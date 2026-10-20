यूपी एमएलसी चुनाव: एक दर्जन मंत्री, 100 से ज्यादा MP-MLA की प्रतिष्ठा दांव पर; प्रचार में झोंकी ताकत

UP MLC Election: आगरा में इस बार एमएलसी चुनाव में कांटे की टक्कर दिख रही है। 12 जिलों के 100 से ज्यादा सांसदों, विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कुछ मंत्री भी रणनीति बनाने में जुटे हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। संगठन के पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर वोटर के संपर्क में रहा जाए।

आगरा, विशेष संवाददाता। आगरा में इस बार विधान परिषद के चुनाव (MLC Election) में कांटे का संघर्ष देखने को मिल रहा है। इस बार प्रचार के लिए केवल संगठन के लोगों को प्रत्याशियों के पक्ष में नहीं उतारा गया है बल्कि 12 जिलों के 100 से ज्यादा सांसदों, विधायकों को भी इस काम में लगा दिया गया है। इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। कुछ मंत्री भी रणनीति बनाने में जुटे हैं। इन सभी की हर वोट पर नजर है।

भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, एटा, हाथरस, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरेया और इटावा जिलों के सांसद, विधायकों के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला और शहर अध्यक्षों और ब्रज क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों को मतदान के अंतिम दिनों में जुट जाने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। संगठन के सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर वोटर के संपर्क में रहा जाए। उनके घर तक जाने में भी किसी तरह से परहेज न किया जाए।

सपा प्रत्याशियों के समर्थन में जिलेवार लगाई गई ड्यूटी सपा प्रत्याशियों के समर्थन में भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने वोटरों को रिझाने के लिए रणनीति बनाई है। उनकी भी बैठकों का दौर जारी है। पार्टी के सांसदों, विधायकों को प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए जिलेवार ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही जिला और शहर अध्यक्षों को भी वोटरों के घर तक जाकर संपर्क करने के लिए कहा गया है। वहीं खंड स्नातक और खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने-अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। निर्दलीय अपने समर्थकों के माध्यम से वोटरों तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

आज थम जाएगा चुनाव प्रचार, 22 को पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना चुनाव के लिए प्रत्याशियों द्वारा किया जा रहा प्रचार बुधवार को शाम चार बजे से थम जाएगा। 22 अक्तूबर को सुबह 10:30 बजे से 12 जिलों से पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो जाएंगी। 23 अक्तूबर कोम तदान के बाद सभी पो‌लिंग पार्टियां टूंडला रोड स्थित आगरा की गल्ला मंडी में बनाए गए मतगणना केंद्र पर पहुंचेंगी। यहां प्रत्येक जिले के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम में मतपेटिकाएं जमा होंगी। 27 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी। मतदान बैलेट पेपर पर होगा। इमें प्रत्याशी का नाम लिखा होगा। उसकी फोटो लगी होगी। मतदाता को अपनी पसंद के प्रत्याशी के सामने बूथ पर दि‌ए गए बैंगनी रंग के पेन से वरीयता क्रम में अंक लिखना होगा। बैलेट पेपर पर प्रत्याशी के नाम के आगे सही या क्रास का चिन्ह नहीं लगाना होगा।

नंबर गेम 23 अक्तूबर को इन सभी 12 जिलों में सुबह आठ से शाम चार बजे तक मतदान

-27 अक्तूबर को सभी जिलों की आगरा में मतगणना होगी, देर शाम आएगा परिणाम

इन जिलों में ये हैं वोटर जिला शिक्षक स्नातक कुल आगरा 15788 24426 40214

फिरोजाबाद 3075 15399 18474

मथुरा 6694 10669 17363

अलीगढ़ 7046 39143 46189

एटा 1969 20002 21971

मैनपुरी 2321 12425 14746

इटावा 3929 19951 23880

फर्रुखाबाद 1880 6742 8622

कासगंज 1291 9925 11216

हाथरस 2566 17797 20363

औरैया 2423 10415 12838

कन्नौज 1820 7821 9641