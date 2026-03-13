Hindustan Hindi News
यूपी में दो फर्मों ने सवा छह करोड़ का लगाया चूना, नकली कंपनी खड़ी करके किया जीएसटी चोरी

Mar 13, 2026 12:13 pm ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, मुरादाबाद
यूपी के मुरादाबाद जिले में बोगस फर्म बनाकर बिल ट्रेडिंग के जरिए फर्जीवाड़ा कर जीएसटी चोरी के दो और बड़े मामले समाने आए हैं। फर्मों के कारोबार और टर्न ओवर की जांच करने के बाद राज्यकर (जीएसटी) विभाग ने यह फर्जीवाड़ा पकड़ा है। इस मामले में मझोला थाने में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

यूपी के मुरादाबाद जिले में बोगस फर्म बनाकर बिल ट्रेडिंग के जरिए फर्जीवाड़ा कर जीएसटी चोरी के दो और बड़े मामले समाने आए हैं। फर्मों के कारोबार और टर्न ओवर की जांच करने के बाद राज्यकर (जीएसटी) विभाग ने यह फर्जीवाड़ा पकड़ा है। इस मामले में मझोला थाने में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। दोनों मामलों की जांच एसएसपी द्वारा पूर्व में गठित एसआईटी करेगी, जो पहले से ऐसे ही दस मुकदमों की जांच कर रही है।

राज्यकर (एसजीएसटी) विभाग को पिछले दिनों कई संदिग्ध फर्मों की शिकायत मिली थी। जांच में मझोला थाना क्षेत्र स्थित दो फर्मों द्वारा फर्जीवाड़ा कर जीएसटी चोरी करने का मामला सामने आया। जिसके बाद विभाग की ओर से मझोला थाने में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। पहला मुकदमा उपायुक्त राज्यकर खंड-4 नमित लाम्बा की ओर से दर्ज कराया गया है। जिसमें उन्होंने बताया कि जामिया नगर दिल्ली निवासी मोहम्मद शहाबुद्दीन और रोहिणी दिल्ली निवासी राकेश कुमार बजाज ने मेसर्स केकेटी इंपेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से 1 जुलाई 2017 को फर्म का पंजीकरण कराया था। यह फर्म पीतल, कॉपर और स्टील के सामान बनाकर एक्सपोर्ट करती है। फर्म का घोषित पता आरटीओ ऑफिस मिनी बाईपास दिया गया है।

उपायुक्त के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 की दाखिल किए गए आईटीआर के जांच में पता चला कि कंपनी ने 8 करोड़ 88 लाख 46 हजार 500 रुपये का कारोबार किया है। इसके हिसाब से इन पर 1 करोड़ 59 लाख 92 हजार 370 रुपये की जीएसटी बनती है। जो ब्याज समेत 1 करोड़ 79 लाख 10 हजार 578 रुपये हो चुकी है। इस पर 15 लाख 99 हजार 236 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया था। उपायुक्त के अनुसार, जब उन्होंने बीते 11 सितंबर 2025 को भौतिक सत्यापन किया तो पता चला कि पोर्टल पर जो पता कंपनी ने घोषित किया है वहां वह फर्म है नहीं नहीं। उपायुक्त ने तहरीर में बताया कि आरोपियों ने साजिश के तहत फर्जीवाड़ा करके जीएसटी चोरी की है। इस मामले में पुलिस ने केकेटी इंपेक्ट्स फर्म के डायरेक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन व राकेश कुमार बजाज के साथ ही उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

एसआईटी करेगी पूरे मामले की जांच-पड़ताल

मझोला थाने में दर्ज किए गए जीएसटी चोरी के दोनों नए मुकदमों की जांच भी एसपी क्राइम के मागदर्शन में सीओ क्राइम वरुण कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी द्वारा की जाएगी। यह टीम पहले से दस मुकदमों की जांच कर रही है। जिसमें आठ आरोपी अब तक जेल भेजे जा चुके हैं। एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि मझोला थाने में दर्ज दोनों मुकदमे भी एसआईटी को सौंप दिया जाएगा।

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

