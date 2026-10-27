UP MLC Results: मेरठ की दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा; स्नातक पर श्रीचंद, शिक्षक पर दिनेश गोयल जीते

Meerut Teacher Graduate MLC Result: यूपी विधान परिषद की मेरठ शिक्षक और स्नातक सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। स्नातक सीट पर दिनेश गोयल करीब 13 हजार वोटों से जीते, जबकि शिक्षक सीट पर श्रीचंद शर्मा विजयी रहे। नतीजों से भाजपा खेमे में जश्न है, वहीं सपा खेमे में मायूसी छाई है।

Meerut Teacher Graduate MLC Result: यूपी विधान परिषद शिक्षक और स्नातक निर्वाचन खंड मेरठ की दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। स्नातक सीट पर भाजपा के दिनेश गोयल करीब 13 हजार वोटों से जीते हैं। वहीं शिक्षक सीट पर भाजपा के श्रीचंद शर्मा भी विजयी रहे। मतगणना में शुरू से ही सपा प्रत्याशियों पर बढ़त बनाए हुए थे। रुझानों ने ही बीजेपी खेमे में उत्साह बढ़ा दिया था। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश गोयल ने रुझानों के आधार पर अपनी जीत का दावा कर दिया। जिसेक बाद समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है, मिठाइयां बांटी जाने लगीं। वहीं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के खेमे में मायूसी नजर आ रही है।

मेरठ की दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा तीसरे राउंड के परिणाम में शिक्षक सीट पर भाजपा प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा को 9034 प्रथम वरीयता के मत मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर सपा प्रत्याशी नितिन तोमर को 2782 मत प्राप्त हुए। वहीं स्नातक सीट पर तीन राउंड की मतगणना के परिणाम के बाद भाजपा प्रत्याशी दिनेश गोयल को 10421 प्रथम वरीयता मत मिले। दूसरे स्थान पर सपा प्रत्याशी परविंदर भाटी को 6895 वोट मिले। जिसके बाद बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। मेरठ खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मेरठ और सहारनपुर मंडल के 9 जनपद शामिल है। 23 अक्टूबर को दोनों सीटों के लिए मतदान हुआ था। शिक्षक सीट के लिए लगभग 60 प्रतिशत और स्नातक सीट के लिए 39 प्रतिशत मतदान हुआ था।

कौन हैं दिनेश गोयल? दिनेश गोयल ने 2020 में भी विधान परिषद चुनाव में मेरठ स्नातक सीट पर जीत दर्ज की थी। पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और प्रत्याशी बनाया। दिनेश गोयल राजनेता के साथ उद्योगपति भी हैं। वे गाजियाबाद स्थित आरकेजी ग्रुप के चेयरमैन हैं। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार भी संभाला है।