बेरहमी से दंपति की हत्या, चाकू के 40 वार से फाड़ दिए फेफड़े-लीवर; सपा नेता का भाई भी आरोपी
यूपी के मुरादाबाद में थाना सिविल लाइंस के मोहल्ला नाला(चक्कर की मिलक) निवासी राजा(31) अपनी पत्नी फरहा(27) और तीन बच्चों के साथ रामगंगा किनारे एक साल पहले खरीदे गए एक कमरे के मकान में रह रहा था। राजा ढलाई का काम करने के साथ ही छोट वाहन भी चलाता था।
यूपी के मुरादाबाद में थाना सिविल लाइंस के मोहल्ला नाला(चक्कर की मिलक) निवासी राजा(31) अपनी पत्नी फरहा(27) और तीन बच्चों के साथ रामगंगा किनारे एक साल पहले खरीदे गए एक कमरे के मकान में रह रहा था। राजा ढलाई का काम करने के साथ ही छोट वाहन भी चलाता था। सोमवार रात करीब सवा आठ बजे राजा और उसकी पत्नी फरहा की घर में घुसकर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा के शरीर पर चाकू से हमले के कुल 40 निशान मिले हैं, वहीं राजा की पत्नी फराह के शरीर पर चाकू के हमले के छह निशान मिले हैं।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार राजा की गर्दन पर आगे व पीछे, पीठ, चेहरा, सीना, पेट और हाथों पर चाकू के हमले के 40 निशान मिले हैं। चाकू के ताबड़तोड़ हमलों से राजा के गर्दन की नश कटने के साथ ही उसके फेफड़े और लीवर फट गए। अत्यधिक रक्तस्राव से राजा की मौत हुई। उसके हाथ पर चाकू के हमले के 16 निशान मिले हैं, इससे माना जा रहा है कि मरने से पहले राजा ने काफी संघर्ष किया था। उधर राजा की पत्नी फराह के शरीर पर भी चाकू के हमले के छह निशान मिले हैं। हमले में गर्दन की नश कटने से अधिक मात्रा में खून बहने के कारण फराह की मौत हुई है।
दंपति की हत्या में सपा नेता का भाई आरिफ भी आरोपी
मुरादाबाद सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के चक्कर की मिलक में हुई दंपति की हत्या में सपा के पूर्व देहात विधानसभा अध्यक्ष जावेद अख्तर के भाई व बैंक्वेट संचालक आरिफ को भी आरोपी बनाया गया है। आरोपी आरिफ अपने भाई सपा नेता के साथ बैंक्वेट हाल का संचालन करता है।
थाना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के चक्कर की मिलक में बीते सोमवार की रात हुई दंपति की हत्या के मामले में पुलिस ने एक बैंक्वेट हॉल संचालक समेत 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। भाई को बचाने के लिए सपा नेता ने अपने स्तर से पैरवी शुरू कर दी है। वहीं, सपा जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव का कहना है कि जावेद अख्तर पूर्व में देहात विधान सभा के अध्यक्ष रहे है। मौजूदा समय में पार्टी का कोई पद नहीं है।
मुठभेड़ में दंपति हत्याकांड का आरोपी अनस दबोचा
मुरादाबाद सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सोमवार रात हुई दंपति की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी अनस को मुठभेड़ में घायल करके गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पैर में गोली लगी है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि सोमवार रात मकान के पैसों के लेनदेन के विवाद में सिविल लाइन के मोहल्ला नाला(चक्कर की मिलक) निवासी राजा और उसकी पत्नी फराह की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मामले में राजा के भाई की तहरीर पर फहीम, उसके बेटे फरजंद, साथी अनस, आरिफ, नवाब और फहीम के भतीजे पर हत्या का केस दर्ज किया गया था।
मंगलवार को पुलिस ने आरोपी फहीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगी थीं। मंगलवार देर रात सूचना मिली कि हत्या में नामजद अनस अगवानपुर चौकी क्षेत्र में घूम रहा है। सूचना के बाद एसएचओ मनीष सक्सेना की टीम ने अगवानपुर चौकी क्षेत्र में निर्माणाधीन रिंगरोड पुल के पास आरोपी की घेराबंदी कर दी। पुलिस से खुद को घिरता देख आरोपी ने फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी और वहीं गिर गया। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें