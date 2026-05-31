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यह मेरी गलती है...लाइव वीडियो पर युवक ने खुद को गोली मारी, 8 दिन बाद है बहन की शादी

Srishti Kunj संवाददाता, मुरादाबाद
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यूपी के मुरादाबाद में कुंदरकी थाना क्षेत्र के गांव चकफाजपुर में शनिवार रात एक युवक ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कुछ ही दिन पहले घर आए लड़के ने बहन की शादी से 8 दिन पहले खुद को गोली मार ली।

यह मेरी गलती है...लाइव वीडियो पर युवक ने खुद को गोली मारी, 8 दिन बाद है बहन की शादी

यूपी के मुरादाबाद में कुंदरकी थाना क्षेत्र के गांव चकफाजपुर में शनिवार रात एक युवक ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कुछ ही दिन पहले घर आए लड़के ने बहन की शादी से 8 दिन पहले खुद को गोली मार ली। आत्मघाती कदम उठाने से पहले युवक ने सोशल मीडिया पर कथित रूप से एक लाइव वीडियो भी बनाया, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार चकफाजपुर निवासी 20 वर्षीय फरअत अली पुत्र सरताज पंजाब में लिफ्टिंग बैरियर गेट लगाने का काम करता था। वह ईद मनाने के लिए चार दिन पहले ही घर लौटा था। बताया जा रहा है कि शनिवार रात करीब 9:30 बजे उसने घर में रखी पिता की लाइसेंसी बंदूक निकाली और खुद के सिर से सटाकर ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज सुनकर जब परिजन कमरे की ओर दौड़े, तो वहां का मंजर देखकर उनकी चीख निकल गई। फरअत लहूलुहान हालत में मृत पड़ा था।

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घटना से ठीक पहले युवक के लाइव वीडियो बनाने की बात सामने आ रही है, जिसमें उसने अपनी मौत का संकेत दिया था। वीडियो में दिख रहा है कि फरअत पहले बंदूक उतारता है फिर खुद को गोली मार लेता है। उसने वीडियो में कहा कि यह मेरी गलती है। मेरे घरवालों को परेशान न किया जाये। जिसने दिल दुखाया है मेरा उससे इरम में मुलाकात होगी। आत्महत्या के समय कमरे में एक बच्चा भी मौजूद था। वीडियो में बच्चे की भी आवाज सुनी जा रही है।

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वहीं, सूचना मिलते ही कुंदरकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने पिता की लाइसेंसी बंदूक और युवक का मोबाइल कब्जे में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि सुसाइड से पहले वायरल हुए वीडियो की पुष्टि की जा रही है और यह भी जांचा जा रहा है कि युवक किसी मानसिक तनाव में था या कोई और विवाद था। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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आठ दिन बाद घर से उठनी थी बहन की डोली

फरअत अपने छह भाइयों और तीन बहनों में सबसे छोटा था। घर में आठ दिन बाद उसकी बहन की शादी होनी थी, जिसकी तैयारियां चल रही थीं। जिस घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे, वहां सबसे छोटे बेटे की मौत से कोहराम मच गया।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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