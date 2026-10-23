MLC Elections: अखिलेश ने सैफई में डाला वोट, बोले- BJP वोट चोरी की यूनिवर्सिटी खोल ले, EC को घेरा

यूपी में MLC की 11 सीटों के लिए मतदान पूरा हो गया है। सैफई में अखिलेश यादव ने वोट डालने के बाद भाजपा पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी और सपा समर्थकों को रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को ‘वोट चोरी की यूनिवर्सिटी’ खोल लेनी चाहिए।

यूपी एमएलसी की 11 सीटों के लिए मतदान पूरा हो गया। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चला। दोपहर 2 बजे तक करीब 40 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा के सैफई में स्नातक MLC चुनाव में वोट डाला। मतदान के बाद उन्होंने भाजपा पर मतदाता सूची में हेराफेरी करने और सपा समर्थकों को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए।

वोट चोरी की यूनिवर्सिटी खोल ले बीजेपी- अखिलेश सपा अध्यक्ष ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी को 'वोट चोरी की यूनिवर्सिटी' खोल लेनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शिक्षक MLC चुनाव में जिस तरह का व्यवहार कर रही है, वैसा ही रवैया वह आम चुनावों में भी अपना सकती है। अखिलेश ने कहा कि मतदान के तरीके को लेकर भाजपा के लोग निराश हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता भाजपा के खिलाफ है और लोकतांत्रिक तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर उसे हटाने का काम करेगी।

सपा समर्थकों को वोट डालने से रोका- अखिलेश अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश के कई जिलों में समाजवादी पार्टी के समर्थक मतदाताओं को मतदान करने से रोकने के लिए भाजपा के लोग और भ्रष्ट अधिकारियों को आगे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार मतदाता सूची में कथित हेराफेरी का मुद्दा उठा रही है। सपा अध्यक्ष ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि उनका एक-एक वोट लोकतंत्र को बचाने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने दावा किया कि जनता भाजपा के खिलाफ है और अपने वोट के जरिए उसे सत्ता से हटाने का काम करेगी।