लखनऊ में एमएलसी चुनाव की काउंटिंग में वैध और अवैध मतों लेकर हंगामा, नोकझोंक
UP MLC election counting: यूपी के एमएलसी चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। लखनऊ में भी काउंटिंग चल रही है। एमएलसी शिक्षक सीट की मतगणना के दौरान शाम करीब 4:30 बजे वैध और अवैध मतों को लेकर हंगाम हो गया। इस दोरान नोकझोंक भी हुई।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। UP MLC election counting: यूपी की राजधानी लखनऊ में रमाबाई रैली स्थल पर मंगलवार को एमएलसी शिक्षक सीट की मतगणना के दौरान शाम करीब 4:30 बजे वैध और अवैध मतों को लेकर हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। बैलेट पेपर पर लिखे नम्बर में गड़बड़ी होने का हवाला देते हुए प्रत्याशियों के एजेंटों ने एक मतपत्र को अवैध घोषित करने की मांग की। वहीं, प्रशासनिक अधिकारी उसे वैध मान रहे थे। हंगामे के दौरान मतगणना कर्मियों और प्रत्याशियों और एजेंटों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई।
मतगणना के दौरान विवाद बढ़ने पर हाल के अंदर से तेज आवाजें आने लगीं। इसकी जानकारी मिलने पर एडीएम प्रशासन प्रदीप वर्मा और तहसीलदार सदर अविनाश पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने विवादित बैलेट पेपर को रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) की टेबल पर ले जाकर नियमानुसार निर्णय लेने की बात कही।
दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही
हालांकि, प्रत्याशी और उनके एजेंट मौके पर ही मतपत्र को वैध या अवैध घोषित करने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही। स्थिति को देखते हुए विवादित बैलेट पेपर को अलग रख दिया गया। इसके बाद मतगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। मतपत्र पर लिखे नम्बर को लेकर उठे विवाद के कारण मतगणना स्थल पर कुछ देर तक असमंजस की स्थिति बनी रही। प्रत्याशियों और एजेंटों की आपत्ति के बाद अब विवादित मतपत्र पर निर्णय आरओ स्तर पर लिए जाने की बात कही गई।
मतगणना में गड़बड़ी का आरोप, फार्म 16 और मतपेटियों के आंकड़ों पर उठे सवाल
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। विधान परिषद के लखनऊ खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन की मतगणना के दौरान मंगलवार को प्रत्याशियों ने अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए विरोध जताया। सपा की स्नातक प्रत्याशी कांति सिंह ने फार्म 16 में दर्ज मतों की संख्या और मतपेटियों से निकल रहे मतपत्रों की संख्या में अंतर होने का आरोप लगाया। वहीं, विजय कुमार बंधु और प्रत्याशी स्मिता मिश्रा ने भी मतपत्र खुले मिलने और मतपेटियों के नंबरों में अंतर पर सवाल उठाए। कांति सिंह ने आरोप लगाया कि फार्म 16 में दर्ज वोटों और मतपेटियों से निकल रहे मतपत्रों की संख्या का मिलान नहीं हो रहा है। उन्होंने फर्जी मतदान की आशंका जताते हुए कहा कि प्रत्याशियों को फार्म 16 उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में अधिकारियों से शिकायत की जा रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। विजय कुमार बंधु ने एक मतपेटी में मतपत्र खुले मिलने पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि मतदाता मतपत्र मोड़कर डालता है, जिससे मतदान की गोपनीयता बनी रहे। ऐसे में बड़ी संख्या में मतपत्र खुले मिलना गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपत्ति के बावजूद मतगणना जारी रही।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें