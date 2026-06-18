शादी के 5 दिन बाद पति ने लगाई थी फांसी, एक महीने से दुल्हन नहीं हुई विदा; अब लड़की ने उठाया ये कदम
मुरादाबाद में एक लड़की शादी के एक महीने बाद भी विदा नहीं हुई। कारण है कि पति उसे लेने नहीं आया। पहले लव मैरिज की फिर शादी के 5 दिन बाद पति ने फांसी लगा ली। हालांकि उसकी जान बचा ली गई। इसके बाद भी महीना भर हो गया लेकिन पति ने विदाई नहीं करवाई। नाराज लड़की बुधवार को टावर पर चढ़ गई।
यूपी के मुरादाबाद में पति को बुलाने की जिद लेकर एक युवती टावर पर चढ़ गई। बताया जा रहा है कि शादी के 5 दिन बाद उसके पति ने फांसी लगा ली थी। लेकिन परिजनों की तत्परता के चलते वो बचा लिया गया। उसने अपने पति से लव मैरिज की है। लेकिन शादी के एक महीने बाद भी उसकी विदाई नहीं हो सकी है। इसी से परेशान होकर वो टावर पर चढ़ गई। उसका कहना है कि पति उसे अपने साथ लेकर नहीं जा रहा है। वहीं, ससुराल वालों का कहना है कि शादी जबरन हुई है।
प्रेम विवाह के बाद विदाई को लेकर चल रहे विवाद ने बुधवार को उस समय हंगामा हो गया, जब एक नवविवाहिता युवती मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई और पति को बुलाने की जिद्द करने लगी। युवती के टॉवर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। दो घंटे तक चले हंगामे के बाद विवाहिता को आश्वासन देकर नीचे उतारा गया।
जानकारी के अनुसार, गांव की एक युवती ने कुछ माह पूर्व क्षेत्र के परम निवासी रवि के साथ प्रेम विवाह किया था। इस दौरान दोनों पक्षों में कुछ दिन बाद युवती की विदाई की बात हुई थी। लेकिन, युवक अपनी पत्नी को विदा कराकर ससुराल नहीं ले जा रहा था। इस बात से आहत युवती बुधवार सुबह गांव के बाहर स्थित मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई और पति को मौके पर बुलाने की जिद करने लगी। युवती के टॉवर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जमा हो गए।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को समझा-बुझाकर नीचे उतारने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही और लगातार पति को बुलाने की मांग करती रही। इसके बाद पुलिस तत्काल युवक की तलाश में जुटी और उसे लेकर मौके पर पहुंची। पति के समझाने और साथ ले जाने का आश्वासन देने के बाद युवती टॉवर से सकुशल नीचे उतर आई पति द्वारा साथ ले जाने का भरोसा दिलाने के बाद युवती करीब दो बजे टॉवर से सकुशल नीचे उतर आई। युवती के नीचे उतरते ही पुलिस और मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली।
13 मई को युवक-युवती ने किया था विवाह
13 मई को युवक और युवती के प्रेम विवाह के बाद 18 मई को युवक ने फांसी लगा ली थी। आनन फानन में युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। युवक के स्वजन ने युवती पक्ष पर अपहरण कर जबरन शादी कराने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि लड़की पक्ष विदाई के लिए धमका युवक को धमका रहे थे। इससे तंग आकर युवक ने फांसी लगाई थी। फिर लड़का ठीक हो गया था और विदाई के लिए लड़की को लेकर नहीं जा रहा था। इसी से आहट होकर लड़की टावर पर चढ़ गई।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें