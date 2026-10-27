UP MLC Results: बरेली-मुरादाबाद सीट से भाजपा के ढिल्लो रिकॉर्ड मतों से आगे, सपा के हाजी दानिश पीछे

UP MLC Results: बरेली-मुरादाबाद सीट से भाजपा के डॉ. हरि सिंह ढिल्लो रिकॉर्ड मतों से आगे हैं। सपा प्रत्याशी हाजी दानिश अख्तर को केवल 2742 वोट प्राप्त हुए हैं। 35149 वोटों में से करीब 20 हजार वोटों की गिनती हो चुकी है।

बरेली, मुख्य संवाददाता। बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक एलएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉ. हरि सिंह ढिल्लो तीन राउंड के बाद 12248 मतों से आगे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी हाजी दानिश अख्तर को केवल 2742 वोट प्राप्त हुए हैं। खबर लिखे जाने तक 35149 वोटों में से करीब 20 हजार वोटों की गिनती हो चुकी थी।

बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव की मंगलवार को संजय कम्युनिटी हॉल बरेली में मतगणना हुई। सुबह आठ बजे से मतपेटियां खोलने का काम शुरू किया गया। इसके बाद करीब तीन बजे तक मत पत्रों के बंडल तैयार हुए। शाम करीब चार बजे से 35149 मतों की गणना शुरू हो गई। मतगणना के लिए आठ टेबल लगाई गईं। शाम छह बजे पहले राउंड का रिजल्ट सामने आया, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी डॉ. हरि सिंह ढिल्लों 5251 मत प्राप्त कर बड़ी बढ़त लेकर चल रहे थे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी दानिश अख्तर 816 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे।

पहले राउंड में गिने गए कुल 8800 वोटों की गिनती के दौरान 686 वोट निरस्त किए गए। दूसरे राउंड की गणना रात करीब आठ बजे पूर्ण हो गई। दूसरे राउंड तक डॉ. हरि सिंह ढिल्लों 10222 मत प्राप्त कर चुके थे। जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी दानिश अख्तर को केवल 1675 वोट प्राप्त हुए थे। इस तरह दो राउंड के बाद ढिल्लों की बढ़त बढ़कर 8546 हो गई थी। रात करीब साढ़े नौ बजे तीन राउंड के बाद भाजपा के प्रत्याशी डॉ. हरि सिंह ढिल्लों की बढ़त बढ़कर 12248 पहुंच गई। डॉ हरि सिंह ढिल्लों 14990 मत प्राप्त कर पहले स्थान पर हैं। वहीं सपा के प्रत्याशी हाजी दानिश अख्तर 2742 वोट पाकर दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। इस बड़ी बढ़त के चलते भाजपा प्रत्याशी डॉ. ढिल्लों के दूसरी बार जीतने की संभावना साफ दिख रही है।

सपा प्रत्याशी ने लगाया फर्जी वोटिंग का आरोप बरेली, मुख्य संवाददाता। बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दानिश अख्तर ने फर्जी वोटिंग के आरोप को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि 23 अक्टूबर लोकतंत्र का काला दिवस साबित हुआ। संजय कम्युनिटी हाल में मीडिया से बात करते हुए हाजी दानिश अख्तर ने कहा, इस चुनाव का पहला चरण वोटर लिस्टों का बनाना था। उसी से लेकर ये गड़बड़ियों का केंद्र रहा। 23 तारीख को अमरोहा जनपद में वोट की लूट हुई है। मैं इसे लोकतंत्र का काला दिवस कहूंगा। मंडी धनोरा में मैंने खुद फर्जी वोटिंग पकड़ी। मैंने वहां के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि एक जन प्रतिनिधि अंदर बूथ कैप्चरिंग कर रहा था और मैंने जब रोका तो 50 लोगों ने मुझको घेर कर हमला किया। जिन पर मैने आरोप लगाया, उनको ही जांच दे दी गई।

बूथ कैप्चरिंग के आरोप पर ढिल्लों ने किया पलटवार बरेली, मुख्य संवाददाता। बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी डॉ. हरि सिंह ढिल्लो मंगलवार दोपहर 12:30 बजे एक बार फिर संजय कम्युनिटी हॉल स्थित मतगणना स्थल पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सपा प्रत्याशी के बूथ कैप्चर के आरोप पर पलटवार किया। कहा कि अगर बूथ कैप्चरिंग हुई है तो पूरे क्षेत्र के ऐसे दो स्कूलों के नाम बता दें, जहां ऐसा हुआ हो। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। इस लिए आरोपों की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन की सराहना की और अपनी जीत का भरोसा जताया। कहा कि इस बार शिक्षक भारी उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहले के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ है।

उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने शिक्षा और शिक्षक दोनों के हित में बड़े फैसले लिए हैं। उत्तर प्रदेश के 14 लाख 61 हजार शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था से आच्छादित किया गया है। वित्तविहीन शिक्षक आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और गंभीर बीमारी की स्थिति में यह सुविधा उनके लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। बरेली-मुरादाबाद खंड क्षेत्र को दो बड़े विश्वविद्यालय मिले हैं, जिनमें मुरादाबाद में गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय और शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय शामिल हैं।

17 में से 4 प्रत्याशियों के ही लगे कैंप एमएलसी चुनाव के मैदान में भले ही 17 प्रत्याशी मैदान में उतरे हो मगर संजय कम्युनिटी हॉल के बाहर केवल भाजपा और सपा के अलावा सोम शिक्षक महासभा के प्रत्याशी डॉ. राजेंद्र गंगवार और माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के प्रत्याशी डॉ. सुनीत गिरी का कैंप हो नजर आया। शेष प्रत्याशी पहले ही मैदान छोड़कर चले गए।

संजय कम्युनिटी की तरफ रोका गया ट्रैफिक मतगणना के दौरान संजय कम्युनिटी हॉल जाने वाले रास्ते को दोनों तरफ से लगभग बंद कर दिया गया। दो पहिया वाहन चालकों को भी उधर से नहीं जाने दिया गया। आसपास की कालोनियों में रहने वाले लोगों को पूछताछ के बाद भेजा गया। इस दौरान रोडवेज बसों को भी चौकी चौराहा से अयूब खान चौराहा होकर गुजारा गया। ट्रैफिक डायवर्ट होने से लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा।

मतगणना के दौरान जुटा प्रशासनिक अमला मतगणना के दौरान पर्यवेक्षक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जीएस नवीन के साथ ही रिटर्निंग ऑफीसर मंडल आयुक्त शंभू कुमार, डीएम बरेली अविनाश सिंह के साथ ही बरेली और मुरादाबाद मंडल के सातों जिलों के डीएम, एडिशनल कमिश्नर प्रीति जायसवाल, सीडीओ बरेली देवयानी, एडीएम एफआर संतोष कुमार सिंह, एसडीएम सदर इशिता किशोर, एसडीएम फरीदपुर विदुषी सिंह, एसडीएम मीरगंज निधि शुक्ला, एसडीएम आंवला सुशील मिश्रा, एसडीएम बहेड़ी गोपाल शर्मा आदि मौजूद रहे।