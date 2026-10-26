यूपी एमएलसी चुनाव की मतगणना का आयोग ने प्लान बताया, 7 शहरों से आएगा 11 सीटों का रिजल्ट

यूपी विधान परिषद की स्नातक की पांच और शिक्षक की छह सीटों के लिए मतगणना 27 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, झांसी, बरेली और गोरखपुर में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में होगी।

यूपी विधान परिषद की स्नातक की पांच और शिक्षक की 6 सीटों के लिए मतगणना मंगलवार, 27 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में निर्धारित स्थलों पर रिटर्निंग ऑफिसर के पर्यवेक्षण में कराई जाएगी। इसके लिए अलग-अलग जिलों में मतगणना केंद्र निर्धारित किए गए हैं। लखनऊ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना रमाबाई रैली स्थल स्थित हॉल नंबर 7 में होगी, जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना हॉल नंबर 8 में कराई जाएगी।

वाराणसी में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन के हॉल नंबर 1 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना हॉल नंबर 2 में होगी। आगरा में नवीन कृषि उत्पादन मंडी समिति, टूंडला रोड स्थित हॉल नंबर 1 में स्नातक और हॉल नंबर 2 में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना कराई जाएगी। मेरठ में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना सरदार वल्लभभाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, मोदीपुरम के गांधी हॉल भवन के हॉल ए में होगी। वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना हॉल बी में कराई जाएगी।

7 शहरों में 11 सीटों की मतगणना इलाहाबाद-झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना झांसी स्थित बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज के कोठारी हॉल के हॉल नंबर 1 में होगी। बरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना बरेली के संजय कम्युनिटी हॉल के हॉल नंबर 1 में कराई जाएगी। वहीं, गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना गोरखपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कॉमर्स बिल्डिंग के हॉल नंबर 1 और 2 में होगी। मतगणना निर्धारित समय पर शुरू होगी और पूरी प्रक्रिया संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में संपन्न कराई जाएगी।