने तमंचा निकाल लिया और पिता के गोली मार दी।

यूपी के मुरादाबाद में छजलैट थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार को कहासुनी के दौरान बेटे ने पिता को गोली मार दी। दोनों के बीच कहासुनी हो रही थी जो हाथापाई में बदल गई और इसी बीच बेटे ने तमंचा निकाल लिया और पिता के गोली मार दी। घायल पिता को कांठ रोड के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पुलिस ने किसी भी प्रकार की तहरीर न मिलने की बात कही है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार थाना छजलैट के गांव में रविवार शाम के समय किसी बात को लेकर पिता-पुत्र में कहासुनी हो गई। आरोप है कि कहासुनी से शुरू हुआ विवाद हाथापाई तक पहुंच गया। उसी दौरान युवक ने तमंचे से पिता के ऊपर गोली चला दी, जो उनके हाथ में कंधे के पास लगी। घटना के बाद आनन-फानन में ग्रामीण को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के कांठ रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस को भी मामले में गोली चलने की जानकारी दी गई।