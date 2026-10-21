MLC चुनाव: सांसद-विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी, अब हर वोट पर टिकी नजर
यूपी के एमएलसी चुनाव में सांसद-विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अब हर वोट पर नजर टिकी है। पदाधिकारियों को मतदान के अंतिम दिनों में जुट जाने के निर्देश दिए गए हैं। पदाधिकारियों से हर वोटर तक जाने को कहा गया।
आगरा, विशेष संवाददाता। इस बार विधान परिषद के चुनाव में कांटे का संघर्ष देखने को मिल रहा है। इस बार प्रचार को केवल संगठन के लोगों को प्रत्याशियों के पक्ष में नहीं उतारा गया है बल्कि 12 जिलों के 100 से ज्यादा सांसदों, विधायकों को भी इस कार्य में लगा दिया गया है। इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। हर वोट पर नजर है।
भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, एटा, हाथरस, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरेया और इटावा जिलों के सांसद, विधायकों के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला और शहर अध्यक्षों और ब्रज क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों को मतदान के अंतिम दिनों में जुट जाने के निर्देश दिए गए हैं। संगठन पदाधिकारियों से हर वोटर तक जाने को कहा गया।
सपा प्रत्याशियों के समर्थन में जिलेवार लगाई गई ड्यूटी
सपा प्रत्याशियों के समर्थन में भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जुटाया है। पार्टी के सांसदों, विधायकों को प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए जिलेवार ड्यूटी लगाई गई है। सपा नेता वोटरों तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।
हर बूथ पर होगी वीडियोग्राफी, सील होंगे बैलेट बॉक्स
विधान परिषद आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-2026 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त एवं रिटर्निंग ऑफिसर नगेंद्र प्रताप ने मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती, वीडियोग्राफी और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहा कि बैलेट बॉक्स को अपर जिलाधिकारी स्तर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एएसपी स्तर के पुलिस अधिकारी की संयुक्त टीम की निगरानी में सील किया जाए।
रिटर्निंग ऑफिसर ने जनपद फिरोजाबाद में ठा. बीरी सिंह महाविद्यालय और क्षेत्रीय पंचायत कार्यालय शिकोहाबाद में बने शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया। इटावा में जसवंत नगर स्थित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में बने मतदेय स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदेय स्थलों का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
23 अक्तूबर को मतदाताओं के लिए अवकाश घोषित
डीएम ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में व आयुक्त /रिटर्निंग ऑफिसर निर्देश पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के लिए 23 अक्तूबर को विशेष आकस्मिक अवकाश घोषित किया गया है।
आज थम जाएगा चुनाव प्रचार
प्रत्याशियों द्वारा किया जा रहा प्रचार बुधवार को शाम चार बजे से थम जाएगा। 22 अक्तूबर को सुबह 10:30 बजे से 12 जिलों से पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो जाएंगी। 23 अक्तूबर कोम तदान के बाद सभी पोलिंग पार्टियां टूंडला रोड स्थित आगरा की गल्ला मंडी में बनाए गए मतगणना केंद्र पर पहुंचेंगी।27 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी। वोटर केा अपनी पसंद के प्रत्याशी के सामने बैंगनी रंग के पेन से वरीयता क्रम में अंक लिखना होगा। प्रत्याशी के नाम के आगे सही या क्रास का चिन्ह नहीं लगाना होगा।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें