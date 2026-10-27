लखनऊ में एमएलसी चुनाव की काउंटिंग में वैध और अवैध मतों लेकर हंगामा, नोकझोंक

UP MLC election counting: यूपी के एमएलसी चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। लखनऊ में भी काउंटिंग चल रही है। एमएलसी शिक्षक सीट की मतगणना के दौरान शाम करीब 4:30 बजे वैध और अवैध मतों को लेकर हंगाम हो गया। इस दोरान नोकझोंक भी हुई।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। UP MLC election counting: यूपी की राजधानी लखनऊ में रमाबाई रैली स्थल पर मंगलवार को एमएलसी शिक्षक सीट की मतगणना के दौरान शाम करीब 4:30 बजे वैध और अवैध मतों को लेकर हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। बैलेट पेपर पर लिखे नम्बर में गड़बड़ी होने का हवाला देते हुए प्रत्याशियों के एजेंटों ने एक मतपत्र को अवैध घोषित करने की मांग की। वहीं, प्रशासनिक अधिकारी उसे वैध मान रहे थे। हंगामे के दौरान मतगणना कर्मियों और प्रत्याशियों और एजेंटों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई।

मतगणना के दौरान विवाद बढ़ने पर हाल के अंदर से तेज आवाजें आने लगीं। इसकी जानकारी मिलने पर एडीएम प्रशासन प्रदीप वर्मा और तहसीलदार सदर अविनाश पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने विवादित बैलेट पेपर को रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) की टेबल पर ले जाकर नियमानुसार निर्णय लेने की बात कही।

दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही हालांकि, प्रत्याशी और उनके एजेंट मौके पर ही मतपत्र को वैध या अवैध घोषित करने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही। स्थिति को देखते हुए विवादित बैलेट पेपर को अलग रख दिया गया। इसके बाद मतगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। मतपत्र पर लिखे नम्बर को लेकर उठे विवाद के कारण मतगणना स्थल पर कुछ देर तक असमंजस की स्थिति बनी रही। प्रत्याशियों और एजेंटों की आपत्ति के बाद अब विवादित मतपत्र पर निर्णय आरओ स्तर पर लिए जाने की बात कही गई।