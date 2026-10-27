UP MLC election result live: एमएलसी गिनती से ठीक पहले गोरखपुर के प्रेक्षक को चुनाव आयोग ने हटाया

यूपी में विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे विधान परिषद (एमएलसी) के शिक्षक और स्नातक खंड के वोटों की गिनती की तैयारी पूरी कर ली गई है। 11 सीटों पर हुए चुनाव की गिनती प्रदेश के सात जिलों में होगी।
UP MLC election result live: प्रथम वरीयता वाले वोटों की गिनती सबसे पहले
गणना में प्रथम वरीयता वाले मतपत्रों को पहले गिना जाएगा। यदि किसी मतदाता ने दूसरी और तीसरी वरीयता भी दी है तो जरूरत पड़ने पर उन वरीयताओं के मतपत्रों की भी गणना की जाएगी। ऐसे में गणना में काफी समय लग सकता है। एक चक्र की गणना में लगभग दो से ढाई घंटे लग सकते हैं। यह स्थिति तब होगी, जब मतपत्रों पर अधिक वरीयताएं न दी गई हों।
UP MLC election result live: सील खोलने से पहले एजेंटों को दिखाई जाएंगी मतपेटिका
मतगणना के लिए मतपेटिकाएं स्ट्रांग रूम से निकालकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना हॉल में लाई जाएंगी। खंड शिक्षक और स्नातक निर्वाचन की मतपेटिकाएं अलग-अलग हॉल में ले जाई जाएंगी। वहां मतपेटिकाओं की सील खोलने से पहले सभी प्रत्याशियों के एजेंटों को दिखाई जाएगी। इसके बाद उनमें से मतपत्र निकालकर मेजों पर रखे जाएंगे और उनकी गड्डियां बनाई जाएंगी। इसके बाद मतों की गणना शुरू होगी।
UP MLC election result live: आउटसोर्स कर्मियों को गणना में ना लगाएं:सपा
समाजवादी पार्टी ने सोमवार को सीईओ को ज्ञापन देकर विधान परिषद की 11 सीटों पर आउटसोर्स कर्मचारियों को मतगणना कार्य में न लगाए जाने का अनुरोध किया है। केके श्रीवास्तव, राज्य कार्यसमिति सदस्य डा. हरिश्चन्द्र सिंह, राधेश्याम सिंह द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि मतदान के समय प्रयोग होने वाला बैगनी रंग का स्केच पेन मतगणना स्थल पर पूर्णतयः प्रतिबंधित हो। जब तक एक चक्र की मतगणना प्रत्येक टेबल पर पूर्ण न होकर परिणाम की घोषणा लाउडस्पीकर, आयोग की वेबसाइट और आरओ टेबल के द्वारा घोषित होने से पूर्व अगला चक्र की शुरुआत न की जाए। प्रत्येक मतगणना चक्र के परिणाम की घोषणा तत्काल की जाए।
UP MLC election result live: आगरा में लापरवाही पर 6 अधिकारी सस्पेंड, 21 पर कार्रवाई के निर्देश
निर्वाचन आयोगने आगरा खण्ड शिक्षक निर्वाचन में मतदान में लापरवाही पर दोषी पाए गए 6 अधिकारियों को निलम्बित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 2 पीठासीन अधिकारी, 3 मतदान अधिकारी, 5 हेड कान्स्टेबल और 11 कान्स्टेबल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू करने को कहा है।
UP MLC election result live सीसीटीवी कैमरे की निगरानी, वीडियोग्राफी होगी
सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में वोटों की गिनती होगी। मतगणना की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा की ओर से शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सुबह 8 बजे से गिनती शुरू होगी।
UP MLC election result live: सात जिलोंं में होगी 11 सीटों की गिनती
11 सीटों पर हुए चुनाव की गिनती प्रदेश के सात जिलों लखनऊ, वाराणसी, झांसी, आगरा, मेरठ, बरेली, गोरखपुर में होगी। लखनऊ में स्नातक सीट की मतगणना रमाबाई रैली स्थल, लखनऊ के हॉल नंबर-07 तथा शिक्षक सीट की मतगणना हॉल नंबर-08 में की जाएगी।
वाराणसी में स्नातक सीट की मतगणना स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन, वाराणसी के हॉल नंबर-01 तथा शिक्षक सीट की मतगणना हॉल नंबर-02 में की जाएगी। आगरा में स्नातक सीट की मतगणना नवीन कृषि उत्पादन मंडी समिति, टूंडला रोड, आगरा के हॉल नंबर-01 तथा शिक्षक सीट की मतगणना हॉल नंबर-02 में की जाएगी।
मेरठ में स्नातक सीट की मतगणना गांधी हॉल बिल्डिंग, सरदार वल्लभभाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, मोदीपुरम, मेरठ के हॉल-B तथा शिक्षक सीट की मतगणना हॉल-A में की जाएगी। इलाहाबाद-झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना कोठारी हॉल, बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज, झांसी के हॉल नंबर-01 में की जाएगी।
बरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना संजय कम्युनिटी हॉल, बरेली के हॉल नंबर-01 में की जाएगी। गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रः मतगणना पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की कॉमर्स बिल्डिंग के हॉल नंबर-01 एवं हॉल नंबर-02 में की जाएगी।
UP MLC election result live: विप की गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट के प्रेक्षक हटाए गए
लखनऊ। यूपी में विधान परिषद की गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक आईएएस अभय सिंह को हटा दिया गया है और अब इनकी जगह नए प्रेक्षक के रूप में आईएएस प्रकाश बिंदु की तैनाती कर दी गई है। एमएलसी देवेन्द्र प्रताप सिंह की शिकायत पर मतगणना के एक दिन पहले प्रेक्षक को बदल दिया गया है।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अमित सिंह की ओर से इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिए गए। भाजपा एमएलसी देवेन्द्र प्रताप सिंह की ओर से आईएएस अभय सिंह के खिलाफ जांच चलने के बावजूद प्रेक्षक बनाए जाने पर पत्र लिखकर सवाल उठाए गए थे।