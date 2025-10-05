10वीं के छात्र की हत्या में पुलिस खाली हाथ, आरोपियों का पांच टीमें नहीं लगा सकीं सुराग

यूपी के मुरादाबाद में कटघर थाना क्षेत्र में दसवीं के छात्र की गोली मारकर हत्या करने वाले चार नामजद आरोपी वारदात के छह दिन बाद भी पुलिस पकड़ से दूर हैं। पुलिस की तीन टीमों के साथ आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगी सर्विलांस और एसओजी टीम अब तक एक भी आरोपी का सुराग नहीं लगा पाई है।

यूपी के मुरादाबाद में कटघर थाना क्षेत्र में दसवीं के छात्र की गोली मारकर हत्या करने वाले चार नामजद आरोपी वारदात के छह दिन बाद भी पुलिस पकड़ से दूर हैं। पुलिस की तीन टीमों के साथ आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगी सर्विलांस और एसओजी टीम अब तक एक भी आरोपी का सुराग नहीं लगा पाई है। आरोपी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसलिए उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है। यह हाल तब है जबकि एसएसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर रखा है।

पुलिस आरोपियों के कुछ करीबियों को हिरासत में लेकर जानकारी जुटाने में लगी है। लेकिन उससे भी कोई मदद नहीं मिल पाई है। अधिकारियों ने कहा कि उम्मीद है जल्द ही आरोपी पुलिस गिरफ्त में होंगे। कटघर थाना क्षेत्र के सूरजनगर गुलाबाड़ी चुंगी निवासी शोभित ठाकुर(18 वर्ष) श्यामोदेवी इंटर कॉलेज में दसवीं का छात्र था। शोभित बजरंग दल का सूरजनगर खंड संयोजक भी था।

बीते सोमवार को शाम करीब पांच बजे शोभित अपने दोस्त गौतम कश्यप के साथ बलदेवपुरी ज्यारत रोड परमेश्वर के पास एक दुकान पर खड़ा था। उसी समय उसकी नकपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इकलौते बेटे की मौत के बाद पिता घनश्याम ने कटघर थाने में अक्कू शर्मा, जतिन उर्फ लाला, राहित जाटव और अविनाश के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया। जिसमें बताया कि तीन माह पूर्व शोभित का अविनाश से विवाद हुआ था। उसी रंजीश में आरोपियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया है।