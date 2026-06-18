शादी के 5 दिन बाद पति ने लगाई थी फांसी, एक महीने से दुल्हन नहीं हुई विदा; अब लड़की ने उठाया ये कदम

मुरादाबाद में एक लड़की शादी के एक महीने बाद भी विदा नहीं हुई। कारण है कि पति उसे लेने नहीं आया। पहले लव मैरिज की फिर शादी के 5 दिन बाद पति ने फांसी लगा ली। हालांकि उसकी जान बचा ली गई। इसके बाद भी महीना भर हो गया लेकिन पति ने विदाई नहीं करवाई। नाराज लड़की बुधवार को टावर पर चढ़ गई।

यूपी के मुरादाबाद में पति को बुलाने की जिद लेकर एक युवती टावर पर चढ़ गई। बताया जा रहा है कि शादी के 5 दिन बाद उसके पति ने फांसी लगा ली थी। लेकिन परिजनों की तत्परता के चलते वो बचा लिया गया। उसने अपने पति से लव मैरिज की है। लेकिन शादी के एक महीने बाद भी उसकी विदाई नहीं हो सकी है। इसी से परेशान होकर वो टावर पर चढ़ गई। उसका कहना है कि पति उसे अपने साथ लेकर नहीं जा रहा है। वहीं, ससुराल वालों का कहना है कि शादी जबरन हुई है।

प्रेम विवाह के बाद विदाई को लेकर चल रहे विवाद ने बुधवार को उस समय हंगामा हो गया, जब एक नवविवाहिता युवती मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई और पति को बुलाने की जिद्द करने लगी। युवती के टॉवर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। दो घंटे तक चले हंगामे के बाद विवाहिता को आश्वासन देकर नीचे उतारा गया।

जानकारी के अनुसार, गांव की एक युवती ने कुछ माह पूर्व क्षेत्र के परम निवासी रवि के साथ प्रेम विवाह किया था। इस दौरान दोनों पक्षों में कुछ दिन बाद युवती की विदाई की बात हुई थी। लेकिन, युवक अपनी पत्नी को विदा कराकर ससुराल नहीं ले जा रहा था। इस बात से आहत युवती बुधवार सुबह गांव के बाहर स्थित मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई और पति को मौके पर बुलाने की जिद करने लगी। युवती के टॉवर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जमा हो गए।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को समझा-बुझाकर नीचे उतारने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही और लगातार पति को बुलाने की मांग करती रही। इसके बाद पुलिस तत्काल युवक की तलाश में जुटी और उसे लेकर मौके पर पहुंची। पति के समझाने और साथ ले जाने का आश्वासन देने के बाद युवती टॉवर से सकुशल नीचे उतर आई पति द्वारा साथ ले जाने का भरोसा दिलाने के बाद युवती करीब दो बजे टॉवर से सकुशल नीचे उतर आई। युवती के नीचे उतरते ही पुलिस और मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली।