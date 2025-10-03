प्लॉट बेचकर गर्लफ्रेंड को दिए रुपये, उसने किया शादी से मना तो युवक ने लगाई फांसी

यूपी के गजरौला में प्रेमिका ने शादी करने से मना किया तो युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि बीते तीन वर्ष से दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। इससे पहले लड़के ने लड़की को प्लॉट बेचकर रुपये भी दिए थे।

यूपी के गजरौला में प्रेमिका ने शादी करने से मना किया तो युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि बीते तीन वर्ष से दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। बिजनौर जिले के एक गांव निवासी व्यक्ति बीते करीब छह साल से गजरौला की एक निजी कंपनी में काम करते हैं। उनका परिवार भी साथ रहता है। बताया जाता है कि उनके 23 वर्षीय बेटे के दूसरे मोहल्ले में रहने वाली एक युवती से करीब तीन साल पहले प्रेम संबंध हो गए। दोनों के प्रेम संबंधों की जानकारी युवक के परिजनों को भी हो गई।

बताया जा रहा है कि इस बीच युवक के पिता ने 70 गज का प्लाट उसके नाम करा दिया था। बताया जा रहा है कि प्लाट बेचकर युवक ने रुपये अपने प्रेमिका को दे दिए। इसकी जानकारी युवक के परिजनों को हुई तो उन्होंने डांट दिया। वहीं दो दिन पहले युवती ने युवक के साथ शादी करने से मना कर दिया। इसी बात से नाराज युवक ने बुधवार रात घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने मामला संज्ञान में नहीं होने की बात कही।

शादी के 5 माह बाद घरेलू कलह में युवक ने दी जान शादी के पांच महीने बाद घरेलू कलेश से आहत होकर युवक ने जहर का सेवन कर लिया। उपचार के दौरान मुरादाबाद के निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले का है। यहां रहने वाले एक युवक की शादी पांच महीने पहले हुई थी।