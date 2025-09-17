नवरात्र से पहले यूपी को मिलेगी पहली अमृत भारत ट्रेन, दिवाली-छठ के लिए भी चलेंगी कई स्पेशल, देखें शेड्यूल

यूपी को पहली अमृत भारत ट्रेन मिलेगी। ये नवरात्र से पहले शुरू की जानी है। इसके अलावा यूपी से होते हुए कई स्पेशल ट्रेनें भी चलेंगी। दिवाली और छठ पूजा के लिए ट्रेनों में रिजर्वेशन शुरू हो रहे हैं। देखें शेड्यूल और रूट।

रेलवे ने नवरात्रि पर्व से पहले आम यात्रियों को नई गाड़ी का तोहफा दिया है। सहरसा से छेहरटा (अमृतसर) के लिए संचालित पहली अमृत भारत ट्रेन का शेड्यूल जारी किया है। ट्रेन मंडल में सीतापुर, चन्दौसी, मुरादाबाद के रास्ते अमृतसर जाएगी। मुरादाबाद से होकर चलने वाली अमृत भारत पहली एक्सप्रेस ट्रेन (14628-27) होगी। 20 सितंबर से छेहरटा (अमृतसर) और 22 से सहरसा को रवाना होगी।

बिहार से पंजाब को जोड़ने वाली अमृत भारत पहली ट्रेन होगी। रेलवे ने आम यात्री की सुविधा का ख्याल रखा है। 22 कोच की इस ट्रेन में चौदह कोच जनरल व अन्य छह कोच स्लीपर श्रेणी के होंगे। ट्रेन सहरसा से छेहरटा तक की दूरी 35.44 घंटे में पूरी करेगी। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि छेहरटा से सहरसा जंक्शन के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस अब नियमित चलेगी। छेहरटा से 20 सितंबर व सहरसा से 22 सितंबर को चलेगी। यह साप्ताहिक गाड़ी होगी।

सहरसा-अमृतसर उद्घाटन स्पेशल ट्रेन-05531 ट्रेन के शाम को मुरादाबाद पहुंचने पर रेलवे ने यात्रियों को फूल देकर सम्मानित किया। स्टेशन अधीक्षक महेन्द्र कुमार, सीएमआई गौरव श्रोत्रिय व जीतेन्द्र सिंह, सीआईटी स्टेशन विजयंत शर्मा, बीएस यादव, समेत चेकिंग व लॉबी स्टाफ ने प्लेटफार्म पर स्वागत किया।

दशहरा, दीवाली और छठ पूजा पर ट्रेनों की झड़ी दशहरा, दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे ने नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग के मद्देनजर कई ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये गोविंदपुरी होकर गुजरेंगी। यात्री बुधवार से इन ट्रेनों में आरक्षण ले सकते हैं। एनसीआऱ सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि 02417 प्रयागराज से हर शुक्रवार, शनिवार को 20 सितंबर से 29 नवंबर तक और 02418 दिल्ली से हर शनिवार,रविवार को 21 सितंबर से 30 नवंबर तक चलेगी। 02417 प्रयागराज से रात 9:35 बजे रवाना होकर 12:15 बजे पहुंचेगी। यहां पांच मिनट ठहराव के बाद रवाना होकर उसी दिन दिल्ली पहुंचेगी।

02418 दिल्ली से सुबह 9:30 बजे रवाना होगी। 16.00 बजे गोविंदपुरी पहुंचेगी। यहां से पांच मिनट बाद रवाना होकर उसी 19:40 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। 02275 सूबेदारगंज से 25 सितंबर से 27 नवंबर तक हर गुरुवार चलेगी। यह सूबेदारगंज से 21:40 बजे रवाना होगी और 00:15 बजे गोविंदपुरी पहुंचेगी। पांच मिनट ठहराव के बाद यहां से 00:20 बजे रवाना होकर सुबह 8:55 बजे दिल्ली पहुंचेगी।