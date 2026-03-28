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मैनाठेर कांड: 15 साल पुराने बवाल में बड़ा फैसला, डीआईजी पर हमले के 16 दोषियों को उम्र कैद

Mar 28, 2026 01:34 pm ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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यूपी के मुरादाबाद में हुए मैनाठेर कांड में तत्कालीन डीआईजी पर हमले के 16 दोषियों को आज सजा सुनाई गई। 15 साल पहले हुए बवाल में 16 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मुरादाबाद के पंद्रह साल पुराने बहुचर्चित मैनाठेर कांड में शनिवार को अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

मैनाठेर कांड: 15 साल पुराने बवाल में बड़ा फैसला, डीआईजी पर हमले के 16 दोषियों को उम्र कैद

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में हुए मैनाठेर कांड में तत्कालीन डीआईजी पर हमले के 16 दोषियों को आज सजा सुनाई गई। 15 साल पहले हुए बवाल में 16 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मुरादाबाद के पंद्रह साल पुराने बहुचर्चित मैनाठेर कांड में शनिवार को अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी 16 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे-दो कृष्ण कुमार की अदालत ने तत्कालीन डीआईजी पर जानलेवा हमला करने, सरकारी पिस्टल लूटने और पुलिस चौकी में आगजनी के मामले को जघन्य श्रेणी का माना। कोर्ट ने दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया है। फैसले के तुरंत बाद कड़ी सुरक्षा के बीच सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया।

क्या था मैनाठेर कांड

यह मामला 6 जुलाई 2011 का है, जब मैनाठेर के असालतनगर बघा गांव में छेड़छाड़ के एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था। देखते ही देखते हिंसा भड़क उठी और उग्र भीड़ ने मुरादाबाद-संभल मार्ग पर जाम लगा दिया। हालात काबू करने पहुंचे तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार और उनकी टीम को उपद्रवियों ने घेर लिया था। भीड़ ने डीआईजी को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा और उनकी सरकारी पिस्टल लूट ली। पथराव और फायरिंग के दौरान डीआईजी को गोली भी लगी थी, जिसके बाद भीड़ उन्हें मृत समझकर मौके से हट गई थी। इस भीषण बवाल में 18 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे और डींगरपुर पुलिस चौकी सहित कई सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था।

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15 साल चला केस

लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 23 मार्च को अदालत ने 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था, जबकि दो अन्य फरार चल रहे दोषियों को पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। शनिवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों और सबूतों को सही मानते हुए मंजूर अहमद, मोहम्मद अली, हाशिम, मोहम्मद कमरुल, मोहम्मद मुजीफ, मोहम्मद यूनुस, रिजवान, अम्बरीश, कासिम, मोबीन, मोहम्मद मुजीब, तहजीब आलम, जाने आलम, फिरोज, नाजिम और परवेज आलम को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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कोर्ट परिसर बना छावनी

एडीजे-2 कोर्ट के न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद आज सजा पर फैसला सुनाया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए न्यायालय परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू रही। स्थानीय पुलिस के साथ अन्य थानों की फोर्स तैनात रही, वहीं आरआरएफ और डॉग स्क्वाड भी अलर्ट मोड पर रखे गए, जिससे पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

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