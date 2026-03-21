आतंकी गतिविधि से जुड़े हारिस की बच्चों को भड़काने की थी साजिश, आईएस हैंडलर से था संपर्क

एटीएस द्वारा मुरादाबाद में गिरफ्तार आईएस का संदिग्ध आतंकी हारिस देश में कम उम्र के बच्चों को भी भड़का कर अपने साथ लेने की कोशिश में था। एटीएस और अन्य खुफिया एजेंसियों की पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। हारिस आईएस के आकाओं से संपर्क कर इस काम में जुटा था।

एटीएस द्वारा मुरादाबाद में गिरफ्तार आईएस का संदिग्ध आतंकी हारिस देश में कम उम्र के बच्चों को भी भड़का कर अपने साथ लेने की कोशिश में था। एटीएस और अन्य खुफिया एजेंसियों की पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। हारिस आईएस के आकाओं से संपर्क कर इस काम में जुटा था। एटीएस हारिस को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। दूसरी ओर एटीएस ने उससे पूछताछ के लिए शुक्रवार को अदालत में अर्जी दी है।

एटीएस सूत्रों ने बताया कि हारिस आईएस के हैंडलर से लगातार संपर्क में था। वह अपनी नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा था और उसी दौरान उसका हैंडलर से संपर्क हुआ था। पूछताछ में पता चला है कि आईएस ने उसे अपने साथ कुछ और युवाओं को जोड़ने को कहा। हारिस की विचारधारा की परख करने के लए उसे जिहादी गतिविधियों के लिए भड़काया। आईएस के कारिंदों ने उसे खासतौर पर नाबालिग बच्चों को साथ जोड़ने के लिए कहा, ताकि किसी को संदेश न हो सके। हारिस ने कबूला है कि नाबालिगों के पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो पाती।

रिमांड पर लेकर की जाएगी पूछताछ एटीएस हारिस से पूछताछ के लिए उसे जल्द ही पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेगी। इस दौरान उसके नेटवर्क को खंगाला जाएगा। एटीएस ने सात दिन की पूछताछ के लिए शुक्रवार को अदालत में अर्जी दी है। मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि एटीएस उसे मुरादाबाद, मेरठ और सहारनपुर ले जाकर छानबीन करेगी।

हारिस से मिलने वाले युवकों की पहचान में जुटी एटीएस आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में गिरफ्तार बीडीएस छात्र हारिस के प्रकरण में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब उन तीन युवकों की तलाश की जा रही है, जो गिरफ्तारी से करीब एक सप्ताह पहले उससे मिलने कॉलेज पहुंचे थे। सहारनपुर के मानकमऊ निवासी रियासत अली आईटीसी में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपने बेटे हारिस अली का मुरादाबाद के एक निजी कॉलेज में बीडीएस कोर्स में दाखिला कराया था।