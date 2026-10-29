पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में BJP को दोहरा झटका, केदारनाथ सिंह ने मानी हार; सपा की जीत तय
UP MLC Election: वाराणसी खंड स्नातक सीट पर BJP प्रत्याशी केदारनाथ सिंह ने हार स्वीकार की। सपा के आशुतोष सिन्हा ने प्रथम वरीयता के मतों की गिनती में 16,984 वोटों की बढ़त बनाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी को दोहरा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC) की वाराणसी खंड स्नातक सीट पर भी भाजपा की हार तय मानी जा रही है। भाजपा प्रत्याशी केदारनाथ सिंह ने चुनाव में अपनी हार स्वीकार करते हुए मतदाताओं का आभार जताया है। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने मतगणना में निर्णायक बढ़त बना ली है। गुरुवार, 29 अक्टूबर को मतगणना के तीसरे दिन भी अंतिम परिणाम का इंतजार जारी है। इससे पहले वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की प्रतिष्ठित सीट पर भी सपा जीती। सपा के लाल बिहारी यादव ने यहां से जीत हासिल की।
केदारनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर एक संदेश शेयर कर जनादेश को स्वीकार करने की बात कही। उन्होंने माना कि चुनाव में उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। उनके इस संदेश के बाद वाराणसी स्नातक सीट पर भाजपा की हार और सपा की संभावित जीत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, अंतिम परिणाम और जीत का आधिकारिक प्रमाणपत्र जारी होने तक चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी।
केदारनाथ सिंह ने क्या कहा?
भाजपा प्रत्याशी केदारनाथ सिंह ने अपने संदेश में वाराणसी खंड के स्नातक मतदाताओं के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं ने उन्हें अपना समर्थन और विश्वास दिया, उनका स्नेह उनके लिए अमूल्य है। उन्होंने जनादेश को लोकतांत्रिक मर्यादा के साथ स्वीकार करने की बात कहते हुए कहा कि राजनीति उनके लिए केवल सत्ता या पद हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने और जनसेवा करने का प्रयास है।
फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा, "मैं पूरी विनम्रता और लोकतांत्रिक मर्यादा के साथ जनता के जनादेश को स्वीकार करता हूं। हालांकि हमें इस चुनाव में वैसी सफलता नहीं मिली जैसी उम्मीद थी, लेकिन आप सभी से मुझे जो स्नेह, सहयोग और भरोसा मिला है, वह मेरे लिए हमेशा अमूल्य रहेगा।"
भाजपा उम्मीदवार ने चुनाव के दौरान किए गए प्रयासों के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, गठबंधन के पदाधिकारियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को दैवीय स्वरूप बताया और उनकी ईमानदारी, समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफलता और असफलता लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा हैं।
केदारनाथ सिंह ने लिखा, "सफलता और असफलता लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा हैं; हालांकि, जनता की सेवा करने का संकल्प किसी विशेष परिणाम पर निर्भर नहीं करता। मैं हमेशा की तरह आप लोगों के बीच बना रहूंगा और ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र के हितों, चिंताओं और आकांक्षाओं के प्रति अपने संकल्प को पूरा करता रहूंगा।"
आशुतोष सिन्हा 16,984 मतों से आगे
वाराणसी खंड स्नातक सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने मतगणना के दौरान अपनी बढ़त लगातार मजबूत की। 29 अक्टूबर की सुबह सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, प्रथम वरीयता के मतों की नौवें चक्र तक की गिनती में आशुतोष सिन्हा को 50,462 वोट मिले थे। वहीं, भाजपा प्रत्याशी केदारनाथ सिंह को 33,478 वोट प्राप्त हुए थे।
इस तरह आशुतोष सिन्हा 16,984 मतों से आगे चल रहे थे। आठवें चक्र तक उनकी बढ़त 16,261 मतों की थी, जो नौवें चक्र में बढ़ गई। हालांकि, प्रथम वरीयता के मतों की गिनती पूरी होने के बावजूद चुनाव का अंतिम परिणाम घोषित नहीं हुआ था। इसकी वजह जीत के लिए जरूरी मतों का निर्धारित आंकड़ा हासिल नहीं होना था।
क्यों हो रही है मतगणना में देरी?
वाराणसी खंड स्नातक सीट पर मतगणना 27 अक्टूबर से जारी है। लंबी प्रक्रिया और मतगणना के दौरान हुए विवादों के कारण परिणाम आने में देरी हुई है। रिपोर्टों के मुताबिक, मतगणना के पांचवें चक्र के दौरान भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने गिनती की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। भाजपा पक्ष ने आरोप लगाया कि संबंधित दौर की मतगणना के समय उसका एजेंट मौजूद नहीं था और दोबारा गिनती कराने की मांग की गई।
इस मुद्दे पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। इसके बाद दोबारा गिनती कराने का आश्वासन मिलने की खबर सामने आई। हालांकि, मतगणना में अनियमितताओं को लेकर लगाए गए आरोपों को प्रमाणित तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
दूसरी वरीयता के मतों से तय होगा परिणाम
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना की प्रक्रिया सामान्य सीटों की गिनती से अलग होती है। इसमें मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वरीयता देते हैं। यदि प्रथम वरीयता के मतों के आधार पर कोई उम्मीदवार जीत के लिए निर्धारित कोटा हासिल नहीं कर पाता, तो नियमानुसार अगली वरीयता के मतों की गणना की जाती है।
वाराणसी सीट पर प्रथम वरीयता के मतों की गिनती पूरी होने के बाद दूसरी वरीयता के मतों की गणना शुरू की गई। अंतिम परिणाम इसी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद स्पष्ट होना था। आशुतोष सिन्हा की बड़ी बढ़त को देखते हुए सपा समर्थक उनकी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। वहीं, भाजपा खेमे में मायूसी की खबरें सामने आईं।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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