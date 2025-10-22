Hindustan Hindi News
कहासुनी में बेटे को आया गुस्सा, हाथापाई के बाद तमंचे से पिता को मारी गोली

संक्षेप: यूपी के मुरादाबाद में छजलैट थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार को कहासुनी के दौरान बेटे ने पिता को गोली मार दी। दोनों के बीच कहासुनी हो रही थी जो हाथापाई में बदल गई और इसी बीच बेटे ने तमंचा निकाल लिया और पिता के गोली मार दी।

Wed, 22 Oct 2025 02:09 PMSrishti Kunj संवाददाता, मुरादाबाद
यूपी के मुरादाबाद में छजलैट थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार को कहासुनी के दौरान बेटे ने पिता को गोली मार दी। दोनों के बीच कहासुनी हो रही थी जो हाथापाई में बदल गई और इसी बीच बेटे ने तमंचा निकाल लिया और पिता के गोली मार दी। घायल पिता को कांठ रोड के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पुलिस ने किसी भी प्रकार की तहरीर न मिलने की बात कही है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार थाना छजलैट के गांव में रविवार शाम के समय किसी बात को लेकर पिता-पुत्र में कहासुनी हो गई। आरोप है कि कहासुनी से शुरू हुआ विवाद हाथापाई तक पहुंच गया। उसी दौरान युवक ने तमंचे से पिता के ऊपर गोली चला दी, जो उनके हाथ में कंधे के पास लगी। घटना के बाद आनन-फानन में ग्रामीण को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के कांठ रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस को भी मामले में गोली चलने की जानकारी दी गई।

घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन परिवार वालों ने तहरीर नहीं दी। परिजनों ने यह कहकर टाल दिया कि ग्रामीण गिर कर घायल हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चार माह पूर्व भी बेटे ने पिता पर हमला किया था। इस संबंध में पूछने पर एसएचओ छजलैट प्रदीप कुमार सहरावत ने कहा कि ग्रामीण के घायल होने की सूचना मिली थी। लेकिन पुलिस पहुंची तो परिवार वालों ने इत्तेफाकिया घटना बताते हुए कार्रवाई करने से मना कर दिया। इस मामले में पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली है।

