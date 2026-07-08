UP Rain: यूपी में मॉनसून मेहरबान, अगले 5 दिनों तक बारिश अलर्ट, पूर्वांचल में तेज हवाओं के साथ बरसेंगे बदरा

UP Rain: यूपी मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। यूपी के कई हिस्सों में रविवार से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे हफ्ते ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। वीकेंड पर पूर्वांचल के कई हिस्सों में भारी बारिश होने का अलर्ट भी है।

UP Rain: यूपी में झमाझम बारिश जारी है। बीते दो दिनों से यूपी के कई जिलों में बदरा जमकर बरसे। मंगलवार को हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। वीकेंड पर पूर्वांचल में भारी वर्षा की आशंका जताई जा रही है। जिसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है।

मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान जारी किया है। पश्चिमी यूपी में 8 से 10 जुलाई के बीच अनेक स्थानों पर बारिश होने तथा कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि पूर्वी यूपी में भी कई स्थानों पर बदरा बरसने का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।

बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना लखनऊ स्थित मौसम विभाग की मानें तो पश्चिमी यूपी के कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की प्रबल संभावना है। इस दौरान कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति झोकों की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पूर्वी यूपी में भी कुछ स्थानों पर वर्षा, मेघगर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है।

पूर्वांचल में वीकेंड पर जमकर बरसेंगे बदरा वैज्ञानिकों के मुताबिक 8, 9 और 10 जुलाई को प्रदेश में कहीं-कहीं पर भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। वहीं 10 जुलाई को पूर्वांचल में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसके बाद 11 और 12 जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। जबकि पश्चिमी के लिए किसी विशेष चेतावनी की घोषणा नहीं की गई है।