सात लाख की नकदी भरा डेढ़ कुंतल का एटीएम उखाड़ ले गए बदमाश, काले पेंट से ढका कैमरा

संक्षेप: यूपी के मुरादाबाद में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के बदमाशों ने दुस्सासिक वारदात को अंजाम दिया। लोकोशेड पुल के पास स्थित पीएनबी के एटीएम को सात लाख की नकदी समेत बदमाश उखाड़ ले गए। मंगलवार सुबह दस बजे मैनेजर और अन्य कर्मचारी बैंक पहुंचे तब वारदात का पता चला।

यूपी के मुरादाबाद में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के बदमाशों ने दुस्सासिक वारदात को अंजाम दिया। लोकोशेड पुल के पास स्थित पीएनबी के एटीएम को सात लाख की नकदी समेत बदमाश उखाड़ ले गए। मंगलवार सुबह दस बजे मैनेजर और अन्य कर्मचारी बैंक पहुंचे तब वारदात का पता चला। बदमाश ने सीसीटीवी कैमरों पर काले पेंट का स्प्रे किया। एटीएम से नकदी निकालने के बाद अमरोहा के रजबपुरा में फेंक दिया। मैनेजर की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस तलाश में जुटी हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लोकोशेड पुल के पास स्थित कंटेनर डिपो में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा स्थित हैं। इस बैंक शाखा के बाहर सड़क पर एक एटीएम बूथ भी है। बैंक शाखा प्रबंधक मिंटू कुमार ने सिविल लाइंस पुलिस को तहरीर देकर बताया कि सोमवार को उन्होंने एटीएम मशीन में आठ लाख रुपये डाले थे। मंगलवार को रोजाना की तरह सुबह दस बजे बैंक पहुंचे और नियमित जांच के लिए एटीएम में गए तो वहां से एटीएम गायब था। जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह, सीओ सिविल लाइंस कुलदीप कुमार गुप्ता, एसएचओ मनीष सक्सेना मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो पता चला कि एक युवक चेहरे पर नकाब लगाकर बूथ के पास पहुंचा और कैमरे पर काले रंग का स्प्रे कर दिया। इसके बाद एटीएम बूथ के अंदर के भी दो कैमरों पर स्प्रे कर दिया, जिसके बाद फुटेज में कुछ नजर नहीं आया।

एनसीआर, नूंह-मेवात के गैंग रडार पर सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में लोकोशेड कंटेनर डिपो के पास से जिस तरह एटीएम को उखाड़ा गया है उससे तय है कि वारदात करने वाले पेशेवर अपराधी हैं। बदमाशों ने जो रणनीति अपनाई वैसी रणनीति नूंह, मेवात के साथ ही एनसीआर के एटीएम चोरी करने वाले गैंग अपनाते हैं।

बदमाशों में से एक सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों पर काले पेंट से स्प्रे किया। जिससे वह सीसीटीवी कैमरे की नजर से ओझल हो गए। इसके बाद बदमाश अपने साथ लाए उपकरणों से बहुत ही शातिरना अंदाजा में पूरा एटीएम ही उखाड़ कर अपने कार में डाल कर ले गए। वारदात के बाद मुरादाबाद पुलिस की टीम मुरादाबाद से लेकर गाजियाबाद तक हाईवे पर अब तक 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल ली है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि आशंका है कि पेशेवेर बदमाशों ने ही वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस की चार टीमें दिल्ली, एनसीआर के साथ ही राजस्थान के नूह और मेवात के कई गैंग और उनकी गतविधि को खंगाल रही है।

अमरोहा से जुड़ा हो सकता है एटीएम चोरी का तार मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एटीएम उखाड़ कर ले जाने वालों के तार अमरोहा से भी जुड़ रहे हैं। चोरों ने एटीएम मशीन को दिल्ली-लखनऊ हाईवे स्थित रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव अतरासी स्थित गन्ने के खेत में फेंका है। जहां एटीएम मिला वह हाईवे से करीब एक किमी अंदर है। ऐसे में माना जा रहा है कि बदमाशों को वहां इलाके की अच्छी खासी जानकारी थी। संभव है कि बदमाशों में कोई अमरोहा का व्यक्ति भी शामिल रहा हो। फिलहाल बदमाशों की तलाश में पुलिस ने टोल प्लाजा के फुटेज खंगाले हैं।

डेढ़ कुंतल की एटीएम मशीन झटके में उठा ले गए बदमाश लोकोशेड स्थित पंजाब नेशनल बैंक पर संचालित एटीएम की मशीन को उखाड़ने और फिर इसे ले जाने के लिए बदमाशों ने कितना दुस्साहस दिखाया यह बात बैंक अधिकारियों की जुबां पर शिद्दत के साथ सुनाई दे रही है। बैंक के अधिकारी एटीएम मशीन का वजन ही काफी अधिक होने का हवाला देकर पहले इसे उखाड़ने और फिर इसे उठाकर ले जाने के लिए बदमाशों की तरफ से जबरदस्त दुस्साहस दिखाए जाने की बात साफ तौर पर स्वीकार कर रहे हैं उस स्थिति में और भी ज्यादा जब कि इस एटीएम की लोकेशन चौबीसों घंटे चलती रहने वाली उस सड़क की है।

एटीएम चोरी ने खोली पुलिस गश्त की पोल मंगलवार तड़के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एटीएम उखाड़ कर बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। इस वारदात ने पुलिस ने रात्रि गश्त के दावों की पोल भी खोल दी है। दरअसल ठंड के मौसम में रात के समय गश्त बढ़ाने के लिए एसएसपी से लेकर डीआईजी और एडीजी तक प्रत्येक बैठक में थाना प्रभारियों को नियमित गश्त करने के निर्देश देते हैं। थानों की पुलिस तमाम गश्त की फोटो भी अधिकारियों के पास भेज कर खानापूर्ति कर देती है। लेकिन वास्तव में रात्रि गश्त भगवान भरोसे ही चलती है। मंगलवार तड़के हुई वारदात से इस बात की पुष्टि भी हो गई।