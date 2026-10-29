यूपी विधान परिषद चुनाव में पांच दशक बाद शिक्षक गुट का सफाया, कभी था संघ का दबदबा

यूपी विधान परिषद चुनाव में पांच दशक बाद शिक्षक गुट का पूरी तरह सफाया हो गया है। इस चुनाव में कभी शिक्षक संघों का दबदबा रहता था। अब सदन में माध्यमिक शिक्षक संघ का कोई नुमाइंदा नहीं रह गया है।

आशीष त्रिवेदी, लखनऊ। यूपी एमएलसी चुनाव यानी विधान परिषद के खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में शिक्षक गुट का ही सफाया हो गया है। उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ का अब कोई भी नुमाइंदा सदन में नहीं होगा। करीब पांच दशक बाद इस संघ के साथ ऐसा हुआ है। अभी तक सिर्फ एक सीट संघ के पास हुआ करती थी लेकिन अब ध्रुव कुमार त्रिपाठी भाजपा के सदस्य के रूप में सदन में बैठेंगे। संगठन के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा रिकॉर्ड आठ बार 48 वर्षों तक एमएलसी रहे।

उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष पद को छोड़कर प्रमोद मिश्रा ने वाराणसी से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन वहां उन्हें लाल बहादुर यादव से शिकस्त मिली। आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन सीट से आकाश अग्रवाल सपा के टिकट पर चुनाव जीते हैं। पहले यह निर्दलीय चुनाव जीते थे और वित्तविहीन नाम से पुकारे जाते थे। अब यह भी साइकिल पर सवार हो गए हैं और सदन में सपा के खेमे में बैठेंगे।

वर्ष 2023 में निर्दलीय चुनाव जीतकर कानुपर खंड शिक्षक निर्वाचन सीट के राजबहादुर सिंह चंदेल ही सिर्फ शिक्षकों के नेता के रूप में हैं, बाकी शिक्षक नेताओं ने पार्टी का दामन थामकर सदन में पहुंचने का रास्ता निकाला और कामयाबी भी मिली है। गोरखपुर-फैजबाद खंड शिक्षक निर्वाचन सीट से कांटे के मुकाबले में उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ छोड़कर भाजपा से चुनाव लड़े ध्रुव कुमार त्रिपाठी चुनाव जीत गए हैं। अब वह सत्तापक्ष के भाजपा सदस्यों के साथ सदन में दिखेंगे।

उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रहे ओम प्रकाश शर्मा आठ बार यानी पांच दशक एमएलसी रहे। उनके रहते संघ का दबदबा विधान परिषद में रहता था। कभी संघ के पास आठ शिक्षक निर्वाचन व दो खंड स्नातक की भी सीटें हुआ करती। कभी मेरठ स्नातक से हेम सिंह पुंडीर वर्ष 2020 तक रहे व गोरखपुर-फैजाबाद खंड स्नातक से वाईडी सिंह भी वर्ष 2004 में जीते।

ओम प्रकाश शर्मा वर्ष 2020 में मेरठ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा से हार गए। उसके बाद 16 जनवरी 2021 को उनका निधन होने के बाद से उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ कमजोर होता चला गया और अब उसका सदन से सूफड़ा साफ हो गया है।