महिला ने व्हॉट्सएप पर लिंक भेज लूटा, अच्छे मुनाफे का लालच देकर ठगे 1.65 करोड़

यूपी के मुरादाबाद में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने भगतपुर दौलपुरी और उत्तराखंड के जसपुर निवासी खिलाफत को गिरफ्तार कर कारोबारी से हुई 1.65 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का खुलासा किया है। आरोपियों के खाते में ठगी की रकम गई थी, जिसमें से 36.79 लाख रुपये पुलिस ने होल्ड करा दिए हैं। एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि इस गिरोह के तार विदेश तक जुड़े हुए हैं।

मंगलवार को पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता कर एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार और सीओ आशीष प्रताप सिंह ने बताया कि गलशहीद क्षेत्र निवासी एक कारोबारी ने 30 अगस्त को साइबर ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि जियाना अरोड़ा नाम की एक महिला ने खुद को दिल्ली निवासी बताकर पिछले पांच साल से ट्रेडिंग करने की बात कही। अच्छे मुनाफे का लालच देकर उसने व्हाट्सऐप पर लिंक भेजा और आईडी-पासवर्ड बनवाकर पीड़ित से 13 अलग-अलग बैंक खातों में कुल 1,64,96,474 रुपये ट्रांसफर करा लिए।

एसपी क्राइम ने बताया कि मंगलवार को इस मामले में साइबर क्राइम की टीम ने भगतपुर के गांव दौलपुरी निवासी नाजिम अली (हाल निवासी मियां कॉलोनी, जयंतीपुर, मझोला) और उत्तराखंड के उधमसिंह नगर के जसपुर थाना क्षेत्र के वार्ड 13 नई बस्ती निवासी खिलाफत को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि कुछ समय पहले उनकी मुलाकात जसपुर के नफीस और उसके बेटे वली से हुई थी। उन्होंने ही कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का लालच देकर दोनों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाया और आधार में मोबाइल नंबर बदलकर जसपुर के बैंक में उनका चालू खाता खुलवाया।