गाड़ी में बैठकर कर रहे थे डकैती की प्लानिंग, हथौड़ा-पेचकस-चाकू-तमंचा संग 7 बदमाश गिरफ्तार
यूपी के मुरादाबाद में कटघर थाना पुलिस ने गुरुवार रात डकैती की योजना बनाते कार सवार सात बदमाशों को घेर कर पकड़ लिया। आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में निकले थे।
यूपी के मुरादाबाद में कटघर थाना पुलिस ने गुरुवार रात डकैती की योजना बनाते कार सवार सात बदमाशों को घेर कर पकड़ लिया। आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में निकले थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार, तमंचा, चाकू और चोरी-डकैती का अन्य उपकरण बरामद किया है। सभी आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि गुरुवार रात एसएचओ कटघर शैलेंद कुमार, एसआई सुनील राठी, प्रमोद कुमार और गौरव राठी की टीम गुलाबबाड़ी क्षेत्र में गश्त पर थी। उसी दौरान सूचना मिली कि रामपुर रोड से रामगंगा नदी के किनारे होते हुए हाफिज शाह की मजार की ओर जाने वाले रास्ते पर एक कार में कुछ बदमाश बैठे हैं। बदमाश डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने वहां पहुंच कर बिना नंबर प्लेट वाली कार को घेर लिया और उसमें सवार सात लोगों को पकड़ लिया।
तलाशी लेने पर 315 बोर का तीन तमंचा, कारतूस, चार चाकू, रस्सा, दो हथौड़ी, सब्बल, लोहे की रॉड, टॉर्च, पेचकस, लीवर, कील की डिब्बी, डंडा, लोहे की चेन, तीन हजार रुपये कैश, चार मोबाइल फोन आदि बरामद हुआ। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपियों की पहचान रहमतनगर गली नंबर 6 निवासी शातिर बदमाश इरशाद उर्फ चिकना, उसके भाई इरफान, लाजपतनगर निवासी अफसर अली, मझोला के मंसूरी कालोनी जयंतीपुर निवासी जुनैद अख्तर, मीना नगर गली नंबर 3 निवासी नाजिम, गागन वाली मैनाठेर निवासी माजिद और बिजनौर के स्योहारा निवासी गुलफाम के रूप में हुई।
एसपी सिटी के अनुसार पूछताछ में पता चला कि पकड़ा गया आरोपी इरशाद उर्फ चिकना कटघर थाने में दर्ज एनडीपीएस के मुकदमे में फरार चल रहा था। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह सभी शहर के बाहर की ओर सूनसान इलाके में बने बड़े मकानों में घुसकर असलहों के दम पर नकदी और जेवर लूटने के लिए निकले थे। एसपी सिटी ने बताया कि सभी सातों आरोपियों के खिलाफ कटघर थाने में डकैती की योजना बनाने और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
आरोपियों पर दर्ज हैं कई-कई मुकदमें
पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी इरशाद उर्फ चिकना के खिलाफ बिजनौर के जीआरपी नजीबाबाद और कटघध्र थाने में एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, जानलेवा हमला, मारपीट आदि के छह मुकदमें दर्ज हैं। उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी हो चुकी है। आरोपी नाजिम के खिलाफ भी कटघर, मझोला और जीआरपी नजीबाबाद में 8 मुकदमें दर्ज हैं। माजिद के खिलाफ चार, गुलफाम के खिलाफ चार और जुनैद अख्तर के खिलाफ ती मुकदमें दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार ये सभी शातिर बदमाश है और नशे के सामान की तस्करी, चोरी, लूट जैसी वारदातों में पहले भी जेल जा चुके हैं।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें