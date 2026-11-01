पहले बाइक चुराई फिर कुंडल लूटे और अब चरस संग गिरफ्तार, यूपी पुलिस ने तीन दिन में पकड़ा

मुरादाबाद में एक चोर ने पहले बाइक चुराई फिर महिला से कुंडल लूटे और अब चरस संग गिरफ्तार हुआ है। यूपी पुलिस ने तीन दिन की कड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा। उसने कई मामलों में चोरी की वारदातों को कबूल किया है।

मुरादाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के मुरादाबाद में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने कटघर के ताजपुर निवासी शातिर बदमाश मोज्जम को गिरफ्तार कर बीते दिनों कपूर कंपनी पुल पर हुई महिला से कुंडल लूट की वारदात का खुलासा किया है। आरोपी ने रामपुर से चोरी की गई बाइक से वारदात को अंजाम दिया था। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पूछताछ में आरोपी मोज्जम ने कांठ और छजलैट थाना क्षेत्र में चोरी करने की भी बात स्वीकार की है।

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने शनिवार को सीओ सिविल लाइंस भास्कर मिश्रा के साथ अपने ऑफिस में प्रेसवार्ता कर कपूर कंपनी पुल पर हुए कुंडल लूट समेत कई घटनाओं का खुलासा किया। एसपी सिटी ने बताया कि बीते 26 अक्तूबर को शाम करीब चार बजे बाइक सवार बदमाश ने कपूर कंपनी पुल पर मझोला के एकता कालोनी मंडी समिति निवासी महिला मंजू से झपट्टा मारकर कानों के कुंडल लूट लिए थे। शुक्रवार रात पुलिस टीम ने रेलवे हरथला कालोनी स्थित फुटबॉल ग्राउंड तिराहे के पास से इस मामले में प्रकाश में आए आरोपी कटघर के ताजपुर निवासी मोज्जम को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उसके पास से 1 किलो 112 ग्राम चरस बरामद की गई है।

थाने पर लाकर उससे पूछताछ की गई तो उसने कुंडल लूट, चोरी समेत कई वारदात करने की बात स्वीकार की। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी मोज्जम शातिर बदमाश है। पूर्व में वह नशे के सामान की तस्करी करता था। बीते कुछ समय से चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम दे रहा था। उसके खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस थाना, मुरादाबाद सिविल लाइंस थाना, कांठ और छजलैट में चोरी, लूट, एनडीपीएस एक्ट आदि के छह मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।

100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए सिविल लाइंस पुलिस ने कुंडल लूट की वारदात के खुलासे के लिए तीन दिन कड़ी मशक्कत की। वारदात के तत्काल बाद से पुलिस टीम एक्टिव हो गई। टीम ने 26 अक्तूबर की रात तक करीब 100 सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर यह क्लीयर कर लिया था कि वारदात को चोरी की बाइक से अंजाम दिया गया था। इसके बाद टीम बदमाश की पहचान कर उसकी तलाश में जुटी थी और शुक्रवार रात उसे पकड़ने में सफल हो गई।