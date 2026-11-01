पहले बाइक चुराई फिर कुंडल लूटे और अब चरस संग गिरफ्तार, यूपी पुलिस ने तीन दिन में पकड़ा
मुरादाबाद में एक चोर ने पहले बाइक चुराई फिर महिला से कुंडल लूटे और अब चरस संग गिरफ्तार हुआ है। यूपी पुलिस ने तीन दिन की कड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा। उसने कई मामलों में चोरी की वारदातों को कबूल किया है।
मुरादाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के मुरादाबाद में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने कटघर के ताजपुर निवासी शातिर बदमाश मोज्जम को गिरफ्तार कर बीते दिनों कपूर कंपनी पुल पर हुई महिला से कुंडल लूट की वारदात का खुलासा किया है। आरोपी ने रामपुर से चोरी की गई बाइक से वारदात को अंजाम दिया था। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पूछताछ में आरोपी मोज्जम ने कांठ और छजलैट थाना क्षेत्र में चोरी करने की भी बात स्वीकार की है।
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने शनिवार को सीओ सिविल लाइंस भास्कर मिश्रा के साथ अपने ऑफिस में प्रेसवार्ता कर कपूर कंपनी पुल पर हुए कुंडल लूट समेत कई घटनाओं का खुलासा किया। एसपी सिटी ने बताया कि बीते 26 अक्तूबर को शाम करीब चार बजे बाइक सवार बदमाश ने कपूर कंपनी पुल पर मझोला के एकता कालोनी मंडी समिति निवासी महिला मंजू से झपट्टा मारकर कानों के कुंडल लूट लिए थे। शुक्रवार रात पुलिस टीम ने रेलवे हरथला कालोनी स्थित फुटबॉल ग्राउंड तिराहे के पास से इस मामले में प्रकाश में आए आरोपी कटघर के ताजपुर निवासी मोज्जम को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उसके पास से 1 किलो 112 ग्राम चरस बरामद की गई है।
थाने पर लाकर उससे पूछताछ की गई तो उसने कुंडल लूट, चोरी समेत कई वारदात करने की बात स्वीकार की। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी मोज्जम शातिर बदमाश है। पूर्व में वह नशे के सामान की तस्करी करता था। बीते कुछ समय से चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम दे रहा था। उसके खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस थाना, मुरादाबाद सिविल लाइंस थाना, कांठ और छजलैट में चोरी, लूट, एनडीपीएस एक्ट आदि के छह मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।
100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए
सिविल लाइंस पुलिस ने कुंडल लूट की वारदात के खुलासे के लिए तीन दिन कड़ी मशक्कत की। वारदात के तत्काल बाद से पुलिस टीम एक्टिव हो गई। टीम ने 26 अक्तूबर की रात तक करीब 100 सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर यह क्लीयर कर लिया था कि वारदात को चोरी की बाइक से अंजाम दिया गया था। इसके बाद टीम बदमाश की पहचान कर उसकी तलाश में जुटी थी और शुक्रवार रात उसे पकड़ने में सफल हो गई।
रामपुर से चुराई बाइक और यहां कर दी वारदात
एसपी सिटी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 23 अक्तूबर को उसने रामपुर जेल के पास स्थित कालोनी से बाइक चोरी की थी। उसी बाइक से 26 अक्तूबर को कपूर कंपनी पुल पर महिला से कुंडल लूट कर फरार हुआ था। आरोपी ने यह भी बताया कि इससे पहले 18 अक्तूबर को कांठ में रेलवे कालोनी के एक मकान का ताला तोड़कर नकदी-जेवर चोरी किया था। 24 अक्तूबर की रात आरोपी ने कांठ के ही मोहल्ला पट्टी मोड़ा मे एक मकान से नगदी, जेवर और अन्य सामान चोरी किए थे।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें