महिला ने व्हॉट्सएप पर लिंक भेज लूटा, अच्छे मुनाफे का लालच देकर ठगे 1.65 करोड़

यूपी के मुरादाबाद में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने भगतपुर दौलपुरी और उत्तराखंड के जसपुर निवासी खिलाफत को गिरफ्तार कर कारोबारी से हुई 1.65 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का खुलासा किया है।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, मुरादाबादWed, 17 Sep 2025 01:41 PM
यूपी के मुरादाबाद में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने भगतपुर दौलपुरी और उत्तराखंड के जसपुर निवासी खिलाफत को गिरफ्तार कर कारोबारी से हुई 1.65 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का खुलासा किया है। आरोपियों के खाते में ठगी की रकम गई थी, जिसमें से 36.79 लाख रुपये पुलिस ने होल्ड करा दिए हैं। एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि इस गिरोह के तार विदेश तक जुड़े हुए हैं।

मंगलवार को पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता कर एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार और सीओ आशीष प्रताप सिंह ने बताया कि गलशहीद क्षेत्र निवासी एक कारोबारी ने 30 अगस्त को साइबर ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि जियाना अरोड़ा नाम की एक महिला ने खुद को दिल्ली निवासी बताकर पिछले पांच साल से ट्रेडिंग करने की बात कही। अच्छे मुनाफे का लालच देकर उसने व्हाट्सऐप पर लिंक भेजा और आईडी-पासवर्ड बनवाकर पीड़ित से 13 अलग-अलग बैंक खातों में कुल 1,64,96,474 रुपये ट्रांसफर करा लिए।

एसपी क्राइम ने बताया कि मंगलवार को इस मामले में साइबर क्राइम की टीम ने भगतपुर के गांव दौलपुरी निवासी नाजिम अली (हाल निवासी मियां कॉलोनी, जयंतीपुर, मझोला) और उत्तराखंड के उधमसिंह नगर के जसपुर थाना क्षेत्र के वार्ड 13 नई बस्ती निवासी खिलाफत को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि कुछ समय पहले उनकी मुलाकात जसपुर के नफीस और उसके बेटे वली से हुई थी। उन्होंने ही कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का लालच देकर दोनों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाया और आधार में मोबाइल नंबर बदलकर जसपुर के बैंक में उनका चालू खाता खुलवाया।

एसपी क्राइम ने बताया कि आरोपी नाजिम अली के ‘इन टू ट्रेडर्स’ नामक बैंक ऑफ बड़ौदा खाते में कुछ दिनों में कुल 3,52,93,233 रुपये का लेनदेन हुआ है। इसके खिलाफ सात राज्यों में 13 शिकायतें दर्ज हैं। इसी तरह खिलाफत के ‘शाह ट्रेडर्स’ नामक बैंक ऑफ बड़ौदा खाते में 1,49,06,051 रुपये के लेनदेन का पता चला है। उसके खिलाफ भी छह राज्यों में नौ शिकायतें दर्ज हैं।

