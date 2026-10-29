सबकी किस्मत बताने वाले ज्योतिषाचार्य की पत्नी हार गईं MLC चुनाव, अब विधानसभा लड़ने की तैयारी
यूपी की लखनऊ स्नातक सीट पर ज्योतिषाचार्य इंदु प्रकाश मिश्रा की पत्नी स्मिता मिश्रा किस्मत आजमा रही थीं। उन्हें 300 वोट भी नहीं मिल पाए हैं। स्मिता मिश्रा ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है।
उत्तर प्रदेश विधान परिषद की लखनऊ स्नातक सीट पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी की कांति सिंह ने जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी के अवनीश पटेल हार गए हैं। इसी सीट पर जाने-माने भविष्यवक्ता और ज्योतिषाचार्य इंदु प्रकाश मिश्रा की पत्नी स्मिता मिश्रा भी किस्मत आजमा रही थीं। स्मिता मिश्रा को 300 वोट भी नहीं हासिल हो पाए। स्मिता मिश्रा लखनऊ खंड स्नातक सीट से निर्दलीय उम्मीदवार थीं।
कांग्रेस ने दे दिया दगा?
आपको बता दें कि पहले स्मिता मिश्रा ने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने उन्हें एमएलसी सीट का टिकट देने का आश्वासन भी दिया था। उस समय राज्य में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय थे। हालांकि कुछ दिन पहले राज्य के कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव किया गया और पार्टी की कमान आराधना मिश्रा को दे दी गई। इसके बाद स्मिता मिश्रा को किया गया वादा भी खटाई में पड़ गया। स्मिता मिश्रा को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतरना पड़ा।
कई बड़ी भविष्यवाणियां कर चुके हैं इंदु प्रकाश मिश्रा
इंदु प्रकाश मिश्रा टीवी कार्यक्रमों में भी अकसर दिखाई देते हैं। अगर उनकी वेबसाइट इंदु प्रकाश डॉट कॉम पर जाएं तो पता चलता है कि उन्होंने कई बड़ी भविष्यवाणियां करने का दावा किया है। इसमें भारत का सात रनों से विश्वकप जीतना, सोवियत संघ का टूटना अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला, नेल्सन मंडेला की रिहाई। इसके अलावा उनका दावा है कि 8 नवंबर 2025 को आए भूकंप की भविष्यवाणी उन्होंने 13 दिन पहले ही कर दी थी।
स्मिता मिश्रा ने लगाया बूथ कैप्चरिंग का आरोप
एक रिपोर्ट के मुताबिक स्मिता मिश्रा ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उनके सामने ही उनके एजेंट को डांटटकर बूथ से बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा, 'मैंने चुनाव के लिए बहुत तैयारी की थी। कॉलेजों में जाकर छात्रों और शिक्षकों से संपर्क किया। लेकिन चुनाव में फर्जीवाड़े ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया।' उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि उनके समर्थकों को वोट नहीं देने दिया गया। स्मिता मिश्रा ने कहा कि एसडीएम ने कहा कि बूथ के अंदर एजेंट का बैठना अलाऊ नहीं है। उन्होंने कहा कुछ वोट के बदले नोट भी बांटा गया है।
विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान
स्मिता मिश्रा ने कहा कि इस हार ने उन्हें निराश नहीं किया है बल्कि उनकी पार्टी नवयुवक दल विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी से उतरेगी और कम से कम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, दिल्ली में निर्भया कांड के बाद मैंने पार्टी बनाई थी। पार्टी को और मजबूत किया जाएगा।
कौन हैं स्मिता मिश्रा
स्मिता मिश्रा का घर बाराबंकी जिले के इकरा गांव में हैं। उनका मायका उन्नाव में कुरारी है। उनकी दो बेटियां हैं और एक बेटा है। दोनों ही बेटियां कनाडा में शिफ्ट हो गई हैं। उनके पिता रामसुंदर शुक्ला पुलिस अधिकारी थे। रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें परेड में जाने का अवॉर्ड दिया गया था। इसके अलावा उनके दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी थे।
यूपी एमएलसी इलेक्शन रिजल्ट
उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर हुए विधान परिषद के चुनाव में लखनऊ शिक्षक सीट पर बीजेपी के उमेश द्विवेदी जीते हैं। इसके अलावा लखनऊ स्नातक सीट पर एसपी की कांति सिंह, मेरठ स्नातक पर बीजेपी के दिनेश गोयल, मेरठ शिक्षक सीट पर बीजेपी के श्रीचंद श्रमा, बरेली-मुरादाबाद शिक्षक सीट पर बीजेपी के हरि सिंह ढिल्लों, आगरा स्नातक सीट पर बीजेपी के मानवेंद्र सिंह, आगरा शिक्षक सीट पर एसपी के आकाश अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। गोरखपुर शिक्षक सीट पर बीजेपी के ध्रुव त्रिपाठीऔर झांसी-प्रयागराज स्नातक सीट पर एसपी के मानसिंह यादव जीते हैं। वाराणसी शिक्षक सीट पर एसपी के लालबिहारी यादव जीते हैं। वहीं वाराणसी स्नातक सीट पर एसपी के आशुतोष सिन्हा आगे चल रहे हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें