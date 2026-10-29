यूपी विधान परिषद चुनाव में पांच दशक बाद शिक्षक गुट का सफाया, कभी था संघ का दबदबा
यूपी विधान परिषद चुनाव में पांच दशक बाद शिक्षक गुट का पूरी तरह सफाया हो गया है। इस चुनाव में कभी शिक्षक संघों का दबदबा रहता था। अब सदन में माध्यमिक शिक्षक संघ का कोई नुमाइंदा नहीं रह गया है।
आशीष त्रिवेदी, लखनऊ। यूपी एमएलसी चुनाव यानी विधान परिषद के खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में शिक्षक गुट का ही सफाया हो गया है। उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ का अब कोई भी नुमाइंदा सदन में नहीं होगा। करीब पांच दशक बाद इस संघ के साथ ऐसा हुआ है। अभी तक सिर्फ एक सीट संघ के पास हुआ करती थी लेकिन अब ध्रुव कुमार त्रिपाठी भाजपा के सदस्य के रूप में सदन में बैठेंगे। संगठन के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा रिकॉर्ड आठ बार 48 वर्षों तक एमएलसी रहे।
उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष पद को छोड़कर प्रमोद मिश्रा ने वाराणसी से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन वहां उन्हें लाल बहादुर यादव से शिकस्त मिली। आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन सीट से आकाश अग्रवाल सपा के टिकट पर चुनाव जीते हैं। पहले यह निर्दलीय चुनाव जीते थे और वित्तविहीन नाम से पुकारे जाते थे। अब यह भी साइकिल पर सवार हो गए हैं और सदन में सपा के खेमे में बैठेंगे।
वर्ष 2023 में निर्दलीय चुनाव जीतकर कानुपर खंड शिक्षक निर्वाचन सीट के राजबहादुर सिंह चंदेल ही सिर्फ शिक्षकों के नेता के रूप में हैं, बाकी शिक्षक नेताओं ने पार्टी का दामन थामकर सदन में पहुंचने का रास्ता निकाला और कामयाबी भी मिली है। गोरखपुर-फैजबाद खंड शिक्षक निर्वाचन सीट से कांटे के मुकाबले में उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ छोड़कर भाजपा से चुनाव लड़े ध्रुव कुमार त्रिपाठी चुनाव जीत गए हैं। अब वह सत्तापक्ष के भाजपा सदस्यों के साथ सदन में दिखेंगे।
उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रहे ओम प्रकाश शर्मा आठ बार यानी पांच दशक एमएलसी रहे। उनके रहते संघ का दबदबा विधान परिषद में रहता था। कभी संघ के पास आठ शिक्षक निर्वाचन व दो खंड स्नातक की भी सीटें हुआ करती। कभी मेरठ स्नातक से हेम सिंह पुंडीर वर्ष 2020 तक रहे व गोरखपुर-फैजाबाद खंड स्नातक से वाईडी सिंह भी वर्ष 2004 में जीते।
ओम प्रकाश शर्मा वर्ष 2020 में मेरठ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा से हार गए। उसके बाद 16 जनवरी 2021 को उनका निधन होने के बाद से उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ कमजोर होता चला गया और अब उसका सदन से सूफड़ा साफ हो गया है।
क्या कहता है उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ
उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री नरेन्द्र वर्मा कहते हैं कि वर्ष 2008 से वित्त विहीन स्कूलों के शिक्षक भी वोटर बनने लगे। संगठन को नुकसान होना शुरू हुआ। तब तक आठ खंड शिक्षक व आठ खंड स्नातक सीटों पर सिर्फ बुद्धिजीवी और शिक्षक ही चुनाव लड़ते थे। आगे इन सीटों पर भी बड़े राजनीतिक दल प्रत्याशी उतारने लगे और संगठन धीरे-धीरे सदन में कमजोर होता चला गया।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।