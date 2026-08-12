तेंदुए ने एक दिन में दो किसानों पर किया हमला, दोनों को गंभीर हालत में किया रेफर
मुरादाबाद में तेंदुए ने एक दिन में दो किसानों पर हमला किया। दोपहर में पुष्पेंद्र को निशाना बनाया। शाम को तस्लीम पर झपटा तेंदुआ। दोनों की हालत गंभीर है। दोनों की गर्दन पर ही हमला किया।
यूपी के मुरादाबाद में मलकपुर सेमली गांव में मंगलवार को तेंदुए ने एक ही दिन में अलग-अलग समय पर दो किसानों पर हमला कर दिया। दोनों हमलों में किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। लगातार दो हमलों से खादर क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीा
पहली घटना मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे हुई। गांव निवासी 22 वर्षीय पुष्पेंद्र अपने भाइयों और चाचा के साथ खेत में धान की फसल में यूरिया खाद डालने गया था। पुष्पेंद्र खेत में खाद बिखेर रहा था, तभी गन्ने के खेत से अचानक निकले तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। तेंदुए ने उसकी गर्दन पर पंजा मारकर जमीन पर गिरा दिया और उसे खींचकर गन्ने की ओर ले जाने लगा। शोर मचाने पर तेंदुआ किसान को छोड़कर खेत में भाग गया। घायल पुष्पेंद्र को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बाद में परिजनों ने उसे दिल्ली रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया।
दूसरी घटना मंगलवार शाम करीब सात बजे हुई। 52 वर्षीय किसान तस्लीम खेत की देखभाल करने के बाद घर लौट रहे थे। रामगंगा नदी पार करते ही घात लगाए बैठे तेंदुए ने पीछे से उनकी गर्दन पर हमला कर दिया। इसी दौरान बैलगाड़ी से आ रहे गांव निवासी सफीक, नाजिम और राजू की नजर तेंदुए पर पड़ी। उन्होंने फावड़ा और डंडे दिखाकर शोर मचाया, जिसके बाद तेंदुआ तस्लीम को छोड़कर भाग गया।
गंभीर रूप से घायल तस्लीम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिलारी ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ तेंदुए की तलाश शुरू की। एक ही दिन में दो किसानों पर हमले से ग्रामीणों में भय और बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि खादर क्षेत्र में तेंदुओं की आवाजाही बढ़ गई है। इससे खेतों में काम करने वाले किसान दहशत में हैं। वन विभाग की टीमें लगातार निगरानी और सर्च अभियान चला रही हैं।
तेंदुए के हमले के बाद समय पर नहीं पहुंची थी एंबुलेंस
मुरादाबाद में डिलारी थाना क्षेत्र के मलकपुर सेमली में तेंदुए के हमले में घायल किसान पुष्पेंद्र के भाई विपिन ने सरकारी एंबुलेंस सेवा पर लापरवाही का आरोप लगाया है। विपिन के अनुसार भाई की हालत लगातार बिगड़ रही थी। एंबुलेंस नहीं आने पर वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग के एमपी सिंह और संजीव कुमार सरकारी वाहन लेकर मौके पर पहुंचे। दोनों कर्मचारियों ने घायल पुष्पेंद्र को सीएचसी पहुंचाया।
रात में लाइटें बंद नहीं करें, खेतों में अकेले जाने से बचें
प्रशासन की ओर से तेंदुओं को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गांव वालों को जागरूक करने के लिए चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से बताया जा रहा है कि घरों और बाहर के परिसरों में रात में लाइट बंद न करें। खेतों पर काम करने जाएं तो ग्रुप में जाएं।
जिससे तेंदुए के हमलों से बचा जा सकता है। जिलाधिकारी डा. राजेंद्र पैंसिया ने कहा कि ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए स्थानीय स्तर से संवाद स्थापित करने के लिए हर प्रभावित गांव में चौपालें लगाई जा रही हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम (पीए सिस्टम) के जरिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि कोई भी अपने पशुओं को बाहर न बांधे, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ही रखें। रात के समय घरों और परिसरों में पूरी रोशनी (लाइट) रखें। खेतों में काम करने के लिए अकेले न जाएं, कम से कम दो या उससे अधिक लोगों का समूह बनाकर ही निकलें। खेतों में काम करें तो आपस में बात करते रहें। खामोशी से बैठ कर काम करने में तेंदुआ के हमले का खतरा ज्यादा रहता है।
तेंदुए से प्रभावित इलाकों में ये करें
- रात में लाइट घरों और बाहर परिसर में जलने दें
- खेतों में ग्रुप बना कर काम करने के लिए निकलें
- काम करते वक्त बातचीत करते रहें खामोश न रहें
- रात में न निकलें बहुत जरूरी होने पर टार्च लेकर निकलें
वाइल्डलाइफ एसओएस,प्रशासन का संयुक्त अभियान
तेंदुओं को पकड़ने की यह पूरी कार्ययोजना वाइल्डलाइफ एसओएस की टीम और वन विभाग के संयुक्त प्रयासों पर आधारित है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वयं दो बार मौके का मुआयना कर चुके हैं। डीएम के अनुसार अधिकारियों के बीच अब तक दो उच्च स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं और एसडीएम तथा डीएफओ के साथ साथ अन्य अधिकारी लगातार मौके पर नजर बनाए हुए हैं।
तेंदुए पकड़े भी जा रहे, उसके बाद भी नहीं थम रहे हमले
तेंदुओं की बढ़ती गतिविधियों के बीच राहत की बात यह है कि वन विभाग लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहा है। बीते सोमवार को ठाकुरद्वारा क्षेत्र के बलिया गांव में एक मादा तेंदुआ पिंजरे में कैद हुई थी। इसके बाद मंगलवार की सुबह लालापुर पीपलसाना क्षेत्र में भी एक अन्य तेंदुए को रेस्क्यू करके पकड़ा गया। वन विभाग की टीमें संभावित क्षेत्रों में पिंजरे लगाकर निगरानी कर रही हैं। आगरा से बुलाई गई एसओएस टीम भी तेंदुओं की तलाश और रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। मलकपुर सेमली में किसान पर हमला होने से वन विभाग की चुनौती कम होती नजर नहीं आ रही है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें