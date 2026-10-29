यूपी एमएलसी नतीजों ने भाजपा की बढ़ाई चुनौती, विस चुनाव से पहले गोरखपुर से आगरा तक भितरघात

यूपी एमएलसी नतीजों में भले ही भाजपा पुराना आंकड़ा हासिल करने में कामयाब हो गई है लेकिन सपा को पहले से मिली पहले से ज्यादा सीटें बढ़ी चुनौती है। विधानसभा चुनाव से पहले गोरखपुर से आगरा तक भितरघात ने भी परेशानी बढ़ा दी है।

राजकुमार शर्मा, लखनऊ। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों के नतीजों ने भाजपा की चुनौती बढ़ा दी है। पार्टी भले ही दोबारा छह सीटें हासिल करने में सफल रही हो लेकिन सपा की सीटों में बढ़ोत्तरी से भगवा खेमे पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ गया है। पार्टी को विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतिक मोर्चे पर अब और अधिक सतर्क होना पड़ेगा। खुद सीएम योगी के चुनाव की कमान संभालने और आठ जनसभाओं के बाद ही इस हालत के पीछे कई कारण मानें जा रहे हैं। गोरखपुर से आगरा तक भितरघात दिखाई दिया है। छह सीटों पर देरी से टिकट घोषित करना भी भाजपा को भारी पड़ गया है। इन छह में से चार सीटें पार्टी हार गई जबकि महीनों पहले घोषित पांच प्रत्याशियों में से चार ने जीत हासिल कर ली।

जिन 11 सीटों के लिए चुनाव हुए उनमें से भाजपा के पास छह सीटें थीं। इस बार भी पार्टी के खाते में उतनी ही सीटें आई हैं। मगर सीटों के नतीजों में हुए उलटफेर ने पार्टी के रणनीतिकारों को नये सिरे से व्यूह रचना के लिए मजबूर कर दिया है। राजधानी लखनऊ की जीती हुई स्नातक सीट भाजपा इस बार हार गई। दरअसल इन चुनावों को आगामी विधानसभा चुनाव के रिहर्सल या यूं कहें कि सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे में सत्ताधारी दल कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं था।

पार्टी ने लखनऊ की शिक्षक सीट से उमेश द्विवेदी और स्नातक सीट पर अवनीश पटेल, बरेली-मुरादाबाद शिक्षक सीट पर डा. हरी सिंह ढिल्लो, मेरठ शिक्षक सीट पर श्रीचंद शर्मा, आगरा-अलीगढ़ स्नातक सीट पर मानवेंद्र प्रताप सिंह को इसी साल 24 मई को प्रत्याशी घोषित कर दिया था। यह सभी सिटिंग एमएलसी थे और उन्होंने वोट बनवाने के लिए पर्याप्त मेहनत की थी। इन पांचों में से सिर्फ अवनीश पटेल को सफलता नहीं मिल सकी। छह सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान बीते 29 सितंबर को किया जबकि 23 अक्तूबर को मतदान होना था।

हारी सीटों पर जमीनी खामियों ने बढ़ाई मुसीबत इनमें मेरठ स्नातक सीट से दिनेश गोयल भाजपा और गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट पर ध्रुव कुमार त्रिपाठी शिक्षक दल (शर्मा गुट) के सिटिंग एमएलसी थे। इनकी भी चुनाव के लिए पहले से पूरी तैयारी थी। ऐसे में यही दोनों जीत पाए। बाकी आगरा शिक्षक सीट से हरी किशोर तिवारी, वाराणसी स्नातक सीट से केदार नाथ सिंह और वाराणसी शिक्षक सीट से प्रमोद कुमार मिश्रा, इलाहाबाद-झांसी स्नातक सीट से अशोक कुमार राठौर को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। दरअसल इन सीटों पर दावेदार टिकट की जुगाड़ में तो लगे रहे लेकिन वोटर बनाने पर फोकस न पार्टी ने किया और न ही प्रत्याशियों ने। इन सीटों पर संगठन ने ताकत तो झोंकी मगर समय की कमी और जमीनी स्तर पर पर्याप्त समर्थक वोटर न बन पाने के चलते सफलता नहीं मिल सकी।