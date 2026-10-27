UP MLC Results: लखनऊ सीट से पहले राउंड में बीजेपी के उमेश द्विवेदी 3652 वोटों से आगे, सपा के सुशील पीछे
UP MLC Results: लखनऊ सीट से पहले राउंड में बीजेपी के उमेश द्विवेदी 3652 वोटों से आगे हैं। वहीं, सपा प्रत्याशी सुशील कुमार 3537 वोट पाकर दूसरे स्थान पर हैं। दोनों प्रत्याशियों के बीच 3652 वोटों का अंतर है।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। लखनऊ खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के पहले चक्र में भाजपा प्रत्याशी उमेश द्विवेदी ने बढ़त बना ली है। 14 टेबलों की मतगणना के बाद उमेश द्विवेदी को 7189 प्रथम वरीयता के वोट मिले हैं। वहीं, सपा प्रत्याशी सुशील कुमार 3537 वोट पाकर दूसरे स्थान पर हैं। दोनों प्रत्याशियों के बीच 3652 वोटों का अंतर है।
पहले चक्र की मतगणना में उमेश द्विवेदी सभी 14 टेबलों पर सुशील कुमार से आगे रहे। टेबल संख्या पांच पर उमेश द्विवेदी को सर्वाधिक 617 वोट मिले। वहीं, टेबल संख्या तीन पर उन्हें 606 वोट प्राप्त हुए। टेबल संख्या 11 पर भी उमेश द्विवेदी को 574 वोट मिले। इसके मुकाबले सपा प्रत्याशी सुशील कुमार को किसी भी टेबल पर उमेश द्विवेदी से अधिक वोट नहीं मिले।
टेबल संख्या 13 पर दोनों प्रत्याशियों के बीच सबसे कम अंतर रहा
टेबल संख्या 13 पर दोनों प्रत्याशियों के बीच सबसे कम अंतर रहा। यहां उमेश द्विवेदी को 405 और सुशील कुमार को 335 वोट मिले। दोनों के बीच 70 वोटों का अंतर रहा। वहीं, टेबल संख्या पांच पर उमेश द्विवेदी ने सुशील कुमार पर 404 वोटों की सबसे बड़ी बढ़त बनाई। इस टेबल पर सुशील कुमार को 213 वोट मिले थे। पहले चक्र की मतगणना में निर्दल प्रत्याशी जगजीवन प्रसाद शुक्ल 760 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे।
मेरठ शिक्षक सीट पर श्रीचंद शर्मा और स्नातक सीट पर दिनेश गोयल जीते
विधान परिषद की मेरठ स्नातक और शिक्षक दोनों सीटों के चुनाव नतीजों में भाजपा ने एक बार फिर अपना वर्चस्व साबित किया है। दोनों ही महत्वपूर्ण सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पार्टी के मजबूत गढ़ को बरकरार रखा है। शिक्षक सीट पर श्रीचंद शर्मा और स्नातक सीट पर दिनेश कुमार गोयल विजयी हुए हैं। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति का इंतजार है। इस तरह आधिकारिक घोषणा बाकी है। मेरठ स्नातक सीट पर एमएलसी के लिए भाजपा के दिनेश गोयल ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ते हुए 12 हजार से अधिक वोटों के बड़े अंतर से विजय प्राप्त की है। मतगणना की शुरुआत में दिनेश गोयल थोड़े पीछे रहे। बाद में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सपा के प्रमिंद्र सिंह भाटी पर बढ़त बना ली, जो अंत तक बनी रही। इस सीट पर जीत दर्ज कर दिनेश गोयल ने स्नातकों के वर्ग में अपनी मजबूत पकड़ और पार्टी की नीतियों पर जनता के विश्वास को एक बार फिर साबित कर दिया है।
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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें