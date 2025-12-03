Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Moradabad Angry over scolding Class 10 student stabs teacher
टीचर को डांटना पड़ा भारी, गुस्साए 10वीं के छात्र ने मारा चाकू, प्रिसिंपल ने स्कूल से निकाला

संक्षेप:

मुरादाबाद में मंगलवार सुबह डांट से क्षुब्ध दसवीं के एक छात्र ने शिक्षक पर चाकू से हमला कर दिया। घटना उस समय हुई जब शिक्षक स्कूल गेट से प्रवेश कर रहे थे। हमलावर छात्र वारदात के बाद भाग गया। वहीं, प्रिसिंपल ने ऐक्शन लेते हुए छात्र को दो महीने के लिए निकाल दिया है।

Wed, 3 Dec 2025 11:32 AMPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, मुरादाबाद
यूपी के मुरादाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां कोतवाली क्षेत्र के जीजी हिन्दू इंटर कॉलेज में मंगलवार सुबह डांट से क्षुब्ध दसवीं के एक छात्र ने शिक्षक अरुण कुमार त्यागी पर चाकू से हमला कर दिया। घटना उस समय हुई जब शिक्षक स्कूल गेट से प्रवेश कर रहे थे। हमलावर छात्र वारदात के बाद भाग गया।

पुलिस ने शिक्षक की शिकायत पर छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। वहीं, कॉलेज प्रबंधन ने छात्र को दो महीने के लिए निष्कासित कर दिया है। प्रिंसिपल डॉ. कुलदीप बरनवाल ने बताया कि छात्र को बोर्ड परीक्षा तक कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मानसरोवर कॉलोनी निवासी शिक्षक अरुण कुमार त्यागी इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ाते हैं और दसवीं कक्षा में विज्ञान भी पढ़ाते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि मंगलवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे वह बाइक से कॉलेज में पहुंचे थे। कॉलेज में प्रवेश के दौरान किसी ने धारदार हथियार से उन पर हमला किया।

इससे पहले वे कुछ समझ पाते हमलावर भाग गया। फिजिक्स लैब में बैठे तो कमर में दर्द और खून दिखाई दिया। उन्होंने साथी शिक्षकों से सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई, जिसमें दिखा कि छात्र पीछे से आकर कमर पर वार कर भाग गया। घायल अध्यापक का जिला अस्पताल में उपचार कराया गया। सीओ कोतवाली सुनीता दहिया ने बताया कि तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

टीचर का किया था इंतजार

शिक्षक पर हमला करने से पहले छात्र ने करीब 20 मिनट तक कालेज के गेट पर इंतजार किया। जैसे ही अरुण त्यागी विद्यालय के गेट पर पहुंचे, तभी भागता हुआ आया और पीठ पर चाकू मार दिया। घटना के चश्मदीद कॉलेज के चपरासी रामनरेश ने इसकी पुष्टि की। कहा कि उन्होंने छात्र से दुकान पर खड़े होने का कारण भी पूछा था तो उसने कहा कि दोस्तों का इंतजार कर रहा हूं।

बोर्ड की परीक्षा तक छात्र को किया निष्कासित

जीजी हिंदू इंटर कॉलेज की कार्य समिति ने इस घटना के बाद दोपहर तीन बजे एक बैठक बुलाई। सभी ने सर्वसम्मति से छात्र को कॉलेज से निष्कासित करने का निर्णय लिया। प्रिंसिपल डॉ. कुलदीप बरनवाल ने बताया कि छात्र को करीब दो महीने के लिए निष्कासित कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षा से पहले तक उसका कॉलेज में प्रवेश भी नहीं होने दिया जाएगा।

ननिहाल में रहकर पढ़ाई कर रहा था छात्र

हमलावर छात्र मूल रूप से रामपुर का निवासी है। उसके पिता नगर पालिका में सफाईकर्मी हैं। छात्र का ननिहाल कटघर थाना क्षेत्र के दुर्गेश नगर डबल फाटक के पास है। बचपन से नानी के पास रहकर पढ़ाई कर रहा है।

पिछले विवाद की वजह से आरोपी ने किया हमला

आरोपी छात्र ने पूछताछ में बताया कि करीब डेढ़ माह पहले उसकी किसी अन्य छात्र से कहासुनी हुई थी। अध्यापक अरुण ने दोनों छात्रों को सिर आपस में लड़ा दिया। इस घटना के बाद से छात्र क्षुब्ध था।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
