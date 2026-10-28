UP MLC Election Result: इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक सीट सपा ने जीती, बीजेपी के अशोक को हराया
UP MLC Election Result: इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉ. मान सिंह यादव 27663 वोट के अंतर से जीत गए। बीजेपी के अशोक कुमार राठौर को केवल 32695 वोट मिले हैं।
इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक सीट के लिए मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना का आखिरी परिणाम आ गया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉ. मान सिंह यादव 27663 वोट के अंतर से जीत गए। सपा को कुल 60358 वोट मिले। जबकि बीजेपी के अशोक कुमार राठौर को केवल 32695 वोट मिले हैं।
राज्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से बुधवार को जारी परिणाम के अनुसार, मेरठ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के दिनेश कुमार गोयल, लखनऊ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उमेश द्विवेदी, वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सपा के लाल बिहारी यादव, आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सपा के डॉ. आकाश अग्रवाल, मेरठ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के श्रीचंदर शर्मा और बरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के डॉ. हरि सिंह ढिल्लो ने जीत हासिल की है।
वाराणसी खंड शिक्षक क्षेत्र की प्रतिष्ठित सीट पर सपा प्रत्याशी लाल बिहारी यादव ने काफी विवाद और आरोप-प्रत्यारोप के बीच जीत हासिल की। यादव ने परिणाम घोषित होने से पहले ही अपनी जीत का दावा करते हुए प्रशासन पर जीत की आधिकारिक घोषणा करने में देरी का आरोप लगाया।
चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने वाराणसी शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना को लेकर जिला प्रशासन पर सवाल उठाए थे और कहा था कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सपा प्रत्याशी लाल बिहारी यादव चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन परिणाम घोषित नहीं कर रहा। इलाहाबाद-झांसी स्नातक के उम्मीदवार डॉo मान सिंह यादव (समाजवादी पार्टी) को विजयी घोषित कर दिया गया है
इलाहाबाद-झांसी स्नातक अंतिम परिणाम इस प्रकार है
कुल मतपत्रों की गणना: 1,09,482
1. डॉ. मानसिंह यादव – 60,358
2. अशोक कुमार राठौर – 32,695
3. शिवशंकर पटेल – 3,949
4. दीपक कुमार द्विवेदी – 609
5. विष्णु कुमार – 309
6. सारिका – 309
7. देवेश कुमार सिंह – 168
8. सत्य चन्द्र दुबे – 254
9. केशव कान्त शर्मा – 251
10. राज कुमार – 52
11. राहुल कनकने मोहित गुप्ता – 66
12. शैलेन्द्र कुमार – 37
13. मानसिंह यादव – 829
अस्वीकृत मतपत्र: 9,596
प्रथम एवं द्वितीय स्थान के बीच मतों का अंतर: 27,663
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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