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आतंकी गतिविधियों से जुड़े हारिस अली से मिलने आए थे 3 युवक, कई छात्रों को कर चुका था प्रभावित

Mar 19, 2026 01:56 pm ISTSrishti Kunj मुरादाबाद
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आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार बीडीएस छात्र हारिस अली को लेकर जांच में लगातार नए तथ्य सामने आ रहे हैं। बताया गया कि गिरफ्तारी से करीब एक सप्ताह पहले तीन युवक उससे मिलने कॉलेज पहुंचे थे और काफी देर तक उसके साथ बातचीत की थी।

आतंकी गतिविधियों से जुड़े हारिस अली से मिलने आए थे 3 युवक, कई छात्रों को कर चुका था प्रभावित

आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार बीडीएस छात्र हारिस अली को लेकर जांच में लगातार नए तथ्य सामने आ रहे हैं। बताया गया कि गिरफ्तारी से करीब एक सप्ताह पहले तीन युवक उससे मिलने कॉलेज पहुंचे थे और काफी देर तक उसके साथ बातचीत की थी। सहारनपुर के मानकमऊ निवासी रियासत अली आईटीसी में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपने बेटे हारिस अली का मुरादाबाद के एक निजी कॉलेज में बीडीएस कोर्स में दाखिला कराया था। जांच एजेंसियों के अनुसार हारिस अली आतंकी संगठन से जुड़ गया था और उसने अपने संपर्क में आकर 60 से अधिक छात्रों को भी प्रभावित किया था।

दो दिन पहले एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लखनऊ ले जाकर पूछताछ शुरू की है। जांच में सामने आया है कि करीब एक सप्ताह पहले तीन युवक कॉलेज परिसर में हारिस अली से मिलने पहुंचे थे। कॉलेज आने के बाद हारिस अली अपने साथियों को बताकर उनके साथ बाहर चला गया था। इसके बाद वह प्रेम नगर चौराहे के पास कांठ रोड स्थित एक कैंटीन पर करीब एक घंटे से अधिक समय तक उनके साथ बैठा रहा और बातचीत करता रहा। सूत्रों के अनुसार एटीएस अब इस मुलाकात को बेहद गंभीरता से लेते हुए उन तीनों युवकों की पहचान करने में जुटी है। साथ ही हारिस अली के संपर्क में रहे अन्य छात्रों की भी निगरानी की जा रही है। कॉलेज प्रशासन से भी पूछताछ कर सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं।

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आईएस से जुड़े कई संदिग्धों से हो रही पूछताछ

आतंकी संगठन आईएसआईएस का आनलाइन माड्यूल बीते दो वर्षों से प्रदेश के कई शहरों से लेकर नेपाल सीमा से सटे जिलों में सक्रिय था। एटीएस ने आईएस आतंकी बीडीएस द्वितीय वर्ष के छात्र हारिस अली को मुरादाबाद से गिरफ्तार करने के बाद उसके संपर्क में रहे कई संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। सूत्रों के अनुसार इनमें लखनऊ व सराहनपुर समेत अन्य जिलों के निवासी युवक शामिल हैं। एटीएस आरोपी हारिस को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। इस ग्रुप के तार बीते दिनों दिल्ली में हुए धमाके के बाद सामने आए चिकित्सकों के माड्यूल से जुड़े होने की भी आशंका है।

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एटीएस ने हारिस के छद्म नामों से बनाए गए इंस्टाग्राम तथा इनक्रिप्टेड एप सेशन व डिसकार्ड पर ग्रुपों में सक्रिय रहे युवकों को लेकर पड़ताल भी तेज की है। खासकर हारिस के ग्रुप अल जिहाद मीडिया फाउंडेशन से जुड़े युवक निशाने पर हैं। हारिस की बीते दिनों की इंटरनेट मीडिया की गतिविधियों के आधार पर उसके करीबियों को चिन्हित करना शुरू किया है। इसी कड़ी में हारिस के हैंडलर तक पहुंचने का प्रयास भी किया जा रहा है। हारिस के मोबाइल की फोरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। छह से अधिक ग्रुपों से जुड़े युवकों के बारे में छानबीन शुरू की गई है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

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