मदरसे घटे लेकिन बढ़े छात्रवृत्ति के आवेदक, लाभार्थियों की संख्या में 20 प्रतिशत बढ़ी

संक्षेप:

कक्षा 9-10 से लेकर दशमोत्तर तक छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदक हर साल बढ़े हैं। दो साल में अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों की संख्या में 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज है। मगर, मदरसे और मकतबों की संख्या कम हुई है। अब पंजीकृत मदरसों की संख्या साढ़े तीन सौ के करीब सिमट गई है।

Jan 07, 2026 02:09 pm ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, मुरादाबाद
कक्षा 9-10 से लेकर दशमोत्तर तक छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदक हर साल बढ़े हैं। दो साल में अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों की संख्या में 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज है। मगर, मदरसे और मकतबों की संख्या कम हुई है। यूपी के मुरादाबाद में अब पंजीकृत मदरसों की संख्या साढ़े तीन सौ के करीब सिमट गई है। समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित और सामान्य वर्ग, पिछड़ा कल्याण विभाग ओबीसी और अल्प संख्यक कल्याण विभाग की ओर से अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को पढ़ाई के लिए शुल्क का प्रबंध किया जाना है।

पूर्व दशम और दशमोत्तर कक्षाओं के लिए सालाना औसतन 3000 से 3600 रुपये तक की मदद सरकार करती है। साल 2023-24 में जनपद में 856 मकतब और मदरसे संचालित थे। शासन स्तर से इनकी मान्यता की जांच कराई गई तो करीब पांच सौ केंद्रों के संचालक पंजीयन और मान्यता के प्रपत्र नहीं दिखा पाए। इस वजह से अब यह संख्या 350 में सिमट गई है। सूत्रों का कहना है कि बोर्ड में मात्र चार मदरसे ही पंजीकृत हैं। अनुसूचित वर्ग के पूर्वदशम योजना में 4057 छात्रों ने आवेदन किए हैं। पिछले साल यह संख्या 2994 थी।

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति

पूर्वदशम

2024-25 में 4290 छात्र 12658725 धनराशि

2023-24 में 2859 छात्र 8445375 धनराशि

दशमोत्तर

2024-25 में 10828 छात्र 103471061 धनराशि

2023-24 में 8730 छात्र 106145999 धनराशि

02 साल पहले थे 856 मकतब-मदरसे, जांच के बाद 350 के पास ही मान्यता

पिछड़ा एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग की तूलिका शर्मा ने इस बारे में कहा कि सभी वर्ग की छात्रवृत्ति कक्षा के आधार पर तय है। अल्पसंख्यक विभाग में अब केवल राज्य सरकार की ओर से ही यह मदद दी जा रही है। आवेदन ऑनलाइन है। सभी कक्षाओं के आवेदन की निगरानी शिक्षा विभाग करता है।

46 मदरसों के 1720 छात्र देंगे मदरसा बोर्ड परीक्षाएं

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से वर्ष 2026 की मदरसा बोर्ड परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी गई है। इसके तहत जिले में संचालित मदरसों में मुंशी, मौलवी एवं आलिम की परीक्षाएं 9 फरवरी से 14 फरवरी, 2026 तक चलेंगी। जिले के 46 मदरसों के कुल 1720 छात्र मदरसा बोर्ड परीक्षा देंगे।

