UP MLC election result live: एमएलसी गिनती से ठीक पहले गोरखपुर के प्रेक्षक को चुनाव आयोग ने हटाया

वाराणसी में एमएलसी चुनाव के वोटों की गिनती के लिए सजाए गए टेबल।

यूपी में विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे विधान परिषद (एमएलसी) के शिक्षक और स्नातक खंड के वोटों की गिनती की तैयारी पूरी कर ली गई है। 11 सीटों पर हुए चुनाव की गिनती प्रदेश के सात जिलों में होगी।

27 Oct 2026, 07:29:35 AM IST UP MLC election result live: प्रथम वरीयता वाले वोटों की गिनती सबसे पहले गणना में प्रथम वरीयता वाले मतपत्रों को पहले गिना जाएगा। यदि किसी मतदाता ने दूसरी और तीसरी वरीयता भी दी है तो जरूरत पड़ने पर उन वरीयताओं के मतपत्रों की भी गणना की जाएगी। ऐसे में गणना में काफी समय लग सकता है। एक चक्र की गणना में लगभग दो से ढाई घंटे लग सकते हैं। यह स्थिति तब होगी, जब मतपत्रों पर अधिक वरीयताएं न दी गई हों।

27 Oct 2026, 07:27:34 AM IST UP MLC election result live: सील खोलने से पहले एजेंटों को दिखाई जाएंगी मतपेटिका मतगणना के लिए मतपेटिकाएं स्ट्रांग रूम से निकालकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना हॉल में लाई जाएंगी। खंड शिक्षक और स्नातक निर्वाचन की मतपेटिकाएं अलग-अलग हॉल में ले जाई जाएंगी। वहां मतपेटिकाओं की सील खोलने से पहले सभी प्रत्याशियों के एजेंटों को दिखाई जाएगी। इसके बाद उनमें से मतपत्र निकालकर मेजों पर रखे जाएंगे और उनकी गड्डियां बनाई जाएंगी। इसके बाद मतों की गणना शुरू होगी।

27 Oct 2026, 07:17:36 AM IST UP MLC election result live: आउटसोर्स कर्मियों को गणना में ना लगाएं:सपा समाजवादी पार्टी ने सोमवार को सीईओ को ज्ञापन देकर विधान परिषद की 11 सीटों पर आउटसोर्स कर्मचारियों को मतगणना कार्य में न लगाए जाने का अनुरोध किया है। केके श्रीवास्तव, राज्य कार्यसमिति सदस्य डा. हरिश्चन्द्र सिंह, राधेश्याम सिंह द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि मतदान के समय प्रयोग होने वाला बैगनी रंग का स्केच पेन मतगणना स्थल पर पूर्णतयः प्रतिबंधित हो। जब तक एक चक्र की मतगणना प्रत्येक टेबल पर पूर्ण न होकर परिणाम की घोषणा लाउडस्पीकर, आयोग की वेबसाइट और आरओ टेबल के द्वारा घोषित होने से पूर्व अगला चक्र की शुरुआत न की जाए। प्रत्येक मतगणना चक्र के परिणाम की घोषणा तत्काल की जाए।

27 Oct 2026, 06:54:21 AM IST UP MLC election result live: आगरा में लापरवाही पर 6 अधिकारी सस्पेंड, 21 पर कार्रवाई के निर्देश निर्वाचन आयोगने आगरा खण्ड शिक्षक निर्वाचन में मतदान में लापरवाही पर दोषी पाए गए 6 अधिकारियों को निलम्बित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 2 पीठासीन अधिकारी, 3 मतदान अधिकारी, 5 हेड कान्स्टेबल और 11 कान्स्टेबल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू करने को कहा है।

27 Oct 2026, 06:48:07 AM IST UP MLC election result live सीसीटीवी कैमरे की निगरानी, वीडियोग्राफी होगी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में वोटों की गिनती होगी। मतगणना की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा की ओर से शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सुबह 8 बजे से गिनती शुरू होगी।