UP Monsoon: यूपी में मानसून ने दिखाया रंग, कल-परसों होगी झमाझम बारिश; 29 जिलों में अलर्ट

यूपी में एंट्री के बाद मानसून ने बुधवार को कई जिलों में अपने रंग दिखाए। एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली तो दूसरी बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से आठ लोगों की मौत हो गई। 15 से अधिक लोग झुलस गए। गुरुवार को प्रदेश के 29 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

Monsoon in Uttar Pradesh : मानसून ने उत्तर प्रदेश में एंट्री लेने के बाद बुधवार को अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बारिश ने लोगों को जहां भीषण गर्मी से राहत दिलाई वहीं विभिन्न जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से कुल आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि बच्चों समेत 15 से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इस बीच कानपुर नगर समेत 29 जिलों में गुरुवार के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बदली परिस्थितियों में शुक्रवार को भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम कृषि तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा का कहना है कि अगले पांच दिनों तक मानसूनी गतिविधियां बनी रहेंगी। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। शाम को उमस भरी गर्मी हो सकती है।

कानपुर में मानसून बुधवार को सक्रिय रहा लेकिन शहर में सिर्फ बौछारें ही पड़ीं। दिन में घने बादलों से अंधेरा छा गया लेकिन कम दबाव का क्षेत्र न बन पाने से अच्छी वर्षा नहीं हो सकी। ऐसे में दिन का तापमान बढ़कर 33 डिग्री हो गया। रात का पारा भी 27 डिग्री पर पहुंच गया। लेकिन अधिक नमी ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार को बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।

सबसे ज्यादा झांसी में हुई बारिश बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई लेकिन सबसे ज्यादा झांसी में 51.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। कानपुर में 08.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई। शहर के दक्षिणी हिस्से और श्याम नगर के अलावा रावतपुर और उससे जुड़े इलाकों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हुई। शहर के बीच कहीं बौछारें तो कहीं बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। मानसून की उत्तरी रेखा अभी पोरबंदर, वल्लभ विद्या नगर, नौगांव, मिर्जापुर, आजमगढ़, अयोध्या, बदायूं, मेरठ, करनाल और गुरदासपुर होकर जा रही है। अगले 72 घंटों में शेष हिस्सों तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। कुछ बारिश तो देश में मानसून से हो रही है लेकिन काफी क्षेत्रों में अधिक नमी के कारण हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ भी दस्तक देने को है।

दो दिन की बारिश, फिर दगा देंगे बादल मानसून की सक्रियता तो है लेकिन बारिश की कमी अभी भी बनी हुई है। प्रदेश के कई जिलों में 01 मिमी से लेकर 08 मिमी तक ही बारिश हुई। झांसी में 51.6 मिमी बारिश हुई। यह हीट डोम का क्षेत्र माना जाता है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी तक के पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को तो बारिश होगी लेकिन फिर बादल तो रहेंगे लेकिन अच्छी बारिश की संभावना नहीं की जा सकती। शनिवार से कोई अलर्ट नहीं है। वैसे यदि पश्चिमी विक्षोभ आता है तो उसका प्रभाव दिख सकता है। इसका असर अगर हुआ तो प्रदेश के कवल पूर्वी हिस्से में होगा। पश्चिमी हिस्से में पानी नहीं बरसेगा।

बिजली गिरने से आठ की मौत, कई झुलसे यूपी में मानसून के व्यापक रूप लेते ही अचानक बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ गईं हैं। विभिन्न जिलों में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से कुल आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि बच्चों समेत 15 से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए। प्रशासन ने मृतकों के आश्रितों को दैवीय आपदा राहत कोष से आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के गागन वाली मैनाठेर में खेत में धान की रोपाई कर रहे लोग तेज बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो गए, तभी बिजली गिर गई। हादसे में बिजनौर निवासी संतराम (35) और स्थानीय निवासी विनीता (20) की मौत हो गई, जबकि सपना, कामनी और दिवांशी गंभीर रूप से झुलस गईं। एसडीएम अभय सिंह ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों को ढांढस बंधाया। पूर्वांचल के कई जिलों में भी बिजली काल बनकर गिरी। बलिया में सर्वाधिक तीन लोगों की वज्रपात से मौत हो गई। वहीं, वाराणसी में एक और आजमगढ़ में एक व्यक्ति की जान चली गई। इसके अलावा मिर्जापुर और आजमगढ़ को मिलाकर चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका इलाज जारी है।

सुलतानपुर में महिला की मौत, चार बच्चों समेत आठ झुलसे सुलतानपुर के बंधुआ कला थाना क्षेत्र के धारूपुर गांव में भी धान की रोपाई के दौरान अचानक हुई बारिश से बचने के लिए लोग पेड़ के नीचे चले गए। यहाँ वज्रपात की चपेट में आने से पियारी (65) की मौत हो गई, जबकि 4 बच्चों समेत 8 लोग झुलस गए। तहसीलदार देवानंद तिवारी ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।

बहराइच और बिजनौर में भारी बारिश बीते 24 घंटों के दौरान बहराइच के कर्तनियाघाटा में 113 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई बिजनौर में 93, ललितपुर के तालबहेट में 93, बुलंदशहर के नरोरा में 72.4 मिलीमीटर वर्षा हुई। संभल के गुन्नौर में 66 और हमीरपुर के राठ में 64 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

यूपी में जून में सामान्य से 54% कम हुई बारिश वैसे,अमौसी स्थित यूपी-उत्तराखंड मौसम मुख्यालय के अनुसार जून महीने में सामान्य के मुकाबले 54 फीसदी कम वर्षा दर्ज की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 58 फीसदी और वेस्ट के जिलों में 47 फीसदी कम बारिश हुई। पिछले साल 2025 के जून माह में सामान्य से 12 फीसदी अधिक वर्षा हुई थी। पूर्व में 14 और पश्चिम के जिलों में 63 फीसदी अधिक बारिश हुई थी।