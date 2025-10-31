7वीं के छात्र ने किया मासूम बच्ची से रेप, पुलिस ने रिश्तेदार के घर से पकड़ा

संक्षेप: यूपी के मुरादाबाद में कटघर क्षेत्र में बुधवार की शाम घर के बाहर खेल रही पांच वर्षीय मासूम बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी 13 साल का सातवीं कक्षा का छात्र निकला। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है।

यूपी के मुरादाबाद में कटघर क्षेत्र में बुधवार की शाम घर के बाहर खेल रही पांच वर्षीय मासूम बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी 13 साल का सातवीं कक्षा का छात्र निकला। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। आरोपी तक पुलिस सीसीटीवी की मदद से पहुंची और रिश्तेदार के घर से उसे उठा लिया।

थाना कटघर के पीतलनगरी चौकी क्षेत्र निवासी व्यक्ति की पांच साल की बेटी बुधवार शाम करीब साढ़े छह बजे अपने घर के बाहर खेल रही थी। थोड़ी देर बाद वह वहां से गायब हो गई। बाद में बच्ची सौ मीटर दूर एक निर्माणाधीन मकान के पास बेसुध हालत में मिली। उसके खून भी निकल रहा था।

मासूम की हालत बिगड़ गई थी। इस मामले में बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक किशोर भागते हुए कैमरे में कैद मिला। जिसके बाद सीओ कटघर वरुण कुमार के मार्गदर्शन में एसएचओ विनोद कुमार की टीम किशोर को चिह्नित कर उसकी तलाश में जुट गई।

गुरुवार देर शाम 13 वर्षीय आरोपी किशोर को उसके रिश्तेदार के घर से पकड़ लिया गया। आरोपी किशोर का पिता ठेला लगाता है और आरोपी सातवीं कक्षा का छात्र है। पूछताछ के बाद ही कार्रवाई की जा रही है।