यूपी के इस शहर में आज डेढ़ हजार ड्रोन आसमान में दिखाएंगे रामलीला, जलेंगे 11 लाख दीये

संक्षेप: यूपी के मुरादाबाद में आकाश में आज डेढ़ हजार ड्रोन से रामलीला दिखेगी। इस बार के शो में अधिक ड्रोन शामिल हो रहे हैं। मुख्य आयोजन बुद्धिविहार में होगा। इसके अलावा शहरभर में 11 लाख दीये भी जलाए जाएंगे। कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई हैं।

Fri, 17 Oct 2025 02:06 PM

आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं। शुक्रवार को यूपी के मुरादाबाद में मंडलीय भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। शहरवासी आकाशीय रामलीला के साक्षी बनेंगे। आसमान से लेकर धरती तक चारो तरफ अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। नगर निगम ने कार्यक्रम की तैयारियां कर ली हैं। इस बार शो में डेढ़ हजार ड्रोन शामिल रहेंगे। शो के जरिए श्रीराम के आदर्शों और सामाजिक संदेशों की झलक आसमान में दिखाई जाएगी।

ड्रोन शो में राम-रावण युद्ध, स्वच्छता, सामाजिक एकता जैसे विषयों पर आकृतियां उभरेंगी। इसके अलावा पूरे महानगर में 11 लाख दिए भी जलाए जाएंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गुरुवार को कैंप कार्यालय पर अधीनस्थ अधिकारियों ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को लेकर सभी को जिम्मेदारियां बांटीं।

नगर आयुक्त, दिव्यांशु पटेल ने कहा कि दीपोत्सव व ड्रोन शो कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की गई हैं। पिछली वर्ष की तुलना में इस वर्ष का कार्यक्रम और भव्य होगा। इस बार डेढ़ हजार ड्रोन के जरिए शो का अद्भुत प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा 11 लाख दीयों से पूरा महानगर जगमगाता नजर आएगा। बैठक कर अधीनस्थ अधिकारियों को जिम्मेदारियां वितरित की गई हैं।

दीपावली से पहले ही जगमगाएगा पूरा शहर मुरादाबाद नगर निगम की टीम ने दीपोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सफाई, प्रकाश व्यवस्था, रंगोली, पानी, दीपों के तेल और बाती से लेकर आतिशबाजी तक की जिम्मेदारी तय कर दी है। नगर निगम, स्कूलों के विद्यार्थी, एनसीसी, स्काउट-गाइड, एनजीओ और सामाजिक संगठनों के करीब 4000 लोग दीप जलाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। आवास विकास फेस-दो के मैदान को समतल किया जा रहा है और मंचन क्षेत्र की लाइटिंग, कुर्सियां और सजावट की तैयारियां चल रही हैं। शहर का नजारा देखते ही बनेगा।

यहां जलेंगे 11 लाख दीप - बुद्धि विहार फेस-दो रैली का मैदान 2.50 लाख

- स्पंदन सरोवर 1.00 लाख

- साहित्य वाटिका 10,000

- हनुमान वाटिका 5,000

- वार म्यूजियम 10,000

- रामलीला मैदान 1.50 लाख

- पुलिस लाइन 1.50 लाख

- कंपनी बाग-चिल्ड्रेन पार्क-पंचायत भवन 1.50 लाख

- सर्किट हाउस 25,000

- दिल्ली रोड विजय पथ व सरोवर 25,000

- कान्हा गोशाला 5,000

- नगर निगम कार्यालय (टाउन हाल व पीलीकोठी) 50,000

- अटल घाट 1,000

- समस्त गोदाम व ट्रंचिंग ग्राउंड 2,000

- वार्डों के पार्क, मंदिर, घाट 70,000