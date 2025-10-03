अंतरराष्ट्रीय गैंग का खुलासा, 94.78 लाख की ठगी में नाइजीरियन युवक और नेपाल की दो लड़कियां गिरफ्तार

यूपी के मुरादाबाद में कटघर थाना क्षेत्र के लाजपतनगर निवासी शिक्षिका से 94.78 लाख रुपये की साइबर ठगी में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने नाइजीरियन युवक और नेपाल की दो युवतियों को गिरफ्तार कर अंतरराष्ट्रीय गैंग का खुलासा किया है।

यूपी के मुरादाबाद में कटघर थाना क्षेत्र के लाजपतनगर निवासी शिक्षिका से 94.78 लाख रुपये की साइबर ठगी में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने नाइजीरियन युवक और नेपाल की दो युवतियों को गिरफ्तार कर अंतरराष्ट्रीय गैंग का खुलासा किया है। एसपी क्राइम ने बताया कि इस गिरोह का मास्टर माइंड नाइजीरियन युवक है।

गुरुवार को पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता कर एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का खुलासा किया। एसपी क्राइम ने बताया कि कटघर थाना क्षेत्र के लाजपतनगर निवासी शिक्षिका ने बीते 31 अगस्त को साइबर क्राइम थाने में ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि उसने मैट्रिमोनियल साइट शादी डॉट कॉम पर 25 जुलाई को अपनी प्रोफाइल बनाई थी। जिसके बाद उनके पास व्हट्सएप कॉल करके एक व्यक्ति ने संपर्क किया और खुद का परिचय 15 साल से अमेरिका रह रहे एमबीबीएस डॉक्टर आरव सिंह के रूप में देकर शादी का प्रस्ताव रखा।

उसके दो दिन बाद आरोपी ने दोबारा कॉल करके शिक्षिका से कहा कि आपके लिए कुछ गिफ्ट भेजे हैं। इसके बाद एक महिला ने शिक्षिका को कॉल कर खुद को कस्टम अधिकारी बताया और कहा कि आपके नाम से विदेश से पार्सल आया है, जिसमें गोल्ड और अमेरिकी करेंसी समेत अन्य सामान है। इसके लिए आपको कुछ भुगतान करना होगा। आरोपी महिला ने पहले 34 हजार रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए थे। बाद में शिक्षिका को मनी लॉड्रिंग में जेल भेजने की धमकी देकर कुल 94 लाख 78 हजार रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए।

एसपी क्राइम ने बताया कि 9 सितंबर को दिल्ली में रहने वाली मणिपुर के चंदेल जिले के गांव चापिकारोंग निवासी कोलसन सुनीता को गिरफ्तार कर कर जेल भेजा, जो कस्टम अधिकारी बनकर कॉल की थी। बाद में इसी मामले में 28 सितंबर को वेस्ट दिल्ली के मोहन गार्डन उत्तमनगर निवासी नवी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

एसपी क्राइम ने बताया कि इसी मामले में गुरुवार को साइबर थाना प्रभारी मनोज परमार की टीम ने दिल्ली के उत्तमनगर में ही रहने वाले नाइजीरिया के युवक छिनवेओक एनमनुएल कनु और गौतमबुद्धनगर नोएडा के गांव निठारी में रहने वाली नेपाली युवती संगीता व दिल्ली के बडियाल पालम विलेज द्वारका में रहने वाली नेपाली युवती ममता को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार दोनों नाइजीरियन के साथ ही रहती थीं और उसके ठगी करने के लिए खुद के और अन्य लोगों के खाते खुलवा कर पैसों के ट्रांजेक्शन में मदद करती थीं।

पचास करोड़ से अधिक की ठगी कर चुका है नाइजीरियन एसएचओ साइबर थाना मनोज परमार ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह मैट्रिमोनियल साइट शादी डॉट काम पर डॉक्टर और इंजीनियर के नाम से फर्जी प्रोबाइल बनाकर अपलोड करता है। जिस पर पूरे भारत से प्रोफाइल मैच होने पर संपर्क करता है। इसके बाद सामने वाले को विदेश से महंगे गिफ्ट आइटम भेजने का प्रलोभन देता है।

बाद में उसकी साथी कोलसन सुनीता और अन्य लोग कस्टम अधिकारी बनकर सामने वाले को डरा धमका कर उससे पैसे वसूलते हैं। दोनों अब तक 100 से अधिक खाते खुलवा चुकी हैं। साइबर क्राइम थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों 9 खातों को एनसीआरपी पोर्टल पर डाल कर चेक किया गया तो पता चला कि 18 राज्यों में इनके खिलाफ 37 शिकायतें दर्ज हैं। आरोपी नाइजीरियन के खिलाफ कर्नाटक के उडुप्पी जिले में आईटी एक्ट और साइबर ठगी का नामजद मुकदमा भी दर्ज है।

लंबे समय से दिल्ली में रह रहा था आरोपी नाइजीरियन साइबर क्राइम पुलिस टीम ने आरोपी नाइजीरियन छिनवेओक एनमनुएल कनु से पूछताछ की तो वह गुमराह करता रहा। हालांकि काफी पूछताछ के पता चला है कि आरोपी का पिता एनमनुएल कनु जमैका का नागरिक है, जबकि मां भारतीय हैं। आरोपी ने पुलिस को बताया कि जब वह चार साल का था तब से भारत में रह रहा है। हालांकि पुलिस ने उसके पास से नाइजीरिया का जो पासपोर्ट बरामद किया है उसमें वह कब से भारत में उसके जिक्र वाला पन्ना गायब है। पुलिस विदेश मंत्रालय से संपर्क कर उसकी ट्रवेल हिस्ट्री खंगाल कर यह पता लगाएगी कि वह कब से भारत में रह रहा है और यहां से कहां-कहां की यात्रा किया है। इसके अलावा जांच कर अन्य माध्यम से भी जानकारी जुटाई जाएगी।

सात दिन की मशक्कत के बाद आरोपी तक पहुंची पुलिस साइबर ठग गिरोह के सरगना नाइजीरिया निवासी छिनवेओक एनमनुएल कनु तक पहुंचने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सात दिन पहले इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा, व अनुज मलिक के साथ एसआई अब्दुल बासित मलिक व शिवम तायल टीम लेकर दिल्ली पहुंच गए, लेकिन आरोपी का पता नहीं चल रहा था। इस बीच पुलिस को जानकारी मिली की आरोपी छिनवेओक का एक कोरियर आया है। पुलिस उस कोरियर डिलीवरी ब्वॉय के पीछे लग गई और आरोपी को गिरफ्तार किया। उसी के पास से दोनों नेपाली युवतियां भी पकड़ ली गईं।