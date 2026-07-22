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16 साल की उम्र में छात्र को आया हार्ट अटैक, अचानक सीने में उठा दर्द और फिर…

By Srishti Kunj
वरिष्ठ संवाददाता, मुरादाबाद
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मुरादाबाद में एक 16 साल के छात्र को हार्ट अटैक आ गया। इलाज के लिए उसे भर्ती करवाया गया। चिकित्सक के मुताबिक प्रतियोगिता की तैयारी को कोचिंग कर रहा छात्र तनाव में होगा। छात्र पढ़ाई में ज्यादा व्यस्त रहता था।

16 साल की उम्र में छात्र को आया हार्ट अटैक, अचानक सीने में उठा दर्द और फिर…

युवाओं में अचानक हार्ट अटैक आने के बढ़ रहे मामलों के बीच यूपी के मुरादाबाद में 16 साल के छात्र को हार्ट अटैक आने का मामला सामने आया है। उसके सीने के बीचोबीच कई बार दर्द उठने की शिकायत के साथ परिवार के लोग उसे लेकर निजी चिकित्सक के पास पहुंचे। खून और ईसीजी जांच में उसे हार्ट अटैक आने की पुष्टि हुई। छात्र का इलाज जारी है और डॉक्टरों का कहना है कि इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसा मुरादाबाद में दीनदयाल नगर स्थित फिजीशियन डॉ.आरसी अग्रवाल के यहां इस छात्र का इलाज चल रहा है। डॉ.आरसी अग्रवाल ने बताया कि उसकी खून की जांच कराने पर ट्रॉप टी व सीपीके-एमबी पॉजिटिव आया। जोकि हार्ट अटैक आना कन्फर्म करता है। ईसीजी में गड़बड़ी मिली। हालांकि, कोलेस्ट्रॉल, शुगर स्तर, किडनी फंक्शन सामान्य आया। छात्र के पिता की हरथला में किराने की दुकान है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए वह कोचिंग संस्थान में पढ़ाई कर रहा है। उसके सीने में बीचोबीच दर्द उठा था।

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बताया जा रहा है कि सीने में दर्द की शिकायत के बाद पास के किसी क्लीनिक में उसे इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ समय आराम मिला, लेकिन, फिर दर्द उठने पर परिजन उसे लेकर चिकित्सक के यहां पहुंचे। डॉ.आरसी अग्रवाल के अनुसार, पूछताछ करने पर उसके ज्यादा फास्ट फूड खाने की हिस्ट्री नहीं पता चली, संभवत: वह पढ़ाई का दबाव अधिक महसूस कर रहा हो। इसके कारण भी तनाव पैदा हो सकता है जिससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। अभी छात्र का इलाज जारी है। उसको हार्ट अटैक आने के कारणों का पता लगाया जाना है।

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तनाव हो हावी तो कराएं चिकित्सकीय जांच

विशेषज्ञों का कहना है कि हार्ट अटैक के मामले अब बहुत कम उम्र में सामने आ रहे हैं। कुछ समय पहले तक, इस उम्र में हार्ट अटैक होने की बात चिकित्सक भी नहीं सोचते थे। सलाह दी कि किसी व्यक्ति चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो अगर उस पर मानसिक तनाव और दबाव ज्यादा है तो वह लिपिड प्रोफाइल, शुगर, ब्लड प्रेशर आदि चिकित्सकीय जांच अवश्य कराए ताकि, रिपोर्ट असामान्य होने की स्थिति में तत्काल इलाज किया जा सके। सही समय पर इलाज मिलने से तनाव को कम किया जा सकता है। इससे तनाव के कारण होने वाली अन्य परेशानियों को भी समय रहते ही रोका जा सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि समय के साथ छात्रों की मेडिकल जांच करवाते रहना चाहिए।

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Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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