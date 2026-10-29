यूपी एमएलसी नतीजों ने भाजपा की बढ़ाई चुनौती, विस चुनाव से पहले गोरखपुर से आगरा तक भितरघात
यूपी एमएलसी नतीजों में भले ही भाजपा पुराना आंकड़ा हासिल करने में कामयाब हो गई है लेकिन सपा को पहले से मिली पहले से ज्यादा सीटें बढ़ी चुनौती है। विधानसभा चुनाव से पहले गोरखपुर से आगरा तक भितरघात ने भी परेशानी बढ़ा दी है।
राजकुमार शर्मा, लखनऊ। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों के नतीजों ने भाजपा की चुनौती बढ़ा दी है। पार्टी भले ही दोबारा छह सीटें हासिल करने में सफल रही हो लेकिन सपा की सीटों में बढ़ोत्तरी से भगवा खेमे पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ गया है। पार्टी को विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतिक मोर्चे पर अब और अधिक सतर्क होना पड़ेगा। खुद सीएम योगी के चुनाव की कमान संभालने और आठ जनसभाओं के बाद ही इस हालत के पीछे कई कारण मानें जा रहे हैं। गोरखपुर से आगरा तक भितरघात दिखाई दिया है। छह सीटों पर देरी से टिकट घोषित करना भी भाजपा को भारी पड़ गया है। इन छह में से चार सीटें पार्टी हार गई जबकि महीनों पहले घोषित पांच प्रत्याशियों में से चार ने जीत हासिल कर ली।
जिन 11 सीटों के लिए चुनाव हुए उनमें से भाजपा के पास छह सीटें थीं। इस बार भी पार्टी के खाते में उतनी ही सीटें आई हैं। मगर सीटों के नतीजों में हुए उलटफेर ने पार्टी के रणनीतिकारों को नये सिरे से व्यूह रचना के लिए मजबूर कर दिया है। राजधानी लखनऊ की जीती हुई स्नातक सीट भाजपा इस बार हार गई। दरअसल इन चुनावों को आगामी विधानसभा चुनाव के रिहर्सल या यूं कहें कि सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे में सत्ताधारी दल कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं था।
पार्टी ने लखनऊ की शिक्षक सीट से उमेश द्विवेदी और स्नातक सीट पर अवनीश पटेल, बरेली-मुरादाबाद शिक्षक सीट पर डा. हरी सिंह ढिल्लो, मेरठ शिक्षक सीट पर श्रीचंद शर्मा, आगरा-अलीगढ़ स्नातक सीट पर मानवेंद्र प्रताप सिंह को इसी साल 24 मई को प्रत्याशी घोषित कर दिया था। यह सभी सिटिंग एमएलसी थे और उन्होंने वोट बनवाने के लिए पर्याप्त मेहनत की थी। इन पांचों में से सिर्फ अवनीश पटेल को सफलता नहीं मिल सकी। छह सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान बीते 29 सितंबर को किया जबकि 23 अक्तूबर को मतदान होना था।
हारी सीटों पर जमीनी खामियों ने बढ़ाई मुसीबत
इनमें मेरठ स्नातक सीट से दिनेश गोयल भाजपा और गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट पर ध्रुव कुमार त्रिपाठी शिक्षक दल (शर्मा गुट) के सिटिंग एमएलसी थे। इनकी भी चुनाव के लिए पहले से पूरी तैयारी थी। ऐसे में यही दोनों जीत पाए। बाकी आगरा शिक्षक सीट से हरी किशोर तिवारी, वाराणसी स्नातक सीट से केदार नाथ सिंह और वाराणसी शिक्षक सीट से प्रमोद कुमार मिश्रा, इलाहाबाद-झांसी स्नातक सीट से अशोक कुमार राठौर को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। दरअसल इन सीटों पर दावेदार टिकट की जुगाड़ में तो लगे रहे लेकिन वोटर बनाने पर फोकस न पार्टी ने किया और न ही प्रत्याशियों ने। इन सीटों पर संगठन ने ताकत तो झोंकी मगर समय की कमी और जमीनी स्तर पर पर्याप्त समर्थक वोटर न बन पाने के चलते सफलता नहीं मिल सकी।
आगरा से गोरखपुर तक भितरघात
इस दौरान बड़े पैमाने पर भाजपा को भितरघात भी झेलना पड़ा। यह सिलसिला आगरा सीट से लेकर प्रयागराज, लखनऊ और गोरखपुर तक देखने को मिला। प्रतापगढ़ में पार्टी के स्थानीय संगठन ने एक पूर्व मंत्री द्वारा विरोधियों की मदद करने की शिकायत की। नौबत यह रही की प्रतापगढ़ में भाजपा प्रत्याशी को बहुत कम मत मिलने की सूचना है। आगरा सीट पर भाजपा से जुड़े कई वित्तविहीन स्कूल संचालकों ने भी सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल का साथ दिया। पार्टी के कई नेता सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठकों के फोटो साझा करने तक ही सीमित रहे। चुनाव से ठीक पहले भाजपाई से सपाई हुए संजयन त्रिपाठी और बागी तेवर दिखाने वाले भाजपा के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने भी पार्टी को झटका दिया। जिससे भाजपा के ध्रुव त्रिपाठी की जीत का अंतर घटा दिया। नतीजों ने साफ कर दिया है कि भाजपा को विधानसभा चुनाव की दृष्टि से खासतौर से प्रबुद्ध वर्ग के बीच अपनी बात और मजबूती से पहुंचानी होगी। दागी चेहरों को बदलने के साथ ही पन्ना प्रमुखों की व्यवस्था को और प्रभावी बनाना होगा।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।