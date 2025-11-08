बॉयफ्रेंड संग जंगल गई लड़की ने बुलाई पुलिस, बोली- मार देंगे घरवाले; बचाने की गुहार
संक्षेप: यूपी के मुरादाबाद में एक लड़की ने अपने ही परिवार और घरवालों पर हत्या की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। लड़की का कहना है कि उसके घर वाले उसके बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं करते हैं और उन्हें मार देंगे। ऐसे में लड़की ने पुलिस को बुलाया और उनसे मदद की गुहार लगाई है।
यूपी के मुरादाबाद में एक लड़की ने अपने ही परिवार और घरवालों पर हत्या की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। लड़की का कहना है कि उसके घर वाले उसके बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं करते हैं और उन्हें मार देंगे। ऐसे में लड़की ने पुलिस को बुलाया और उनसे मदद की गुहार लगाई है। लड़की का कहना है कि परिवार वाले उसे उसके बॉयफ्रेंड से मिलने भी नहीं देते और उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। लड़की छिपकर बॉयफ्रेंड के संग बाहर निकली थी और वहां से फोन करके पुलिस को बुलाया है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती का पड़ोसी गांव के ही रहने वाले एक युवक के साथ काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों को इसका पता चलने पर उन्होंने दोनों के मिलने-जुलने पर पाबंदी लगा दी लेकिन दोनों एक दूसरे से चोरी छिपे मिलते रहे। शुक्रवार की दोपहर युवती परिजनों से छिपकर घर से चली गई और गांव के पास एक जंगल में पहुंचकर एक युवक की मदद से डायल 112 पुलिस को बुला लिया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की से बात की। इसके बाद पुलिस दोनों को कोतवाली लेकर पहुंच गई। जहां पर युवती ने अपने ही परिजनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनसे जान का खतरा बताते हुए मदद की गुहार लगाई है।मामला ठाकुरद्वारा स्योहारा मार्ग के एक गांव का है। जहां युवती का दूसरी बिरादरी के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते परिजनों ने दोनों के मिलने पर पाबंदी लगा दी थी। युवती के कोतवाली पहुंचने पर मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।