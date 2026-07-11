UP Rain: बारिश से राहत के साथ आफत की आहट, बढ़ रही राप्ती; बांधों की 24 घंटे निगरानी शुरू

UP Rain: उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अब इसका असर राप्ती नदी के जलस्तर पर भी दिखने लगा है। हालांकि नदी का पानी अभी खतरे के निशान से काफी नीचे है। लेकिन सिंचाई विभाग ने एहतियातन संवेदनशील स्थानों की चौबीसों घंटे निगरानी शुरू कर दी है।

UP Rain : मैदानी और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही मानसूनी बारिश से जहां एक तरफ भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं आफत की आहत भी है। बारिश का असर राप्ती नदी पर दिखने लगा है। शुक्रवार को संतकबीरनगर के मेंहदावल क्षेत्र में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़कर दोपहर 12 बजे 75 मीटर पर पहुंच गया। हालांकि जलस्तर अभी खतरे के निशान से काफी नीचे है और करमैनी-बेलौली तटबंध पूरी तरह सुरक्षित बताया जा रहा है। सिंचाई विभाग की टीम 24 घंटे संवेदनशील जगहों पर लगातार निगरानी बनाए हुए है।

मेंहदावल के पूर्वी और उत्तरी कछार क्षेत्र से होकर बहने वाली राप्ती नदी का जलस्तर पिछले तीन दिनों से पहाड़ी व मैदानी इलाकों में हो रही लगातार बारिश के कारण धीरे-धीरे बढ़ रहा है। 19.200 किलोमीटर लंबे करमैनी-बेलौली तटबंध पर ड्रेनेज खंड द्वितीय के अधिकारी नियमित रूप से जलस्तर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विभाग के अनुसार बेलौली में रेनकट की भराई का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि विशुनपुर में अपरन स्लोप निर्माण का काम अंतिम चरण में है। इसके बावजूद तटबंध की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।

तटबंध पर तैनात अवर अभियंता और विभागीय मेट लगातार गश्त कर रहे हैं। नदी के अति संवेदनशील कटान स्थलों नौगो, जोरवा, विशुनपुर और बेलौली पर विशेष नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे से समय रहते निपटा जा सके। अवर अभियंता दिनेश कुमार ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण राप्ती का जलस्तर बढ़ रहा है। शुक्रवार दोपहर तक जलस्तर 75 मीटर दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि जलस्तर बढ़ने की रफ्तार फिलहाल धीमी है और नदी अभी खतरे के निशान से काफी नीचे बह रही है। तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है तथा विभाग की टीम चौबीसों घंटे निगरानी कर रही है।

33 जिलों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने 11 जुलाई को प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार जताए हैं। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में ऊपरी हवा में बने साइक्लोन सर्कुलेशन और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में बने कम दबाव वाले क्षेत्र के कारण दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अधिक सक्रिय हो गया है। प्रदेश में 11 जुलाई के बाद बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे कमी आने का अनुमान है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश जारी रह सकती है।