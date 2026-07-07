UP Rain: मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, प्रयागराज-लखनऊ समेत कई जिलों में पूरे हफ्ते बारिश का अलर्ट

UP Rain: मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश, गरज-चमक, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। वीकेंड पूर्वांचल में भारी बारिश की संभावना है।

UP Rain: यूपी में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रयागराज, लखनऊ समेत अधिकतर जिलों में पूरे हफ्ते झमाझम बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगले सात दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश, गरज-चमक, वज्रपात और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। पूर्वी यूपी में 10 और 11 जुलाई को कहीं-कहीं भारी से अति भारी वर्षा होने का भी पूर्वानुमान जारी किया गया है।

मौसम केंद्र, लखनऊ द्वारा सोमवार को जारी पूर्वानुमान के अनुसार सात जुलाई से पूर्वी यूपी में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी और अनेक स्थानों पर बदरा बरसेंगे। 8 से 10 जुलाई तक प्रदेश के दोनों हिस्सों में व्यापक वर्षा का दौर जारी रहने के आसार हैं। सात जुलाई को प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के झोंकों, जिनकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। आठ और नौ जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि 10 और 11 जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी से अति भारी वर्षा का अनुमान है।

कई जिलों में हुई झमाझम बारिश पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के चुनार में सर्वाधिक 120 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी में 114 मिमी, आजमगढ़ के फूलपुर में 23 मिमी, जौनपुर में 22.4 मिमी, लखनऊ में 24 मिमी तथा प्रयागराज में 8 से 9.4 मिमी तक वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के राठ में सर्वाधिक 120 मिमी वर्षा हुई। इसके अलावा औरैया में 68.8 मिमी, जालौन के कालपी में 60 मिमी, ललितपुर के तालबेहट में 59 मिमी, संभल के गुन्नौर में 43 मिमी, बागपत के बरौत में 32 मिमी तथा बरेली, झांसी, महोबा, मेरठ और इटावा समेत कई जिलों में मध्यम से अच्छी बारिश दर्ज की गई।

प्रयागराज में जमकर बरसे बदरा मॉनसून के सक्रिय होने के लगभग एक सप्ताह बाद प्रयागराज में सोमवार को सावन जैसी बारिश हुई। बारिश से जहां लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली वहीं दिन और रात के तापमान में गिरावट होने से मौसम सुहावना बना रहा। दोपहर में तेज धूप से उमस बनी रही लेकिन शाम को फिर बारिश शुरू हो गई जो देर रात तक रुक-रुक कर जारी रही। बारिश से शहर के कई स्थानों पर जलभराव हो गया। पिछले तीन दिनों से गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित हो गया था।